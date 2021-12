Een trompettist overstemt het drukke verkeer langs het ministerie van Defensie in Kiev. Elke dag om 9.00 uur worden hier de ‘gevallen verdedigers van Oekraïne’ geëerd. Sinds begin 2014 vecht het Oekraïense leger in de oostelijke Donbas tegen door Rusland gesteunde separatisten, een strijd waarbij tot nu toe meer dan dertienduizend doden vielen. Een handjevol nabestaanden is deze donderdag bij de korte ceremonie aanwezig.

Oekraïne, met confictgebied in het oosten

In de hoofdstad van Oekraïne lijkt de oorlog – Oekraïners mijden het in hun ogen te milde woord ‘conflict’ – in het oosten ver weg. Terwijl Europese en Amerikaanse politici, al dan niet aangejaagd door de Oekraïense president Zelensky, zich druk maken over een dreigende Russische invasie, is er in Kiev geen spoor van angst of paniek. Mensen maken er grappen over: Poetin zal toch wel wachten tot na de orthodoxe kerstviering op 7 januari?

Het stadsbestuur heeft wel een aantal maatregelen aangekondigd. De inspectie van de vijfduizend schuilkelders, waarvan er ruim vierduizend ook in gebruik zijn als kelder, parkeergarage of winkel, wordt geïntensiveerd. Veel schuilkelders bleken bij een eerste controle niet of slecht bruikbaar. Vanaf volgende week wordt een sirene gebruikt om oefeningen aan te kondigen.

Er zijn ook gedetailleerde aanwijzingen gepubliceerd voor gedrag in militaire noodsituaties. Dat gaat verder dan plakband op ramen plakken en noodpakketten klaarleggen. „Ga niet in discussie met vreemdelingen, om provocaties te vermijden.” „Meld verdacht gedrag onmiddellijk bij de autoriteiten.”

Intussen wordt op het plein voor de Sint-Sofiakathedraal gewoon de kerstmarkt opgebouwd, inclusief draaimolen. In het winkelcentrum onder Majdan, het centrale plein, hangen groepjes jongeren rond. Voor het parlementsgebouw wordt dagelijks gedemonstreerd over sociale kwesties, onder het wakend oog van heel veel oproerpolitie.

Oekraïners schrikken niet meer van de boodschap dat de Russen komen, zegt politiek analist Konstantin Batoszky. „We leven al zo lang met nieuws over de oorlog, we weten niet beter.”

In Kiev worden in een dagelijkse ceremonie de gevallenen herdacht (links). Van oorlogsdreiging is niets te merken, ook niet bij de Sofia-kathedraal.. Foto Anastasiia Vlasova

Rusland heeft circa honderdduizend soldaten en militair materieel langs de Oekraïense grens verzameld. De consensus is dat het Kremlin daarmee geopolitieke doelen wil realiseren, en niet het land wil binnenvallen. De prijs van een inval, zowel voor de economie als voor de publieke opinie, zou voor Poetin te hoog zijn. Dat neemt niet weg dat er weinig voor nodig is om de huidige situatie te laten escaleren.

Batoszky (51) groeide op in Donetsk, studeerde in Moskou en werkte in 2014 als adviseur voor de gouverneur van de regio Donetsk. In die rol, vertelt hij na twee uur praten in een Georgisch restaurant aan het Europaplein, meldde hij westerse media dat MH17 door pro-Russische rebellen was neergeschoten. „Ik geloof dat de crash de Russische opmars in 2014 heeft gestopt. Het is cynisch om te zeggen, maar daardoor zijn veel Oekraïense levens gered.”

Het grootste land van Europa is nooit echt één land geweest, zegt Batoszky. „Anders dan West-Oekraïne, met een rijke historische stad als Lviv, heeft het oosten geen verleden, geen identiteit. De enige identiteit van steden als Donetsk en Marioepol is ontleend aan staal- en kolenbedrijven. Ondernemers en criminelen grepen hun kans na de val van de Sovjet-Unie, de mijnbouw teert op fraude en corruptie.”

De suggestie dat een zekere mate van autonomie wellicht een oplossing voor de patstelling in Oost-Oekraïne kan zijn, wijst Batoszky af. „Zie wat er met de Krim is gebeurd, dan wordt er nog een deel van Oekraïne door Rusland geannexeeerd. De inwoners van de Donbas zitten helemaal niet te wachten op verkiezingen. Ze hebben voedsel, zorg en huizen nodig. Ze wonen nu in bezet gebied, ze willen zich vrij kunnen bewegen, zoals voor 2014.”

Oost-Oekraïne mag ver weg en anders zijn, Kiev is wel betrokken bij het gebied. Vrijwilligersorganisaties verzamelen hulpgoederen (voedsel en kleding) in en halen geld op voor militair materieel als nachtkijkers. Burgers volgen in het weekeinde militaire trainingen.

Oekraïense artiesten die nog steeds in Rusland of op de Krim optreden, liggen in Kiev onder vuur. Ze krijgen ‘vatnik’ naar hun hoofd, een scheldwoord voor iemand met een pro-Russische houding. Anna Rudenko (31), manager bij een internationaal voedselconcern, vindt het onbegrijpelijk dat sommige van haar jonge landgenoten nog naar concerten van Russische artiesten gaan. „Dan geef je gewoon geld aan de vijand.”

De afkeer van Rusland is niet te missen in Kiev. De Vriendschapsboog, een monument uit de Sovjettijd aan de oever van de Dnjepr, is sinds eind 2018 getooid met een scheur. Het Russisch, ooit vanzelfsprekend in Oekraïne, verdwijnt stukje bij beetje. Dat westerse media de Russische transcriptie Kiev gebruiken in plaats van het Oekraïense Kyiv is een pijnpunt. De jonge taxichauffeur tikt het tijdens het rijden in op de vertaalapp: ‘Poetin moet verdwijnen’.

Koffiebar Bon Ami

Zijn mensen die dichter bij de Russische grens wonen wel bang voor een invasie? In de oude provinciestad Tsjernihiv, 140 kilometer ten noorden van Kiev, zit een groepje studenten in koffiebar Bon Ami. Katja Sjtsjerbak (21) en Denis Ivanok (20), allebei bijna klaar met hun rechtenstudie, zien geen recente veranderingen in hun stad. Op de universiteit wordt niet gesproken over een mogelijke invasie. Ivanok: „Ik geloof er ook niet echt in. Poetin zou wel willen, maar de dreiging van westerse sancties houdt hem tegen.”

Van oorlogsdreiging is niets te merken, ook niet op het centrale plein Majdan. Foto Anastasiia Vlasova

Hij is wel teleurgesteld over de matte reacties van Europese politici op de recente satellietbeelden die de Russische opbouw bevestigden. Sjtsjerbak: „Europa zou meer kunnen doen. Ze praten veel, maar militaire steun voor Oekraïne komt er niet. Ik ben bang voor nog meer samenwerking tussen Rusland en Wit-Rusland. Als Poetin en [de Wit-Russsische leider] Loekasjenko samen optrekken zijn wij hier het eerste slachtoffer.” Ivanok hoeft niet in dienst omdat hij nog studeert. Als hij daarna een baan krijgt die niet bij zijn studie aansluit moet hij alsnog negen maanden in dienst.

Aleksandr Ivtsjenko van het lokale Instituut voor Noodsituaties toont zich onbevreesd. „Ik werk hier al 25 jaar, ik ben nergens bezorgd over. Dat er soldaten aan de grens zijn wordt ons verteld door de media, maar dat zien we niet in werkelijkheid.” Er wordt dus wel gepatrouilleerd? „Daar kan ik niet op in gaan.” Recent waren reddingswerkers vooral druk migranten die vanuit Wit-Rusland de grens overstaken uit het moeras te halen.

Het gebied tussen Tsjernihiv en het drielandenpunt Oekraïne, Wit-Rusland en Rusland bestaat uit eindeloze berkenbossen en moerassen. Een militair expert in Kiev zei het al: als de Russen hier iets gaan doen, is het eerder een luchtaanval. Anderzijds: via deze route is de hoofdstad relatief snel te bereiken.

Bij de grenspost Senkovka – linker slagboom naar Wit-Rusland, rechter naar Rusland – zijn geen tekenen van verhoogde paraatheid. Drie soldaten hangen verveeld rond hun wachthokje. De grens met Rusland is open, want Rusland houdt vol dat er in de Donbas sprake is van een burgeroorlog zonder Russische bemoeienis. Verkeer is er niet, er staan een paar geparkeerde vrachtwagens. In het kleine truckerscafeetje biedt kokkin Natalia de zeldzame gasten koffie aan.

Naamtegeltjes

Middenin de 'Hal der Herinnering' in Kiev, eind 2018 geopend bij het ministerie van Defensie, liggen drie dikke boeken met namen van gesneuvelden: een voor legerpersoneel, een voor werknemers van andere overheidsdiensten en een voor vrijwilligers. Het aantal slachtoffers in 2021 is hoger dan in 2020, blijkt uit naamtegeltjes aan de wand. En het aantal voor dit jaar zal nog stijgen; de laatst toegevoegde naam dateert al van twee maanden geleden. Sergeant Georgi Chalikov, 51 jaar, sneuvelde op 26 oktober in de buurt van Donetsk. Hij had drie zonen en was politieman voordat hij in het leger ging.

Gevallen slachtoffers worden in Kiev ook herdacht bij de lange blauwe muur rond het Sint-Michielsklooster. Er liggen wat bloemen, een oudere vrouw slaat voor elk tableau een kruisje. De muur moest vorig jaar worden gerenoveerd om ruimte te maken voor nieuwe namen.

Anna Rudenko, de manager bij een voedselconcern, houdt een peiling op Instagram. Van de 63 stemmers maken 23 zich geen zorgen, laat ze weten. Veertig zijn toch wel bezorgd.