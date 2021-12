Champagne: om te proosten en te troosten

Als we joie de vivre moeten afmeten aan de hoeveelheid champagnemomenten, dan komen Nederlanders er bekaaid vanaf. Vergeleken met onze buurlanden lijken we wat calvinistisch. Bij ons moet er eerst wat te vieren zijn voor we zonder schuldgevoel een kurk laten knallen.

Al jaren bungelen we onderaan de lijst van exportbestemmingen van champagne. De Britten zijn koploper met een whopping 16,1 procent van de ruim 244 miljoen flessen die de Franse regio in 2020 verzond – met dank aan de expatcommunity in de Londense City. Na de Verenigde Staten en Japan volgt Duitsland op nummer 4 – niet slecht voor een land waar ze ook al veel sekt wegzetten. En zelfs het handjevol Belgen weet een vijfde plaats op de exportlijst te bemachtigen. Nederland volgt pas zes plekken lager, op nummer 11.

Toch hebben we de weg omhoog gevonden, blijkt uit de cijfers die het Bureau du Champagne deze maand presenteerde. Nederland is als enige uitschieter in Europa veel méér champagne gaan drinken in 2020. In totaal gingen er een kleine drie miljoen flessen richting ons land. Opmerkelijk, gezien de sluiting van de horeca en alle afgeblazen feesten en partijen.

Het was bepaald geen feestjaar voor regio’s waar veel mousserende wijn wordt gemaakt. Ook Champagne ontkwam niet aan de effecten van corona, al vindt directeur Grégoire van den Ostende van het Bureau du Champagne het nóg meevallen: „In 2020 leden we in totaal 17 procent omzetverlies. Gelukkig werd dit deels opgevangen door een uitzonderlijke groei in Nederland en Australië, als ook door een grote groei van online champagneverkoop.”

Zelf op en neer

Voor die enorme stijging (14,5 procent) van champagne in Nederland heeft Van den Ostende geen verklaring. Een stijging die, zoals het ernaar uitziet, doorgetrokken is in 2021. „Misschien hadden we een inhaalslag te maken?”, oppert wijnimporteur David Bolomey. Hij heeft naast stille wijnen ook champagnes van een aantal kleinschalige, artisanale producenten in zijn portfolio, en ziet de belangstelling daarvoor toenemen. „Champagne deed ik er altijd een beetje bij voor mijn eigen plezier, maar veel vraag was er niet naar. Nu moet ik de flessen die ik heb eerlijk verdelen onder een groeiende groep geïnteresseerden.”

Bob Bron, algemeen directeur van Moët Hennessy Nederland, nuanceert de ‘enorme groei’. „Een Fransman drinkt gemiddeld drie flessen champagne per jaar, een Belg één fles, en een Nederlander één glás. Daar valt dus nog wel wat terrein te winnen.” Op de cijfers van het champagnebureau heeft hij ook nog wat af te dingen. „Er zijn veel factoren van invloed op die getallen, het is bijna onmogelijk om het zuiver te berekenen.”

De cijfers geven sowieso een licht vertekend beeld van de daadwerkelijke aankopen. Veel Belgen, Nederlanders, Duitsers en ook Britten rijden zelf even op en neer naar Champagne om flessen in te slaan. Van den Ostende schat dat dat voor België alleen al om 2 tot 5 miljoen flessen gaat. Voor Nederland durft hij het niet te zeggen.

In ieder geval zag ook Bron, die namens Moët Hennessy grote champagnemerken als Veuve Clicquot en Dom Pérignon vertegenwoordigt, de consumptie van zijn champagnes stijgen. Tegen alle verwachtingen in. „Tijdens die eerste persconferentie van Rutte en de Jonge op 16 maart 2020, brak het zweet me uit. Ik kreeg flashbacks van de beurskrach in 2008, toen we binnen een mum van tijd meer dan eenderde van onze omzet zagen verdampen. Ik dacht: o nee, daar gaan we weer.” Maar na een eerste terugval krabbelden de verkopen in mei en juni 2020 alweer op. „Onvoorstelbaar, als je bedenkt dat de clubs – een belangrijke afzetmarkt voor onze champagnes – dat jaar nauwelijks open zijn geweest. De thuisconsumptie heeft dat verlies volledig opgevangen.”

Het lijkt erop dat champagne hier niet uitsluitend meer gereserveerd is voor feestelijke aangelegenheden. Van den Ostende: „We horen bijvoorbeeld dat Nederlandse bedrijven hun werknemers een hart onder de riem proberen te steken door ze een mooie fles thuis te laten bezorgen.” Champagne niet om mee te proosten, maar om mee te troosten dus.

Je moet het leren drinken Champagne kan intimiderend zijn, ook voor een wijnjournalist. Ik heb me door hard werken vanuit de supermarkt omhoog gedronken en ben eigenlijk pas vrij recent op champagneniveau gearriveerd. Het is het nog niet eens zó lang geleden dat ik de term ‘champagne’ gebruikte voor elke willekeurige bubbelwijn, zoals ‘normale’ mensen dat wel doen. Een doodzonde volgens het champagnebureau, en hoe meer champagnes je proeft, hoe beter je dat begrijpt. Een typische champagne kent zijn gelijke niet. Nu pas begin ik de subtiele verschillen te ontdekken: de verleidelijke ambachtelijke champagnes uit de warmere Côte des Bar en de verfijnde, verkwikkende zuren van de kalksteenrijke krijtbodems in de Côte des Blancs bijvoorbeeld. Er zijn boeken over vol geschreven, een aanrader is Champagne, le réveil des terroirs (2017) van Gert Crum. Nieuwe enthousiastelingen kunnen beginnen door zich te oriënteren op de verschillende huizen. Net als in de mode kent champagne ‘maisons’ die ieder een eigen signatuur hebben. Vind de signatuur die bij je past en je hebt een vriend voor het leven. Tot slot drie gouden tips voor 31 december • Begin zo vroeg mogelijk met champagne. De voordeelbubbels reserveer je voor twaalf uur. • Drink champagne uit een gewoon wijnglas en niet uit een flûte, dan komen de aroma’s beter tot hun recht. • Eet je er toch een oliebol bij, neem dan niet een te droge champagne (zoals extra brut of brut nature). Een gewone brut doet het beter bij een oliebol.

Gastronomische wijn

Al vóór corona was er een verschuiving in consumentengedrag waarneembaar. De Nederlandse gastronomie is de afgelopen tien jaar volwassen geworden: er zijn meer sterrenrestaurants dan ooit. En specifiek champagne heeft baat bij die ontwikkeling. Want hoewel we in Nederland champagne traditioneel verbinden met oliebollen en appelflappen, is het bij uitstek een gastronomische wijn. Van alle mousserende wijnen onderscheidt juist champagne zich door een smaakontwikkeling en complexiteit die geweldig tot z’n recht komt naast een verfijnd gerecht. Er is bovendien zo’n verscheidenheid in stijlen, dat je bij elke gang van een (feest)menu een andere champagne zou kunnen schenken.

Van den Ostende: „Nederlanders drinken dan misschien wel minder champagne dan Belgen, ze drinken wel duurdere en meer verschillende stijlen. Belgen drinken voornamelijk brut, de toegankelijke instapper van een champagnehuis. In Nederland worden meer cuvées de prestige en roséchampagnes verkocht.”

Misschien zijn we wel minder calvinistisch dan we dachten. De evolutie van de Nederlandse fine dining gaf champagne een boost, en corona gaf ons het laatste zetje: het juk van het obligate fuifcriterium wordt langzaam afgeschud. Champagne mag altijd en overal: als we wat te vieren hebben, bij het diner, bij de borrel, bij het ontbijt en ook bij de vierde zoommeeting in quarantaine.

10 geweldige champagnes onder de 45 euro



Olivier Horiot ‘Métisse’ Noirs & Blancs Brut Nature

Fantastisch rijke natuurchampagne, met rinse appel, sherrytonen, marsepeintjes en spannende ananas. Zacht doch energique, mjam! Altijd in huis hebben.

€ 37,50 Wildewijnen.nl

9

Henri Giraud, Esprit Nature Brut

Een moderne klassieker. Vol wilde limoen, zachte brioche en rijkdom door goed deel pinot noir. Goed bij plankjes.

€ 42,95 Pasteuning.nl

9-

Person, Premier Cru Extra Brut

Mooi gelaagde blanc de blancs (van enkel chardonnay). Aards, mineraal, rijk, fris, peer, citrus, diamantbitters – alles is er.

€ 37,75 Brouzje.nl

9-

L&S Cheurlin Sebastien Brut

‘This sparks joy!’ Niet te serieus, maar kek, speels en brandschoon biologisch perengeluk. Geweldig bij het ontbijt.

€ 37,50 Pierreachewijnen.nl

9-

Champagne Fleury BdN Brut

Fascinerende, frambozige en sympathieke blanc de noirs (enkel pinot noir) van bio-dynamische autoriteit in de Aube. Als aperitief of bij kaas.

€ 43 Wijnkoperij-Europa.nl

8,5

Dehours & Fils, Grande Réserve Brut

Sophisticated, van 70 procent meunier, gelaagd in smaak. Jasmijn, elegante mint, appel en guitige bittertjes. Bij kaas of iets met een bite.

€ 40 . Latelierduchampagne.nl

8,5

Waris Hubert Lilyale Brut

Fijne blanc de blancs, waar je meteen vrolijk van wordt. Biscuit, vol rijp fruit. Rijk en toch zeer verfrissend. Oestertje?

€ 32,50 . Finebubbles.nl

8,5

Gronget, Blanc de Noirs

(Voor de nerds: meunier en noir, zonder malo.) Amandelige winterchampagne bij plankje charcuterie.

€ 29,44 Dewijntherapeut.nl

8,5

Solemme Premier Cru Extra Brut

Slimmemeisjeschampagne. Perenbloesems, festini ijsjes, citroensorbet, en even zo goed complex.

€ 39,50 Disdonc.nl

8,5

Charles Heidsieck Brut

Prestigieus huis met een grote schare fans. Rijk en vol van smaak, hazelnootjes, appelgebak. Uitstekend ‘gastronomisch inzetbaar’.

€ 39,95 lesgenereux.nl

8,5