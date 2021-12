Of God blij is met Andries Knevel? ‘Welnee, hou toch op’

Andries Knevel (1952) was vanaf 1978 tot 1 december in dienst bij de Evangelische Omroep. In die jaren stond hij aan de wieg van tal van radio- en tv-programma’s. Grote bekendheid genoot hij als presentator van talkshows Het Elfde Uur en Knevel & van der Brink. Van 1993 - 2006 was hij bovendien lid van de directie van de EO. Als theoloog gaat hij nog altijd geregeld voor in tal van kerkelijke gemeentes.

Andries Knevel: „Ik was 16, we woonden in Bussum en op een avond komt er man aan de deur. Of we lid willen worden van DEO, zoals de EO toen nog heette. Mijn ouders waren niet thuis en ik zeg: nee, wij willen niets met die evangelische organisatie te maken hebben. Ik zal het wat milder hebben gezegd, maar daar kwam het wel op neer. Evangelisch, dat was Johannes de Heer” – in die tijd een bekende evangelist – „en met je handen in de lucht staan zingen in de Kuip. Niet onze wereld. Wij waren gereformeerd, reformatorisch.”

Jullie hadden, vertelde u eerder eens, nog niet eens een televisie.

„Mijn broertje en ik mochten af en toe Swiebertje kijken bij een mevrouw bij ons in de straat. De landing op de maan heb ik gezien bij de ouders van Rietje thuis.” Rietje zou later zijn vrouw worden. „Ik vind het wel mooi, nee, leuk, nee, interessant dat ik ooit iemand de deur heb gewezen omdat hij ons lid wilde maken van de EO. Door weer en wind naar ons toe komen fietsen en dan zo’n snotaap die zegt: nee hoor, daar hebben wij geen behoefte aan.” Hij lacht. „Hij heette meneer Van Wermeskerken.”

De eerste uitzending was in april 1970, toen de ontkerkelijking in volle gang was.

„Bij de gereformeerden was die net begonnen, maar bij de katholieken zag je het al eerder gebeuren. Priesters die eerst in een zwarte soutane liepen zaten opeens in spijkerbroek hasj te roken.”

U geloofde op uw zeventiende ook niet meer.

„Het geloof was er nooit geweest, niet echt. Ik was de weg gegaan die een jongetje uit een gezin zoals dat van ons toen ging. Op zondag twee keer naar de kerk en elke week catechisatie. Ik voelde er niets bij.”

Toch ging u studeren aan de Vrij Universiteit, die toen nog echt gereformeerd was.

„Ook omdat ik thuis wilde blijven wonen. Ik wilde mijn moeder helpen om mijn vader te verzorgen, want hij had MS.”

En u had een moeilijk zusje.

„Nee, nee, niet moeilijk. Ze stond moeilijk in het leven. Ze was fobisch. Ik heb het vaker verteld, maar toen ze over haar angsten heen was en een man had gevonden en eindelijk gelukkig was bleek ze kanker te hebben. Ze is op haar zesendertigste gestorven. Ik heb altijd veel met haar opgetrokken. Ze was heel lief.”

Het klinkt braaf allemaal.

„Dat woord zou ik niet gebruiken. Ik was de oudste zoon, ik wilde verantwoordelijkheid dragen. Je ziet dat het met je vader steeds een stukje slechter gaat. Je wilt je moeder ondersteunen.”

Verontrustte uw ongeloof u niet?

„Nee. Ik had het uitgedaan als een jas, zoals bij zoveel mensen. Zonder manifest, zonder emotie. Om mijn ouders te sparen bleef ik wel naar de kerk gaan. Ondanks de ziekte van mijn vader was het een buitengewoon plezierige jeugd.”

U ging economie studeren.

„Economie boeide me, nog altijd. Mijn plan was om er na mijn propedeuse politieke wetenschappen bij te gaan doen. Boven mij, bleek achteraf, zaten mensen als Elco Brinkman en Wim Deetman, die later minister zouden worden. Gerrit Zalm zat in hetzelfde jaar als ik. Dat was mijn wereld.”

En toen kreeg u een epifanie, een openbaring.

„Tijdens college, in zaal 4A-00. Ik dacht: wat is er in vredesnaam met me aan de hand? Tijdens een heerlijk college economie kwamen als een bliksemschicht de grote levensvragen in mijn ziel. Wie ben ik? Waar ga ik naartoe? Wat is de zin van mijn bestaan? Ik was daar nog nooit mee bezig geweest. Het zette mijn leven totaal op zijn kop.”

U ervoer het als een ingrijpen van God.

„Zo heb ik het vrij snel geduid, ja. God zet mij stil. De God in wie ik niet geloof zet mij stil. Ik ben niet meer naar college gegaan. Ik ben gaan reflecteren. Dat proces heeft een dag of veertien geduurd.”

Foto Merlijn Doomernik

Niet meer naar college?

„Ik ben meteen met mijn studie gestopt en ben de brieven van de apostel Paulus gaan lezen. Dat had ik nog nooit gedaan. Paulus heeft er dertien geschreven en ik las ze ’s nachts, keer op keer. Ik dacht: man, waarom heb je er niet meer geschreven? Ik vond ze geweldig.”

Ook die waarin hij aan de Korintiërs schrijft dat de man het hoofd van de vrouw is?

„Nee, vooral die over de genade, die niet verdiende goddelijke gunst die ons uit liefde is toebedeeld. Na veertien dagen besloot ik theologie te gaan studeren en mijn leven in Zijn dienst te stellen. Ik had hbs-b gedaan, dus ik ben eerst klassieke talen gaan doen en daarna heb ik me ingeschreven aan de Universiteit Utrecht, waar de opleiding orthodoxer was dan aan de VU. En ik werd lid van Voetius, de orthodoxe studentenvereniging. Ik heb het heerlijk gevonden. Die hele opleiding, héérlijk. Ik heb er van genoten.”

Wat vonden uw ouders ervan?

„Mijn vader zei: theologie, doe dat nou maar niet. Toen was het nog vanzelfsprekend dat je dan dominee werd. Zoiets heiligs, hij kon zich gewoon niet voorstellen dat zijn zoon dominee zou zijn. Maar mijn moeder heeft me ontzettend gestimuleerd. Ga ervoor!”

Na uw doctoraal wilde u gaan promoveren.

„Mijn proefschrift zou gaan over de invloed van de Engelse puriteinen op het gereformeerde piëtisme aan het begin van de zeventiende eeuw…”

Echt?

„Ho, ho, ik ben nog niet klaar. De invloed van de puriteinen dus op het gereformeerde piëtisme en de Avondmaalsmijding in Zeeland en Holland.”

Had u dat zelf bedacht?

„Ja. Je ziet in het gereformeerde protestantisme een sterke traditie van niet naar het Avondmaal durven gaan, want ben ik wel goed genoeg. Of nee, heb ik wel de genade van God ontvangen. Ik dacht: waar komt dat vandaan? Ik heb er een boekje over geschreven, dat ligt daar.” Hij wijst naast het tafeltje naast de piano.

Waarom interesseerde u dat zo?

„Ik was toen al een beetje de dorpsomroeper van het Evangelie en ik wilde de mensen laten zien dat Avondmaalsmijding niet hoort bij het christelijk geloof, en ook niet bij het gereformeerde en reformatorische geloof. Je hébt de genade van God ontvangen. Maar goed, een proefschrift is het dus nooit geworden. Ik had al afspraken met twee hoogleraren, die er veel in zagen, maar ik aarzelde. Ik vond dat je voor een theologische dissertatie een zekere rijpheid moest hebben, als gelovige en als theoloog. En toen zag ik in Visie, het blad van de EO, een advertentie voor een redacteur-verslaggever bij Tijdsein, het actualiteitenprogramma van de EO. Half in ernst en half als spel zei ik tegen mijn broertje: als ik solliciteer, krijg ik die baan. En zo was het. Ik ben bij Tijdsein gaan werken naast mijn baan als leraar godsdienst en maatschappijleer. Na een jaar vroeg de EO of ik voor radio een theologische etherleergang wilde opzetten. Zo ben ik fulltime bij de EO in dienst gekomen.”

U dacht er niet aan om dominee te worden?

„Jawel, maar ik betwijfelde of ik wel een extraordinaire roeping had, zoals dat heet. Dat werd in de kerk waar ik dan dominee zou worden wel van me gevraagd en ik kwam tot de conclusie dat ik die roeping niet had. Het heeft me veel emotie gekost.”

U zat te wachten op een teken van God?

„Ja. Ik heb later nog vaak aan dominees gevraagd hoe dat bij hen gegaan was. Mij bleek alras dat ik het begrip roeping veel te zwaar had genomen.”

Was die advertentie in de Visie een teken van God?

„Lastig hoor. Die 43 jaar bij de EO is een heel mooie weg geweest. En ik ben nu een halve dominee, want ik preek op zondag. Maar of dat ingrijpen van God is, dat maak je het tot een soort eh, magie. Ik ga niet zeggen: er lag toevallig een advertentie bij mijn ouders op tafel en die sloeg ik toevallig open en mijn broertje…”

Niets gebeurt bij toeval, staat in de catechismus.

„Zondag 10. Maar ik ga dat niet zo duiden. En ja, waarom die epifanie wel en dit niet? Hier stopt mijn denken. Ik weet het niet.”

God zal wel blij met u zijn.

Grijnzend: „God blij met mij? Hou toch op. Dat soort woorden staat zo ver van me af. Ik moet er niet aan denken dat ik zou denken dat God blij met me is. Dat denk ik dus ook niet.”

Ik had mijn geloof uitgedaan als een jas. Zonder manifest, zonder emotie

In 1992 begon u met de talkshow Het Elfde Uur en werd u een bekende Nederlander.

„Toen is het hele circus begonnen. Er zijn een paar bepalende momenten in mijn leven geweest en daar hoort het moment waarop ik tegen de EO ‘doe mij maar een talkshow’ zei wel bij.”

In 2009 ondertekende u op televisie een document waarin u verklaarde niet meer in het scheppingsverhaal te geloven. U was aanhanger geworden van evolutietheorie.

„Zolang die niet gefalsificeerd kan worden, ja. Dat was wat voor religieus Nederland. Opening van het NOS Journaal! Mijn collega’s hadden een stunt met me uitgehaald met die verklaring. Ik had ‘hoepel op’ moeten zeggen. Het klopte wel dat ik anders was gaan denken, maar ik was helemaal niet van plan geweest om dat wereldkundig te maken. Dat zou maar onrust geven bij de achterban. Nou, die onrust kwam er.”

Wanneer verloor u het geloof in het scheppingsverhaal?

„Midden jaren negentig. Ik was in Amerika geweest en had met hoogleraren gesproken die me ervan overtuigden dat het klassieke creationisme, waarin de aarde in zes dagen geschapen is, niet in overeenstemming kon worden gebracht met wetenschappelijke feiten.”

Het bestaan van de Drie-eenheid God, de Zoon en de Heilige Geest wel?

Verbaasd: „Hoe kan je dat vragen? De grote dingen die jij nu noemt, daar twijfel ik niet aan. Nee. Nee.” Alsof hij de opening van weer een NOS Journaal al voor zich ziet: „Andries Knevel laat de Drie-eenheid vallen. Nee!”

En de opstanding van Jezus Christus uit de dood? Daar twijfelt u ook niet aan?

„Nee joh. Hou toch op. Natuurlijk niet. Het aantal nieuwtestamentici dat wereldwijd juist die opstanding theologisch doordacht heeft, en aanvaardt, wordt alleen maar groter. Hoe dieper je de Evangeliën bestudeert, hoe meer je tot de overtuiging komt dat wat er geschreven is wáár is. Er zijn zoveel goeie papieren voor, gewoon wetenschappelijk. Toets het. Tóéts het. In de serie Andries en de wetenschappers had ik een van de belangrijkste vrouwelijk hoogleraren van Amerika, Rosalind Picard van het Massachusetts Institute of Technology, en die was hartstikke atheïst geweest, tot ze een basketbalcoach kreeg van twee meter hoog en twee meter breed die christen was. Hij zei tegen haar: ga nou gewoon eens onze bronpapieren bestuderen. Ze heeft het gedaan. Ze werd christen. Eerst in haar hoofd, daarna ook in haar hart. Een hoogleraar van MIT, hè. We zitten geen geloof te verzinnen omdat we er behoefte aan hebben, zoals Freud zei. En ook niet omdat we niet anders kunnen, zoals Feuerbach zei. Het is geen projectie, geen wensdroom, geen constructie. Deze God heeft zich geopenbaard. Hij ís.”

Waar preekt u?

„Overal in het land, waar ze me maar vragen. PKN, evangelische gemeenten, gereformeerde kerken vrijgemaakt, pinkstergemeenten. Als me de gezondheid wordt gegeven, hoop ik er nog heel lang mee door te gaan.”

U wilde niet weg bij de EO.

„Ik werkte sinds mijn vijfenzestigste nog maar tien uur in de week, steeds op een jaarcontract, en na vier jaar moet je er dan wettelijk een halfjaar uit. Toen zeiden ze: je wordt zeventig, is dat geen mooi moment? Voor mij had het niet gehoeven, nee. Ik was graag doorgegaan met mijn pastorale programma op Radio 5.”

Aan alles komt een eind.

„Ook aan het leven, daar denk ik altijd aan, van jongs af aan. Mijn vrouw en ik praten er veel over, hoe de liturgie van de begrafenisdienst eruit zal zien, welke Bijbelteksten ik wil en welke zij, welke liederen. Het wisselt nog weleens. Er zijn zoveel mooie liederen, zoveel mooie Bijbelteksten, ik kan wel tien liturgieën maken.”

Welke tekst is het nu?

„Filippenzen 2 vers 5 tot 11, in de Nieuwe Bijbelvertaling. Al zou de herziene Statenvertaling ook wel mooi zijn. ‘En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is. Tot heerlijkheid van God de Vader.’ En ik denk dat ik eindig met het lied Wat de toekomst brenge moge. Ja, ja, toch wel.

En die toekomst brengt?

„Leven bij God.”