Pools parlement stemt via verrassingsstemming in met omstreden mediawet

Het Poolse parlement heeft vrijdag via een last-minute geagendeerde stemming een omstreden mediawet goedgekeurd. Dat meldt persbureau Reuters. Het wetsvoorstel, dat bedoeld lijkt om een kritische nieuwszender in Amerikaanse handen het zwijgen op te leggen, werd in september nog door de Poolse Senaat tegengehouden, waardoor het opnieuw bij het Lagerhuis terechtkwam. Dat dit nu heeft ingestemd met het voorstel, betekent dat alleen een veto van president Andrzej Duda invoering ervan nog kan tegengaan.

Het wetsvoorstel is een initiatief van de conservatief-nationalistische regeringspartij PiS en zorgt voor verregaande restricties voor media die in handen zijn van buitenlandse bedrijven. De wet is algemeen geformuleerd, maar volgens critici is het bedoeld om nieuwszender TVN24 te beteugelen. TVN24 is een zender van mediabedrijf TVN, dat op haar beurt eigendom is van het Amerikaanse moederbedrijf Discovery. TVN24 staat bekend om zijn kritische berichtgeving over PiS, dat de afgelopen jaren consequent morrelt aan de Poolse democratie en rechtsstaat.

Parlementariërs kregen volgens een linkse oppositiepolitica vrijdag – de laatste werkdag voor het kerstreces – slechts 24 minuten van tevoren de aankondiging voor de stemming, terwijl daar officieel drie dagen voor staat. De Verenigde Staten hebben kritisch en „zeer teleurgesteld” gereageerd op de bliksemactie. Zaakgelastigde in Warschau Bix Aliu riep via Twitter de Poolse president Andrzej Duda op de „vrije meningsuiting en bedrijfsvoering” in zijn land te beschermen door zijn vetorecht te gebruiken. Hoewel de president een bondgenoot is van de PiS-regering, lijkt die stap niet uitgesloten; eerder hintte hij ernaar de mediawet niet het juiste middel te vinden. Vrijdag zei Duda het voorstel te zullen „analyseren” alvorens een beslissing te nemen.

Ook de Europese Unie heeft verontwaardigd gereageerd op de Poolse stemming. Vera Jourova, vicevoorzitter van de Europese Commissie, noemde het wetsvoorstel vrijdag een nieuw signaal van Pools gebrek aan respect voor democratische waarden. „Zodra dit voorstel wet wordt, zal de Commissie niet aarzelen om actie te ondernemen in geval van niet-naleving van de EU-wetgeving”, aldus Jourova.