Nieuwe ruimtetelescoop kijkt naar het begin van de tijd – of net ietsje later

Eindelijk. Na een lange reeks vertragingen zal eind volgende week de James Webb Space Telescope (JWST) de aarde verlaten. Met een vergulde spiegel van 6,5 meter, opgebouwd uit achttien hexagonale stukjes, lijkt de ruimtetelescoop net een gigantisch origamikunstwerk. Een kunstwerk dat zo’n dertig jaar duurde om te bouwen en dat een prijskaartje van bijna tien miljard euro heeft. JWST is de grootste en krachtigste ruimtetelescoop ooit en is het resultaat van een samenwerking tussen NASA, de European Space Agency (ESA), en de Canadian Space Agency (CSA). De telescoop zal naar verwachting zo’n vijf tot tien jaar meegaan.

„De lancering markeert een nieuw tijdperk binnen de astronomie”, zegt Ewine van Dishoeck, astronoom aan de universiteit Leiden en al dertig jaar betrokken bij de ontwikkeling van JWST. „Met deze telescoop zullen we onder andere voor het eerst het ontstaan van de eerste sterren en sterrenstelsels zien, vlak na het begin van de tijd.”

En infrarood is nu juist zo lastig om waar te nemen Henk Hoekstra hoogleraar astronomie

Dertien miljard jaar. Zo ver terug in de tijd moet JWST gaan waarnemen. Het heelal ontstond zo’n 13,7 miljard jaar geleden met de oerknal. Kort daarna waren er nog geen sterren, alleen gas en donkere materie. Later ontstonden, uit dat gas, de eerste sterren en sterrenstelsels. JWST is onder andere gebouwd om naar die periode te kijken. De telescoop volgt de beroemde Hubble Space Telescoop op, die buiten alle verwachtingen in nog steeds in bedrijf is. De twee vullen elkaar aan: de telescopen draaien andere rondjes en kijken in ander licht. Hubble kijkt vooral in het zichtbare en uv-licht. Met vier infrarood-instrumenten aan boord zal JWST het zwakke licht opvangen uit het prille heelal.

Astronomen keken nooit eerder zo ver terug in de tijd, omdat het oeroude sterrenlicht inmiddels helemaal is uitgerekt door de uitdijing van het heelal. Licht heeft tijd nodig om te reizen. Hoe dieper we in het heelal om ons heen kijken, hoe verder terug we in de tijd kijken. Lichtgolven van oude sterren zijn, wanneer ze eenmaal aangekomen zijn op aarde, uitgerekt. Licht wordt uitgezonden met een bepaalde frequentie: lichtpulsjes met pauzes ertussen. Door het uitdijende heelal worden de pauzes steeds langer, de ruimtes tussen de lichtpulsjes worden groter. Het uv-licht van verre sterren, dat een hoge frequentie (korte tussenpauzes) heeft, is uitgerekt tot infrarood, als het is aangekomen op aarde. Dat is het soort licht dat wij voelen als warmte. „En infrarood is nu juist zo lastig om waar te nemen”, zegt Henk Hoekstra. Hij is hoogleraar astronomie aan de Universiteit Leiden. „Het is heel zwak en nauwelijks te onderscheiden van het infrarode licht dat andere objecten zoals de aarde uitstralen.” Het is als zoeken naar een speld in een hooiberg. Bovendien bereikt infraroodlicht uit de ruimte de aarde niet: het wordt geblokkeerd door de aardatmosfeer.

Daarom gaat JWST naar de ruimte, ver van de aarde en de zon. JWST zal rondjes draaien om de zon, anderhalf miljoen kilometer verder dan de aarde om de zon cirkelt. Dat is geen willekeurige afstand. Daar wordt de telescoop precies genoeg aangetrokken door de zwaartekracht van de zon en aarde om in lijn te blijven met de aarde. Dat heet het lagrangepunt L2. Het is handig voor communicatie met de telescoop. JWST zal data naar de aarde sturen met een radiozender aan boord. JWST is overigens niet de eerste in die baan. Ruimtetelescoop Herschel, bijvoorbeeld, cirkelde daar van 2009 tot 2013. Maar die keek in ander licht dan JWST.

Zonnebrandcrème factor tien miljoen

Een groot zeil met het oppervlak van een tennisbaan (ruim 21 bij 24 meter) moet de telescoop beschermen tegen het infrarode licht van de zon, de aarde en de maan en wat de telescoop zelf uitstraalt. De ‘parasol’ bestaat uit vijf laagjes en is vergelijkbaar met een zonnebrandcrème met een factor van zo’n tien miljoen. Het scheidt de telescoop in een warme, naar de zon gerichte kant en een koude kant achter het scherm. De maximale temperatuur aan de warme kant loopt naar verwachting op tot zo’n 100 graden Celsius. De koude kant, achter het scherm, zal een minimumtemperatuur hebben van ongeveer 237 graden onder nul. De waarnemingsinstrumenten zullen achter het zonnescherm zitten, aan de koude kant.

Waarom die bizarre koeling? Om de zwakke warmtesignalen uit de jonge kosmos op te vangen, moeten de waarnemingsinstrumenten zo koud mogelijk zijn. Anders zou de warmte van de telescoop als ruis door de warmtesignalen uit het heelal zitten. Het zonnescherm was een van de grootste ontwerpuitdagingen voor JWST-ingenieurs.

Dat gaat met een enorme precisie. Echt ongelofelijk Vincent Icke hoogleraar theoretische sterrenkunde

„De andere uitdaging was het bouwen van de enorme, krachtige en gladde spiegel die ook licht genoeg is om naar de ruimte te brengen”, zegt Hoekstra. „Met het zwakke infraroodsignaal krijg je moeilijk scherp beeld.” Daarom is de spiegel gigantisch: 6,5 meter in breedte. Ter vergelijking: de spiegel van Hubble is 2,4 meter breed. „Met een grotere spiegel kunnen we meer licht opvangen en hoe scherp objecten worden afgebeeld, hangt ook af van de grootte van de spiegel.” JWST kan een piepklein stukje hemel heel scherp in beeld kan krijgen. Als er een bij op de maan zou zitten, zou JWST de warmte ervan kunnen opvangen. Vincent Icke, hoogleraar theoretische sterrenkunde aan de Universiteit Leiden: „En de spiegel van JWST is gepolijst tot een dikte van dertig atoomdiktes. Je hoeft er maar naar te kijken en er komt al een krasje op. Dat gaat met enorme precisie. Echt ongelofelijk.”

Atmosferen van exoplaneten

Het fantaseren over zo’n telescoop die heel ver terug in de tijd kon kijken, begon al in 1989. In 2004 begonnen ingenieurs aan de bouw van de onderdelen en Nederland leverde een belangrijke bijdrage aan een van de vier wetenschappelijke infraroodinstrumenten, de mid-infrarode spectrometer. Daarmee zal bijvoorbeeld de chemische samenstelling van exoplaneetatmosferen onderzocht worden. Door te kijken bij welke kleuren de meeste absorptie plaatsvindt in het licht dat van de exoplaneetatmosfeer afkomt, kunnen wetenschappers iets zeggen over de samenstelling van de planeetatmosfeer.

Het bouwen van JWST verliep niet zonder slag of stoot. De telescoop had zo’n veertien jaar geleden al de aarde moeten verlaten, maar door problemen werd de lancering steeds verder uitgesteld. Even werd zelfs gedacht om de stekker er helemaal uit te trekken. NASA zou de telescoop bouwen voor 1,6 miljard dollar, veel minder dan de uiteindelijke tien miljard. Wat begon als een ambitieus plan, werd het zorgenkindje van NASA. Tot vorige maand aan toe had JWST tegenwind.

Lees over een controverse over de naamgeving van JWST: Homofobe smet op nieuwe ruimtetelescoop

Wetenschappers en ingenieurs waren blij toen NASA eind augustus bekendmaakte dat JWST alle testen had doorstaan en dat hij eindelijk klaar was voor lancering. JWST maakte een reis van zo’n tienduizend kilometer over de oceaan van Californië naar de ruimtehaven Kourou van ESA; een lanceerbasis in Frans-Guyana, aan de noordoostkust van Zuid-Amerika. Eenmaal gearriveerd werd het nog even spannend toen een bandje, waarmee JWST aan de raket gekoppeld werd, losschoot.

Lees over het losgeschoten bandje: Weer gedoe met de James Webb-telescoop

De lancering werd deze week nog eens een paar dagen uitgesteld en staat nu gepland op 24 december. Een Europese Ariane 5-raket zal JWST in zijn baan brengen. De spiegel, zonnepanelen en zonnescherm zijn opgevouwen om in de raket te passen. Al een half uur na lancering zal de telescoop zich loskoppelen van de raket. Vanaf dan moet een intern motortje met brandstof de telescoop sturen richting L2. Kort daarna zullen de zonnepanelen zich ontvouwen om de wetenschappelijke instrumenten van stroom te voorzien. Na zo’n 2,5 dag, nadat de telescoop de maan gepasseerd is, zullen ook het zonneschild en de spiegel zich ontvouwen.

„Ongelofelijk spannend”, zegt Icke. „De telescoop moet zo licht mogelijk zijn, daarom zitten die origami-onderdelen aan elkaar vast met verbindingen zo klein als een dun pepermuntje.” En er mag niets misgaan. Hubble ging in 1990 halfblind de ruimte in door een fout in de secundaire spiegel, maar kreeg een onderhoudsbeurt van astronauten. Bij JWST is onderhoud onmogelijk, doordat hij veel verder van de aarde verwijderd is dan Hubble.

Imke de Pater, een Nederlandse astronoom aan de University of California in Berkeley, krijgt als een van de eersten tijd op de telescoop. Samen met zo’n veertig andere onderzoekers zal zij objecten relatief dicht bij huis bekijken, in het zonnestelsel, met name Jupiter en de zwakke ringen rondom de planeet. Die ringen bestaan uit stof. De Pater: „Die kleine stofdeeltjes bewegen zich heel langzaam naar Jupiter toe. En die verdwijnen binnen duizenden jaren de planeet in. Dat betekent dat er voortdurend nieuw stof wordt geproduceerd om die ringen in stand te houden. Hoe dat precies gebeurt is nog een raadsel. We vermoeden dat er een aantal heel kleine, nog onbekende, maantjes in de ringen van Jupiter zitten die met elkaar en met meteorieten botsen, waarbij nieuwe stofdeeltjes vrijkomen. Om te zien of dat idee klopt, hebben we heel scherpe waarnemingen nodig van de ringen.” De Pater verwacht komende zomer de eerste waarnemingen te krijgen.

We hebben theorieën over hoe dingen in elkaar zitten, maar dat hebben we nog nooit in het echt waargenomen Vincent Icke hoogleraar theoretische sterrenkunde

„Een ander probleem waar JWST bij kan helpen is hoe supermassieve zwarte gaten ontstaan, zegt Hoekstra. Bijna ieder sterrenstelsel heeft er zo een in zijn centrum. Het superzware zwarte gat in het centrum van de Melkweg heet Sagittarius A* en is ongeveer vier miljoen keer zo zwaar als de zon. Die superzware zwarte gaten zijn veel te zwaar om te zijn ontstaan uit imploderende sterren, de manier waarop minder zware en de meest voorkomende zwarte gaten ontstaan. Om het raadsel op te lossen, kijken astronomen naar quasars. Dat zijn heel heldere objecten in het heelal, waarvan gedacht wordt dat er in het midden een superzwaar gat zit. De Euclid telescoop van ESA, waaraan Hoekstra meewerkt en die in 2023 gelanceerd moet worden, zal een deel van het heelal scannen en opzoek gaan quasars. „Euclid zal zeer verre quasars verzamelen, die we daarna met de enorme gevoeligheid van JWST in detail kunnen onderzoeken.”

Architectuur van planetenstelsels

Van Dishoeck hoopt dat de waarnemingen van JWST iets gaan vertellen over de evolutie van planetenstelsels. Een planeet cirkelt om zijn moederster op een bepaalde afstand. „We weten nog niet of de planeet op diezelfde afstand ontstond, of dat die in de loop van de tijd van locatie veranderde. Planeten ontstaan in jonge schijven van gas en stof. De chemische samenstelling ervan vertelt iets over waar in de schijf een planeet gevormd is. Met JWST kunnen we nu voor het eerst binnen in zo’n schijf gaan kijken waar op dit moment planeten geboren worden. Er zijn wel ideeën over hoe de architectuur van planetenstelsels tot stand komt, de waarnemingen zullen die bevestigen of ontkrachten.”

En dat is nu net het mooie, zegt Icke. „De theorie loopt voor op de waarnemingen. Als theoretisch sterrenkundige wil ik weten hoe dingen werken en ontstaan. Daarom bouwen we computermodellen en die zijn op dit moment verder dan de waarnemingen. We hebben theorieën over hoe dingen in elkaar zitten, maar dat hebben we nog nooit in het echt waargenomen. De Pater en collega’s gaan ons straks, door waarnemingen, vertellen waar wij theoretici een fout gemaakt hebben. En dat is juist het spannende, dat we het bij het verkeerde eind hadden en dat dan blijkt dat er een wereld van nieuwe natuurkunde achter zit. De natuur zal uitmaken of de theorie klopt of niet.”