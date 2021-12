Laveren tussen woord en beweging

Dans Dans voor actrice (Jolente De Keersmaeker) van Jérôme Bel. Gezien 16/10, De Brakke Grond in Amsterdam. Inl: stan.be ●●●●●

Wat gebeurt er als een actrice vanuit haar (talige) verbeeldingskracht delen uit iconische choreografieën van de twintigste eeuw danst? Kan dat de dans van zijn vormelijke harnas verlossen? Met die vraag ging choreograaf Jérôme Bel, in de jaren negentig bekend geworden als een van de voormannen van de conceptuele dans, naar actrice Jolente De Keersmaeker, mede-oprichtster van tgSTAN en zus-van. Het resultaat overtuigt niet.

Bel maakte eerder solovoorstellingen, maar voor dansers. Prachtige, ontroerende, geestige portretten van danskunst, dansvak en persoon. Het persoonlijke ontbreekt goeddeels in Dans voor actrice. Na de (‘uit ecologische overwegingen’) gesproken in plaats van papieren voorstellingstoelichting begint De Keersmaeker met een impressie van de balletlessen die zij als kind volgde, traditioneel met barre, oefeningen au milieu en (sprong-) combinaties. Van die vormgerichte arbeid schakelt ze naar Isadora Duncans Prélude, en verbindt emotionele omschrijvingen aan de bewegingen: verlangen, reikhalzen, de wereld aanvaarden. Beweging wordt woord, woord laadt beweging.

De solo die Pina Bausch voor zichzelf in Café Müller maakte is een en al gebalde, lichamelijke emotie. Onvergetelijk is die kwetsbare slaapwandelaarster met hulpeloos vooruitgestoken handpalmen. Het lijf van actrice De Keersmaeker is veel minder welsprekend en muzikaal. Ter compensatie is haar lichaam naakt (naakt = kwetsbaar) en dat lijkt een regelrecht zwaktebod.

Nee, dan het eerbetoon aan butoh-coryfee Kazuo Ohno, dat ook een ode aan De Keersmaekers oude vader is. Het is een choreografie voor het gezicht, bewonderenswaardig soepel verglijdend van prille meisjesglimlach tot demonische grijns of knoestige kop van een grijsaard.

Zo laveert de solo tussen woord en beweging, vorm en beleving, dans en metadans, enzovoort enzoverder. Zonder het persoonlijke element lijkt het vooral een vormoefening, en eigenlijk het tegenovergestelde van het beoogde concept. Gelukkig ontbreekt de humor niet (onder andere met een imitatie van John Travolta), het is niet bloedserieus of hermetisch. Maar behartigenswaardige inzichten levert het niet op, over dans noch actrice.