Overal neemt de vraag naar personeel toe

(Bijna) gratis kinderopvang, elk jaar 10.000 nieuwe woningen, en versterking voor scholen met leerachterstanden. De plannen van het nieuwe kabinet zijn ambitieus: Rutte IV wil miljarden steken in, naast nog veel meer, het onderwijs, de bouw en de kinderopvang. Maar wie gaat al die kinderen opvangen? De huizen bouwen, de leerlingen onderwijzen?

De personeelstekorten in die sectoren zijn nu al groot, zoals op de gehele arbeidsmarkt de krapte historisch is. Niet eerder stonden er zoveel vacatures open, bleek deze week opnieuw uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS): voor elke 100 werklozen zijn er momenteel 126 vacatures.

Velen zullen de gevolgen van de tekorten al voelen in het dagelijks leven. Soms gaat de kinderopvang een dagje dicht, of een restaurant één dag per week minder open. Soms rijden er minder treinen, omdat er te weinig verkeersleiders zijn.

De tekorten zullen naar verwachting alleen maar groter worden. De bevolking vergrijst, de komende jaren gaan veel mensen met pensioen. In het regeerakkoord erkent het nieuwe kabinet dat de tekorten het ook voor de overheid een „uitdaging” maken „om ambities in dit coalitie akkoord waar te maken.” Het kabinet wil „meer mensen naar werk begeleiden” en om- en bijscholing naar beroepsgroepen die met tekorten kampen „ondersteunen”. Om meer docenten te trekken, komen er „betere arbeidsvoorwaarden” – waaronder loonsverhogingen.

Wat kunnen werkgevers doen? Hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden worden vaak genoemd. Ook het onderwijs kan helpen. „Dat kan zich nog beter richten op opleidingen voor krapteberoepen”, zegt Rob Witjes van uitkeringsinstantie UWV.

En dan zijn er nog de naar schatting miljoen Nederlanders die werkloos zijn of meer uren willen werken. Zij worden door het CBS het ‘onbenut potentieel’ genoemd. Werkgevers kunnen nog veel meer in die groep werven, vindt Rob Witjes, en hen beter begeleiden bij indiensttreding. „Het is een beetje een modewoord, maar werkgevers kunnen nog veel meer kijken naar competenties in plaats van naar diploma’s. Als je vast blijft houden aan nauwe eisen, kom je er niet.”

Vacatures basisonderwijs ruim verdubbeld



Het is moeilijk om vacatures te vervullen, en niet zo’n beetje ook. Hoewel het totale tekort in vergelijking met andere beroepsgroepen weinig lijkt, lag het aantal openstaande vacatures voor leerkrachten in het basisonderwijs in het derde kwartaal maar liefst 115 procent hoger dan een jaar eerder. Ook in de kinderopvang en onderwijsassistenten en in de zorg liggen de verhogingen in de dubbele cijfers. In de bouw verdubbelde het tekort zich zelfs in één jaar.

Vraag naar technisch personeel blijft toenemen



Ondertussen blijven er ook elke week weer nieuwe vacatures bijkomen, zo is bijvoorbeeld te zien op cijfers van Jobfeed, die online vacatures verzameld. Voor beroepen als leerkrachten op het basisonderwijs of verpleegkundigen/verzorgenden lijkt dat aantal redelijk stabiel te zijn. Bij technische beroepen in de bouw en installatie, en de kinderopvang is het aantal nieuwe vacatures wel flink toegenomen.

Arbeidsmarkt inmiddels ‘zeer krap’



Na een korte daling aan het begin van de pandemie, is de spanning op de arbeidsmarkt weer op de trend van daarvoor. In het tweede kwartaal van dit jaar overtrof het aantal vacatures voor het eerst het aantal werklozen, en dat zet door. Daarmee bevindt de Spanningsindicator van het UWV, die de werkloosheid tegen het aantal vacatures afzet, zo goed als in de ‘zeer krappe‘ zone.