Nergens wordt het nieuws zo sappig uitgeserveerd als op BBC Four

Over deze serie BIJLO STEMT AF Cabaretier Vincent Bijlo luistert dit jaar iedere maand een ander radiostation en doet vervolgens verslag van zijn bevindingen. Want ook in het podcast-tijdperk is radio op sommige plekken nog springlevend. Kent u een radiostation waar Bijlo beslist naar moet luisteren? Tip ons via media@nrc.nl.

Boris Johnson, Boris Johnson, Boris Johnson, Boris Johnson. Het is Boris Johnson wat Big Ben, de huisklok van BBC Radio Four, slaat vandaag.

„Hij zat al zo in het nauw, Boris Johnson”, vertelt de beschaafd geamuseerde parlementaire correspondent, „vanwege de herinrichting van zijn Londense flat, die betaald zou zijn door Lord Brownlow of Shurlock Row in the Royal county of Berkshire, hetgeen Boris Johnson zelf overigens ontkent, nee, hij ontkent het niet, hij heeft een in lichte mate afwijkende lezing van de financiering.

„En nu komt daar dan ook nog The Mock Press Conference bij van 18 december vorig jaar. Er zou een feestje zijn georganiseerd op Nr. 10 Downing Street, waarbij de toen geldende zware coronamaatregelen niet in acht werden genomen. Dat weten we omdat er een video is opgedoken waarop te zien en te horen is dat de senior Downing Street staff grappen maakt over het onderhavige feestje in een leuk bedoelde nep-persconferentie.

„En of dat nog niet genoeg is komt daar nu ook nog de kerstquiz bij, die Boris Johnson op 15 december vorig jaar heeft gehost. Hij zit, zo zien we op een foto die recentelijk gepubliceerd werd door The Mirror, geflankeerd door twee leden van zijn topteam, waarvan één een kerstmanhoed draagt en de ander is behangen met een kerstslinger, onder een portret van Margaret Thatcher quizvragen voor te lezen. Elders in het kantoor zitten leden van zijn staf bubbels, bier en wijn achterover te slaan, gekocht in een naburige vestiging van supermarkt Tesco. Ja, de zaken zijn wel eens beter gegaan voor de premier.”

Alles waar radio groot in is

Oh, wat zijn de Britten toch altijd goed in het heerlijk sappig uitserveren van het nieuws. Sterker nog, ze serveren hetzelfde nieuws, aangevuld met een enkel nieuw detail, keer op keer uit. En zo loopt Boris Johnson als een rode draad door de programma’s van BBC Radio Four, het Britse audioplatform voor news, talk, comedy en drama.

Radio Four is het vlaggenschip van de BBC. Hier brengt men alles, in de woorden van de BBC zelf, waar radio groot in is. Het mag wat kosten. Er gaat zo’n 70 miljoen pond (83 miljoen euro) op jaarbasis naar het station. Het bestaat sinds 1967 en is de opvolger van BBC Home Service. Het is na BBC Radio Two het best beluisterde station in het Verenigd Koninkrijk.

Na Gardening volgt The Tweet of the Day. Nee nee, dat is geen haatbericht op een sociaal medium

Het klinkt Britser dan Brits, na een week grondig luisteren weet je meer van de Britse cultuur dan je in je hele middelbare schooltijd hebt opgestoken. Je moet er thee met melk bij drinken en een Mr. Kipling Battenberg Cake bij eten, dat strekt tot aanbeveling. Zet een schaaltje floral potpourri in de kamer, gedroogde bloemblaadjes met specerijen, en luister naar de Sunday Worship, de dienst komt deze week uit de Highlands Church in Cardiff. „Let’s celebrate the birth of Jesus Christ today, with jazz Carols!” De dominee vertelt over Maria, ze was zwanger van Jozef, maar ze waren niet getrouwd. Het bleek gelukkig van de Heilige Geest te zijn, dus er was niets aan de hand. Een drummer in de kerk zet op de achtergrond een jazzritme in. „O come all ye faithful, joyful and triumphant…”

Komt allen tezamen, uitgevoerd als Jazz Carol. „O Lord let us adore him, o Lord let us adore him, o Lord let us adore him, Christ The Lord.”

Real trees versus fake trees

De radio ademt hier al weken Kerst. In The Radio Four Christmas Appeal worden we opgeroepen geld te doneren aan de homeless, die met onze liefde en onze hulp weer een leven met een dak boven hun hoofd kunnen opbouwen.

In consumentenprogramma You and Yours staan de pro’s en cons van een „real tree” boven een „fake tree” centraal. In Gardeners krijgen we instructies hoe we de real tree in goede conditie kunnen houden en we krijgen een korte cursus Managing our Mistletoe. De passie waarmee Engelsen over tuinieren praten overstijgt bijna de Boris Johnson-gretigheid.

Presentatrice: „Sarah uit Coventry heeft een aspidistra die ze niet goed aan het groeien krijgt. Ik zou een nieuwe kunnen kopen, schrijft ze, maar ik ben zo aan deze gehecht, hij is volgens mijn moeder al honderd jaar oud. Ze heeft er een foto bijgedaan, kijk…” Een deskundige barst in een homerisch gelach uit en met haar het publiek, dat vanwege de coronamaatregelen thuis via Zoom aanwezig is. „Hahahaha, horrible, wat een aspidistra is dit zeg, hoe krijgt Sarah dat voor elkaar, twee blaadjes, hihi! En trouwens, een aspidistra van honderd jaar, dat kan niet. Ik denk dat haar moeder dat heeft verzonnen. Die gaan zo vaak dood, het is net als wat ouders met goudvissen doen. Die gaan dood omdat ze ze vergeten zijn te voeren en dan kopen ze zonder dat de kinderen iets door hebben nieuwe.” Het publiek giert het uit, inclusief Sarah.

Na Gardening volgt The Tweet of the Day. Nee nee, dat is geen haatbericht op een sociaal medium, het is de roep van de vogel. Vandaag horen we de pied babbler, de eksterbabbelaar. Ze leven in kleine groepjes, legt een zacht pratende man, om ze niet te storen, ons uit. Als ze aan het foerageren zijn is er altijd één die de wacht houdt. Aan de toonhoogte en snelheid van zijn roep kunnen de anderen horen hoe gevaarlijk de indringer is en hoe dichtbij hij al is.

The Archers

En zo rolt Radio Four door. Met een lezing over kunstmatige intelligentie, het horrorhoorspel The Omen, het komische hoorspel Double Act met John Finnemore en Michael Palin in de hoofdrollen en natuurlijk The Archers.

Er is niemand in het VK te vinden die The Archers niet kent. Het hoorspel loopt al sinds 1951, er zijn meer dan 19.500 afleveringen van gemaakt. Het is ooit bedacht om de plattelandsbevolking op te voeden. In de aflevering van vandaag geeft Natasha haar vriend een cadeautje, een early Christmas present. Hij pakt het uit, haalt het uit het doosje en zegt: „maar dit is, dit is een predictor, een positieve predictor. Dat betekent dat we een baby krijgen!” Nathasha huilt, hij huilt, de eindtune wordt gestart, veel pauken, er zijn altijd pauken op Radio Four.

En dan, hij is er nog steeds, voor de zeevaart, The Shipping Forecast.

„Rockall, Malin, Hebrides, Southwest gale 8 to storm 10, veering west, severe gale 9 to violent storm 11. Rain, then squally showers. Poor, becoming moderate.” Dit zijn de echo’s van het verleden dat nog steeds heden is aan de overkant van de Noordzee.