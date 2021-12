Nieuw elan en oud elan

Ja, er zit een 3G-woord verstopt in het nieuwe coalitieakkoord, namelijk: garantieregelingen. Spellingwappies ontdekten al snel dat het woord elan er zelfs ruim dertig keer in voorkomt. Nou ja, eigenlijk gaat het om de lettercombinatie van ‘elan’, zorgvuldig verscholen in onder meer belang, belangrijk, precisielandbouw en veiligelanders.

Opmerkelijk is dat de woordcombinatie ‘nieuw elan’ in het coalitieakkoord ontbreekt, want met name Mark Rutte heeft daar de mond van vol. Zo zei hij onlangs op het digitale VVD-congres dat zijn volgende kabinet „heel anders” moet worden, met een „nieuw elan”.

Dit leidde tot de nodige achterdochtige koppen in de media. NU.nl: „Coalitieakkoord in zicht: nieuw elan, profileringsdrang en loodzware dossiers”. Het Parool: „Hoe vindt Mark Rutte nog nieuw elan voor zijn vierde kabinet?” Die vraag leek beantwoord te worden door deze kop op RTL Nieuws: „Rutte zoekt nieuw elan, maar niet bij zichzelf”.

Die achterdocht is goed te begrijpen, want nieuw elan is nogal aan slijtage onderhevig. Terugkijkend blijkt het een soort bezweringsformule bij de vorming van de Rutte-kabinetten. Europarlementariër Derk Jan Eppink, in 2010 over Rutte op weg naar diens eerste kabinet: „Hij moet een golf van ontevredenheid kanaliseren naar een positief gevoel, nieuw elan uitstralen.” Rutte zelf in 2017 in de Tweede Kamer, bij de installatie van zijn derde kabinet: „Ik sta hier vandaag voor de derde keer met een nieuwe ploeg om me heen en ik mag zeggen dat het een heel speciaal moment blijft. Het is een positief moment met nieuw elan en nieuwe energie”.

Elan betekent ‘bezieling, geestdrift, drive’ en is afgeleid van het Franse werkwoord élancer, dat ‘krachtig vooruitwerpen’ betekent. Volgens de naslagwerken namen wij het pas aan het eind van de negentiende eeuw over uit het Frans, maar die informatie blijkt achterhaald: we kennen het zeker al sinds 1863. Een liberale krant schreef toen dat de troonrede van keizer Napoleon III geen aanleiding gaf tot „nieuw élan” (het werd lang met een accentteken geschreven) op de beurs.

Veel politici, niet alleen van de VVD, trompetteren graag over nieuw elan, maar komt de woordcombinatie oud elan ook voor? Zeker, en die hoeft niet negatief te zijn bedoeld. Zo zei een VVD-Kamerlid in 1992 tegen de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat: „Deze minister moet haar oude elan en haar vechtlust terugvinden.”

Op feesten en partijen, zelfs met maximaal vier gasten, hoor ik vaak: Nederland is er de afgelopen tien jaar niet beter op geworden. Intoleranter, harder, minder sociaal. Ik roep dit zelf ook geregeld. De daarop volgende discussies lopen zelden goed af, zeker als iemand er met te veel elan tegenaan gaat.

