Marco Borsato doet tegenaangifte tegen vrouw die hem beschuldigt

Zanger Marco Borsato heeft een tegenaangifte ingediend tegen de 22-jarige vrouw die hem deze week beschuldigde van onzedelijke betastingen. Dat bevestigt Borsato’s advocaat Geert-Jan Knoops vrijdagavond na berichtgeving van persbureau ANP en de NOS. Volgens Borsato heeft de vrouw zich schuldig gemaakt aan smaad, laster, het doen van een lasterlijke aanklacht en het indienen van een valse aangifte. Tegen de moeder van de vrouw deed de zanger aangifte wegens „uitlokking tot en medeplichtigheid aan” deze feiten.

De aangifte is volgens een verklaring van Borsato’s raadslieden van Knoops’ advocaten sinds vorige week in de maak. Op 9 december zou de zanger het Openbaar Ministerie al gevraagd hebben onderzoek te doen naar de bron van geruchten over misbruik die de afgelopen weken de ronde deden. Borsato’s aangifte is volgens zijn advocaten pas donderdag ingediend omdat zij die wilden voorzien van aanvullende bewijsstukken die recent nog zijn binnengekomen.

De advocaten benadrukken daarmee dat de aangifte niet alleen een reactie is op die van de jonge vrouw. Die beschuldigde Borsato er begin deze week van dat hij haar vanaf haar vijftiende meermaals misbruikte. Naar aanleiding van haar aangifte hiervan, doet het OM onderzoek naar de zaak. Justitie heeft vrijdag laten weten ook Borsato’s aangifte op te pakken.

Borsato ontkent de beschuldigingen van seksueel misbruik, dat volgens de vrouw zou hebben plaatsgevonden tussen 2014 en 2019. De vrouw, toen een tiener, stelt volgens De Telegraaf dat de zanger een huisvriend was. Het dagblad zag de aangifte van de vrouw in. Bij Telegraaf-journalist John van den Heuvel zijn in de afgelopen dagen nog twee meldingen binnengekomen van mogelijk overschrijdend gedrag door Borsato. Hiervan is voor zover bekend nog geen aangifte gedaan.

Lees ook: Marco Borsato ligt onder vuur van ‘juice channels’. Wie zitten daar achter?