Na tien jaar Kim Jong-un gaat Noord-Korea zelfverzekerd de toekomst tegemoet

Op vrijdag 17 december is het precies tien jaar geleden dat Kim Jong-un aantrad als leider van Noord-Korea. Destijds dachten veel analisten dat de jonge millennial een liberale hervormer zou blijken, maar het liep anders. Kim de Derde bleek even wreed als zijn vader: hij ruimde machtige tegenstanders uit de weg en hield de beruchte strafkampen in het land in stand. Onder zijn leiding ontwikkelde Noord-Korea een waterstofbom en intercontinentale raketten die de VS en Europa kunnen raken. Hij werd de eerste Noord-Koreaanse dictator die een zittend Amerikaans president ontmoette. Overigens wordt vrijdag vooral gerouwd in Pyongyang, vanwege de gelijktijdig vallende tiende sterfdag van Kim Jong-il (1941 - 2011).