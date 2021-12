Op zoek naar het kerstgevoel in de supermall

De gevel van de Westfield Mall of the Netherlands heeft met wat fantasie wel iets weg van de golvende overkapping van het Formule 1-circuit in Abu Dhabi, maar dan met kerstverlichting langs de rand. Boven de receptie hangt een gigantische hertenkop van ballen en lampjes en in de grote hal, die Central Plaza heet, is een klein dennenbos opgetrokken onder een hemel van gouden ballen. 23 nachten is er gewerkt om negen trailers decoratie op te hangen. 15.000 ballen, 270.000 lampjes. En dan nog, beaamt Teun Koek, projectleider van het grootste overdekte winkelcentrum van Nederland, oogt de kerstversiering vrij ingetogen. Zoals wanneer je met een te grote boom thuiskomt. „We hebben een beetje onderschat hoeveel je hier kwijt kunt.”

Koek leidt energiek rond in het nieuwe winkelcentrum. Het is de eerste decembermaand voor de mall in Leidschendam, die op 18 maart werd geopend op de plek waar het gedateerde winkelcentrum Leidsenhage was afgebroken. In 2016 werd de eerste paal geslagen door Unibail-Rodamco-Westfield, de projectontwikkelaar die winkelcentra in Europa en de Verenigde Staten exploiteert. Al snel stonden de files voor het winkelcentrum soms tot op de A4. De gemeente Leidschendam-Voorburg richtte in de zomer een Operationeel Mobiliteitscentrum in om een herhaling van de verkeerschaos met Pinksteren te voorkomen. Koek: „Sinds de opening zijn er al negen miljoen bezoekers geweest, meer dan we voor het eerste jaar ook zonder corona als doel hadden.”

Foto’s Dieuwertje Bravenboer

Deze vrijdag is het rustig genoeg om de vloer van wit Kavala-marmer uit Griekenland, met zwierige stroken van zwart Marquina-marmer uit Spanje te zien glanzen. Om vol zicht te hebben op de plafonddecoratie van 35 kilometer goudkleurige kettingen in het Eet Theater. Op dit inpandige pleintje zitten restaurants, terrasjes en de pub O’Leary’s, een man cave waarin je kunt bowlen, poolen, of je eigen tap kunt huren. Onder het Eet Theater zit The Gallery, een passage met exclusievere winkels „die je ook in de Negen Straatjes in Amsterdam kunt vinden”.

Koek wil vooral even de toiletten laten zien, met de babyverzorgings- annex kolfruimte en een luxe zithoekje om te wachten. Koek: „Wij vinden: de kwaliteit van een winkelcentrum kun je aflezen aan de toiletten.” De toiletgang is vóór de bouw van de mall elders op ware grootte opgetrokken. Net als de witte overkapping. „Om zeker te weten dat we het ambitieniveau zouden halen.”

De volgende ochtend stromen voor tien uur, als de meeste winkels opengaan, vanaf de vierduizend parkeerplaatsen van alle kanten bezoekers toe. Rijen voor Zara, rijen voor de Lego-winkel. Slagerij Christiaanse, in de Indoor Foodhall, heeft dertig man personeel klaarstaan om de aanloop aan te kunnen.

Middle class

Bij de kerstbomen maakt een stel uit Amsterdam selfies. Hij is Nederlands, zij Chinees. Ze bezocht winkelcentra in Miami, Dubai, Hongkong, Tokio en in haar eigen stad Shanghai. „Enorme torens vaak, met merken als Gucci en Louis Vuitton, luxe spa’s – je kunt er echt verdwalen.” De Westfield Mall of the Netherlands, met veel ketens zoals Mango en H&M „is meer voor de middle class”.

Koek zei het gisteren al: „Dubai is een andere league. Wij willen er voor iedereen zijn.” Victoria’s Secret én boekhandel Paagman, MG Motor én schoenmaker Krol. „Internationale allure gecombineerd met Hollandse gezelligheid.” Voorwaarde is wel dat het ‘dna’ al aan de pui is af te lezen en dat elke ondernemer hier zijn beste vestiging neerzet. De ‘shopfront’ van Lego is van Lego-stenen gemaakt. „En Action heeft hier zijn enige winkel met gestuct plafond.”

Duidelijk is dat de mall een breed publiek trekt. Gezinnen, groepjes vriendinnen, echtparen op leeftijd. Uit de buurt, maar er zijn ook mensen die in het tegenovergelegen Fletcher-hotel logeren en er een weekendje van maken. In een jaar dat heel veel niet kan, kan hier van alles wel. Op het woord ‘experience’ zul je Teun Koek niet betrappen. „Dat kunnen mensen niet meer horen. Maar het is wel wat we hier bieden. We concurreren net zo goed met de Efteling als met het winkelgebied in Den Haag.”

Drie vriendinnen uit Wieringerwerf hebben deze zaterdagochtend hun jassen naar de garderobe gebracht voor hun dagje uit. Een van hen is hier al voor de derde keer. Een oudere bezoeker uit Leidschendam vergelijkt het nieuwe winkelcentrum niet met The Dubai Mall maar met het oude Leidsenhage, dat bestond uit een paar rijen winkels. Hier krijgt ze maar geen overzicht. Ze is op zoek naar de servicebalie „met jonge meisjes in pakjes”, die haar naar modezaak Van Uffelen kunnen brengen.

Het is maar wat je gewend bent of wat je verwacht, blijkt ook als we vragen hoe mensen dit jaar de feestdagen beleven. Waar het Chinees-Nederlandse stel dit jaar met Kerst „dicht bij huis blijft, in Duitsland of Frankrijk”, blijft de Leidschendamse thuis op de bank, „als ik hier vandaag nog levend uitkom tenminste”.

„Ik heb nog nooit zoveel stokken in mijn neus gehad”

Glitterjurkje

Het kerstgevoel hangt deze 11 december flauwtjes in de lucht, maar niemand lijkt erdoor bevangen. Er zijn mensen die voor een winterjas komen, of voor de enige Nederlandse vestiging van Bath & Body Works. Mensen die na de boodschappen bij de Jumbo of Albert Heijn nog even een doelloos rondje maken. De vriendinnen uit Wieringerwerf zijn op zoek naar een glitterjurkje of iets anders feestelijks, om het kerstdiner met de familie nog een beetje glamour te geven. Maar lang niet iedereen is gekomen om de kerstsfeer op te snuiven of kerstinkopen te doen.

De meesten zeggen het „klein” te houden met Kerst, „vanwege corona”. Alleen een stel in bikeroutfit, zij (22) met franjes aan haar leren jas, hij (27) in een motorclubvest, gaat lekker met de hele familie barbecuen. „Heb je m’n giletje gezien? Zet m’n naam maar niet in de krant.” De vaccins, de mondkapjes – allemaal onzin, vinden ze. „De overheid heeft steeds een ander verhaal, het klopt van geen kant.” Met Kerst, zeggen ze enthousiast, gaan ze „feestvieren”.

Aan de andere kant van het spectrum zit Gonny Buijs (58) uit Monster, die haar kleindochter met een vriendinnetje naar de bioscoop boven in de mall brengt. Haar ouders, haar zus, zijzelf, iedereen heeft corona gehad. „Maar nu mijn vader kanker heeft en chemo krijgt, moet ik er niet aan denken dat ze nog eens besmet raken.” Ze is heel voorzichtig. „Ik heb nog nooit zoveel stokken in mijn neus gehad.” Kerst viert de familie bij haar zus, alleen met het eten schuiven hun ouders voorzichtig even aan.

Ertussenin zitten de mensen die graag meer willen, maar het nog van ‘de persconferentie’ laten afhangen. Zoals Anja Kruijs (53) en haar man uit Vlaardingen. Zij komen wel speciaal voor de kerstcadeaus – een velours huispak, koffie en sokken van Monki. Haar man draagt, heel klassiek, de tassen. Het winkelcentrum probeert hem zo lang mogelijk binnen te houden door hier en daar een autoshowroom tussen de winkels te zetten. Best leuk om even te bekijken, zegt hij.

Foto’s Dieuwertje Bravenboer

Dinsdag is een bezoeker lichtgewond geraakt nadat tijdens werkzaamheden een deel van de kettingen in het Eet Theater naar beneden waren gevallen. Het restaurantgedeelte van de mall werd gesloten en kon donderdag weer worden geopend.

Kerstshow

Het was de maand waarin het allemaal had moeten gebeuren. December, de hoogmis van de retail. Teun Koek, de projectleider, vindt het jammer dat hij het eerste jaar meteen op de rem moest, zegt hij. „We wilden hier van alles organiseren en normaal zouden we in december helemaal uitpakken. Een bandje, een zangertje, een kerstshow. Nu kunnen we niets doen waarbij mensen zich kunnen ophopen. Het publiek moet blijven doorstromen.”

Voor de drukte en de kooplust lijkt het weinig uit te maken. Zaterdag rond de middag lopen de parkeerplaatsen vol. Om een uur of drie hijsen bezoekers armen vol tassen de achterbak in. Het verkeer rond het winkelcentrum moet er vanuit de ruimte uitzien als colonnes mieren rond een mierennest. Auto’s erin, auto’s eruit, in gestaag voortbewegende slierten. Ondanks corona. Of misschien wel dankzij.