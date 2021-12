Op naar weer een Kerst met coronazorgen: tegen teleurstelling kun je je eigenlijk niet wapenen

Je wordt wakker, loopt door je ruimteschip, zet het videoscherm aan, en uit, en gaat weer slapen. Nog een maand of wat tot het volgende zonnestelsel. Lockdown als reis door de ruimte; Bruno Maçães, tot 2015 de Portugese staatssecretaris voor Europese Zaken, roept het beeld op in Geopolitics for the End Time (2021). In het boek laat hij zien hoe het virus als een contrastvloeistof de zwakke plekken in onze vervlochten samenlevingen bloot legt en welke prijs we daarvoor betalen.

„Het werd snel duidelijk dat de beste manier om te overleven het opofferen van een deel van ons leven was”, schrijft Maçães in wat het eerste Covid-jaar zou blijken. „Een paar maanden van het leven dat we kenden en liefhadden, om het restant ervan terug te krijgen.”

Want dat was inderdaad steeds het idee: dat alles als vanouds wordt, mits we onszelf op pauze zetten en al die verloren tijd – hoe jonger je bent, hoe relatief meer van je leven – voor lief nemen. Omdat er in de tussentijd genoeg mensen zijn gevaccineerd, al dan niet verplicht, of anderszins immuun geworden, of gestorven.

Maar dat is kennelijk niet het geval.

„Kerstmis afgelast door rondrazende virusvariant”, kopte The Sunday Times. Dat was een jaar geleden en het Griekse alfabet was nog lang. Intussen is de nieuwe ‘korte klap’ die we het virus met een avondlockdown zouden toebrengen deze week met een maand verlengd en voor de periode erna is er geen uitzicht op een permanente oplossing. De tweede Kerst-time-out brengt opnieuw alleen verloren tijd. Zelfs over corona en déjà vu schrijven voelt als déjà vu.

Veel tunnel

„We worden allemaal moedeloos van dat coronavirusgedoe”, zei OMT-voorzitter Jaap van Dissel woensdag in de Kamer, waar hij schetste hoe ‘Omikron’ over ‘Delta’ begint te rollen. „Er begint zich steeds meer een gevoel van moedeloosheid in de maatschappij te nestelen”, zei ook Paul Depla, burgemeester van Breda en voorzitter van een landelijke ‘klankbordgroep’ over de sociale fall-out van corona, in de Volkskrant. „Mensen zijn murw geworden. Ze gaan niet eens meer demonstreren.”

En waar premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) eerder vroegen om er nog één keer samen de schouders onder te zetten, even volhouden tot de verlossing, maakten beiden dinsdag een uitgebluste indruk. Veel tunnel, weinig licht. „Ik snap dat iedereen denkt: nu dit weer, hoe lang nog?”, aldus De Jonge. „Van variant naar variant, van lockdown naar lockdown, van booster naar booster? En dat zijn terechte vragen. We hebben geen simpel antwoord. Corona gaat niet weg.”

Zelfs over corona en déjà vu schrijven voelt als déjà vu

Op het internet, waar we ons leven zoomend en winkelend min of meer kunnen voortzetten – er is toch vooruitgang sinds de Spaanse griep van 1916 – circuleren al plaatjes van een grijze Mark Rutte in zijn twaalfde termijn, die belooft dat na de 34ste boosterprik alles beter wordt.

‘Murw’ is het goede woord bij de cyclus van hoop en teleurstelling. Voor de musicus en acteur die hoopten dat hun al drie keer uitgestelde concert of voorstelling na deze laatste lockdown eindelijk zou doorgaan en opnieuw nee moeten incasseren. De restauranthouder die net had verbouwd, toen een jaar moest sluiten en nu opnieuw dicht is. De school die net het puin van de vorige lockdown heeft geruimd en nu de ‘kwetsbare kinderen’ weer terugstuurt naar hun ‘kwetsbare gezinnen’.

Saaie doem

Tegen teleurstelling kun je je niet echt wapenen, zei Jan Wolter Bijleveld, docent bij The School of Life, in NRC. Het brein reageert bij een tegenvaller als bij fysieke pijn, en dat gaat over in gevoelens van machteloosheid. Datzelfde brein is tegelijkertijd zo geprogrammeerd dat het niet lukt om geen verwachtingen te hebben.

Diezelfde murwheid voelen nu velen bij de komst van Omikron. Een geval van een „boring apocalypse”, saaie doem, zei Adam Grant, een psycholoog, in The New York Times.

Etalage in Parijs. Europa en de wereld stevenen af op opnieuw een Kerst temidden van zorg over een oprukkende variant. Foto BENOIT TESSIER/Reuters

Bij een existentiële dreiging vertoont een mens reflexmatig een van drie reacties: vluchten, vechten of bevriezen: flight, fight, freeze. Maar die reflex slijt als je voortdurend aan gevaar wordt blootgesteld, schrijft Grant. Het is alsof je „door een beslagen ruit naar je leven kijkt”. De onafgebroken stroom noodberichten „heeft de angst bij veel mensen afgestompt”, met het gevaar dat ze „niet langer alert zijn en zelfs niet de vaccins nemen die hun levens kunnen redden”.

Lees ook: Hoe kon de Omikronvariant zo snel voet aan de grond krijgen?

Begrijpelijk. En gevaarlijk, want het ondermijnt de langetermijnstrategie tegen het virus, een meedogenloos doorklikkend Rubik-kubusje dat ons steeds een nieuw gezicht toont.

Omikron zal Delta verdringen omdat deze variant besmettelijker is of het immuunsysteem beter weet te passeren. Of – en daar lijkt het op – allebei. Twee shots Pfizer of AstraZeneca helpen nagenoeg niet meer tegen besmetting en het doorgeven ervan.

#hoedan

Slecht nieuws. Zie de raketachtige stijging van Omikron-gevallen in het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Noorwegen. Exponentiële groei – nog iets waarmee ons brein slecht overweg kan: bij een verdubbeling van het aantal besmettingen elke twee dagen, is één besmetting er na twee weken ongeremd vierduizend en na drie weken een half miljoen. Ook als een kleiner percentage een ziekenhuisopname vergt, heb je bij zulke aantallen een probleem.

Of het zo loopt, valt te bezien. In Zuid-Afrika, waar Omikron eerst om zich heen greep, lijkt de piek bereikt zonder zorginfarct. Maar in andere landen, zoals de VS, moet de tsunami nog aan land komen.

China noteerde deze week het eerste omikrongeval. Dubbel slecht nieuws, betoogde The Economist. Want Omikron zal China dwingen om nog sterker en langer vast te houden aan zijn zerotolerancebeleid van reisbeperkingen, quarantaines en lockdowns. Verstikkend voor de economie en de maatschappij als geheel.

Eigenlijk zijn er maar twee smaken in coronabestrijding, schrijft Bruno Maçaes: het Chinese model en het Amerikaanse model, dat de samenleving open wil houden met ultrasnelle vaccinaties. „Amerika wilde de dreiging onklaar maken, China wil hem ontwijken.” Misschien ontstaat er een derde, Europees model, een combinatie van lockdowns om tijd te winnen en morele of zelfs wettelijke druk om de vaccinatiegraad op te krikken. Maar het virus verslaan zit er voorlopig niet in, ermee leven heet het enig haalbare doel.

In het deze week gepresenteerde regeerakkoord staat er geen woord over. Tijdens hun persconferentie, dinsdag, erkenden Rutte en De Jonge dat er perspectief nodig is, want iedereen is het zat om te „leven met de rem er op”. Maar „beter leren leven met het virus betekent dat we tussen moeilijke en nog moeilijker opties moeten kiezen” om de samenleving anders in te richten.

#hoedan? In januari en februari komen er precieze plannen, aldus de twee. Intussen moeten we het doen met Depla’s suggesties: carnaval naar de zomer, voetbal van maart tot oktober en een kortere zomervakantie in ruil voor een virusluwe winterslaap. Geen leuke beslissingen, maar „anders neemt het virus ze wel”, zei hij.

Nieuwsbrief NRC Vandaag Elke ochtend een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven