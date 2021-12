Plakboek met extra’s

Iedereen leest Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps: Chansons! Op zoek naar het Franse lied door de straten van Parijs. Meulenhoff, 224 blz. € 20,-

Eind 2019 ontving ik, toen correspondent in Parijs, een e-mail van een lezer die ik niet kende. Hij had mijn interview met de verfranste Nederlandse chansonnier Dave gelezen – hier vooral bekend van het ietwat gezapige ‘Dansez Maintenant’, maar in Frankrijk nog altijd wereldberoemd. Dave werkte aan een album met de door de lezer bewonderde zanger Renaud en in een onbeholpen maar charmante brief schreef hij te hopen dat ik hem met Dave in contact kon brengen om vervolgens weer nader tot Renaud te komen. Tot hier niets bijzonders. Maar de lezer bleek een nationale bekendheid. „Dit heeft alles te maken met mijn werkzaamheden onder de artiestennaam Snollebollekes”, schreef hij. En hij stuurde YouTube-links mee als bewijs: carnavalsmuziek („Naar links! Naar rechts!”) met snoeiharde beat, de briefschrijver in een maf rood pak stuiterend over het podium. „Ik ben een enorme fan van het Franse chanson”, schreef hij ook. Het een viel onmogelijk te rijmen met het ander.

Maar Rob Kemps, want over hem gaat het, is écht fan. Omdat hij de taal van Jacques Brel wilde begrijpen trok hij elf jaar geleden voor langere tijd naar Parijs, hij gaf rondleidingen op begraafplaats Père-Lachaise en viel voor het Frankrijk van weleer. Het was dit najaar te zien toen hij, andermaal stuiterend, voor de tv-serie Chansons! met Matthijs van Nieuwkerk door Parijs langs de ereplekken van het chanson trok. In vier delen brachten ze een ode aan grootheden als Brel, Piaf en Brassens. Onderweg wisselden ze van die getapte-jongenshumor uit waar Van Nieuwkerk het patent op heeft. Hij noemde het een „bedevaart”. En dat was het.

De serie is nu ook een boek en dat blijkt voor de feestdagen een minstens zo groot succes. De makers volgen getrouw de thema’s van de afleveringen, maar kunnen in de rijk geïllustreerde plakboek-achtige opzet veel extra’s kwijt. Dat is deels tamelijk overbodig geklets (pagina’s uitgeschreven app-contact om het enthousiasme van de hoofdpersonen nog maar eens over te brengen), maar er is ook plek voor uitgebreidere biografische schetsen over belangrijke artiesten als Gainsbourg of Dalida. En veel Dave natuurlijk. Over liefst zeven pagina’s drukken ze de prachtige toespraak af van president Macron eind 2018 na het overlijden van Charles Aznavour.

In vertaling, uiteraard. Want dat is nodig. Het chanson „draait om de tekst”, vertelt Barbara Pravi, de nummer 2 van het laatste Songfestival, en die teksten werden in de jaren 70 nog verstaan maar nu niet meer. Niet voor niets pogen Kemps en Van Nieuwkerk de liefde voor het genre te reanimeren. De Franse cultuur is in Nederland steeds exotischer geworden. Zo bezien bewijzen ze die geen dienst door vrijwel uitsluitend te verhalen over artiesten die al lang dood en begraven zijn of, zoals Pravi en ZAZ, in Frankrijk zelf gezien worden als reïncarnaties van die oude generatie. De ontwikkeling van de Franse muziek heeft niet stilgestaan. Maar Frankrijk brengt nu eenmaal ook een flinke dosis nostalgie. En wie daar van houdt en geen aanstoot neemt aan de vele ijdele foto’s van Kemps en Van Nieuwkerk zelf, heeft aan Chansons! een enthousiasmerende Parijse themareisgids.