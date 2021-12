Met een buurman als Loekasjenko kom je er niet met goede intenties

Alexander Loekasjenko, de Wit-Russische president, dacht dat hij de Europese Unie voor schut kon zetten door twintigduizend migranten en asielzoekers uit het Midden-Oosten te halen en ze de EU in te duwen. Maar het begint ernaar uit te zien dat hij nu met de gebakken peren zit, niet wij.

Loekasjenko wilde bewijzen dat de EU, die zijn verkiezingsfraude in 2020 veroordeelde en oppositieleider Tichanovskaja als winnaar erkende, een kaartenhuis is dat je zo omver blaast. Hij wilde revanche nemen op Europese sancties die hij over zich heen kreeg. Hij calculeerde dat de EU de grenzen eerst dicht zou houden, maar dan zou openen: tv-beelden zouden tonen hoe mensen in de bufferzone bevroren en crepeerden. De druk van ngo’s en de internationale gemeenschap om hen te helpen zou te groot worden. Europa, met zijn preken over mensenrechten, zou voor paal komen te staan en de buitengrens weer open moeten doen. Zo wilde Loekasjenko zijn politieke gelijk halen met een actie waaraan hij, door 12.000 euro p.p. te vragen voor een geheel verzorgde reis naar Europa, stevig ging verdienen.

Veel Europeanen dachten aanvankelijk ook dat het zo zou lopen. Als één ding het huidige Europa karakteriseert, is het wel een permanent gevoel van onzekerheid, kwetsbaarheid en onvermogen.

En ja: Loekasjenko had de eerste Koerden amper naar binnen geduwd, of het Europese kippenhok fladderde weer alle kanten op. Was dit een herhaling van 2015? Wie bewaakte de buitengrenzen? Waar moesten de asielzoekers heen? Liberalen ruzieden met illiberalen, progressieven met conservatieven, landen aan de EU-buitengrens met landen van bestemming. Omdat elke regeringsleider of minister in Brussel vooral zijn eigen, nationale pers brieft, versterkte elk hectisch topberaad in Brussel het beeld van één probleem met 27 oplossingen.

Maar zoals bij veel Europese crises – pandemie, Brexit, eurocrisis – blijkt ook nu dat als Europese leiders het wíllen overleven, ze dat ook kunnen. Het duurt alleen even. Zoals Hugo Brady van het International Center for Migration Policy Development in Wenen deze week constateerde, heeft de EU aan de Wit-Russische grens de boel intussen min of meer onder controle.

Allereerst verkeek Loekasjenko zich op de Poolse en Litouwse grenswachten. Die hielden de grens potdicht, zelfs toen ze met laserstralen werden bestookt. Ze duwden mensen terug. Daar kwam kritiek op. Maar die pareerden ze met een uitspraak van het Europese Mensenrechtenhof uit 2020 dat die ‘pushbacks’ illegaal zijn behalve als asielzoekers onwetmatig, met geweld en hulp van buitenstaanders binnendringen. EU-landen verwelkomen dit: anders zijn ze weerloos tegen types als Loekasjenko. Ze vroegen de Europese Commissie dit in nieuwe wetsvoorstellen te verwerken, wat deze week gebeurde. Gevolg: Loekasjenko zit nu zelf met duizenden asielzoekers opgescheept – Irak heeft mensen teruggehaald, Libanon weigert dat. En de EU heeft de sancties tegen hem verscherpt.

Ook mobiliseerde de EU zware economische diplomatie. In november, toen Loekasjenko all-out ging, zat een hoge Europese ambtenaar op een conferentie van luchtvaartmaatschappijen. Toen hij zei dat de EU carriers die meewerkten met Loekasjenko van zijn grondgebied zou weren, stopten velen hun vluchten naar Minsk. Eurocommissaris Margaritis Schinas (Migratie) reisde langs landen van herkomst die prompt de lucratieve visaverkoop in Wit-Russische consulaten stopten en de Wit-Russische maatschappij Belavia verboden om Irakezen, Syriërs of Jemenieten te laten instappen. Zo droogde de instroom langzaam op.

Maar ook Europa is een illusie armer. Met buren als Loekasjenko kom je er niet met goede intenties. Je hebt robuuste grenswachten nodig, plus een beter, humaner Europees asielbeleid. Volgens Brady komt er voorzichtig ook wat schot in dit asielbeleid. En in legale migratie. Super, daar wachten we nu al jaren op.

Jean Monnet, een van de grondleggers van de EU, zei eens dat Europa wordt gemaakt door crises. Dit zou weleens het zoveelste voorbeeld kunnen zijn.

Caroline de Gruyter schrijft wekelijks over politiek en Europa.

