Kansen benutten: een kwestie van mentaliteit

Nederland presteert al decennia goed op topsportniveau. Kijk naar het aantal sportmannen en -vrouwen dat op het hoogste podium succes heeft gehad – zelfs vergeleken met grote landen als de Verenigde Staten, China, Duitsland en Groot-Brittannië doen Nederlandse sporters het uitstekend. Kampioenen die Nederland trots hebben gemaakt, zoals judoka’s van Anton Geesink tot en met Kim Polling, kickboksers zoals Ernesto Hoost en Rayen Simson, Richard Krajicek en teams waarbij ik vooral moet denken aan de nationale hockeyploegen, die zowel bij de mannen als de vrouwen vele titels wonnen. Het is een willekeurige greep uit een bijna eindeloze reeks.

Max Verstappen is de laatste in een lange rij van succesvolle Nederlandse sporters. Hij is al van jongs af aan gemotiveerd en ontwikkelde een winnaarsmentaliteit die hij omzette in daden. En toen de gelegenheid zich voordeed, greep hij de kans om geschiedenis te schrijven. Want dat is toch waar je als sporter voor traint: het maximale eruit halen, records verbreken, prijzen winnen, verliezen, en wanneer iedereen je al afgeschreven heeft nog sterker terugkomen. Altijd weer een reden vinden om de beste versie van jezelf te zijn.

Daar kan de voetbalwereld nog wat van leren. Maar in de sport waar het meeste geld in omgaat, is het vaak moeilijker dan in andere sporten om op een natuurlijke manier een winnaarsmentaliteit te ontwikkelen en te onderhouden.

Kansen om geschiedenis te schrijven komen niet vaak voor, maar ze zijn makkelijker te benutten als je vertrouwd bent met de mentaliteit om te winnen – als die onderdeel is van je dna. Verstappen heeft die kans gepakt, en dat zal in het vervolg van zijn carrière een groot verschil maken. Had die kans zich niet voorgedaan, dan was er niets aan de hand geweest. Dan was de teleurstelling over zijn tweede plek en het missen van de wereldtitel wellicht niet heel groot geweest, omdat hij er alles aan gedaan had om te winnen. Teleurstellend zou het pas zijn geweest als hij die ultieme kans had gezien maar geen poging zou hebben gedaan Lewis Hamilton op het allerlaatste moment voorbij te gaan. Kansen zien én grijpen, daar gaat het om.

Het Nederlands elftal kon zich vorige maand tegen Montenegro kwalificeren voor het WK maar gaf zeer verrassend een 2-0 voorsprong weg. Dit was zo’n kans, en die liet Nederland liggen. Gelukkig kwam er nog een laatste kans om zich voor Qatar 2022 te kwalificeren, en die pakte Oranje dan ook, tegen Noorwegen. De wedstrijd tegen Montenegro blijft interessant studiemateriaal. Als ik Louis van Gaal was, zou ik met die wedstrijd in het achterhoofd nog specifieker werken aan de mentaliteit om kansen te verzilveren: of het nu kansen zijn om te scoren, een dieptepass met risico te geven of op welke manier dan ook een goed resultaat te forceren. Dit kan uiteindelijk het verschil maken om volgend jaar met de wereldbeker naar huis te komen. Max Verstappen heeft laten zien dat het kan – als je erin gelooft en die winnaarsmentaliteit cultiveert. Natuurlijk moet je ook geluk hebben, maar met de juiste instelling dwing je dat vanzelf af.

Clarence Seedorf is oud-voetballer. Nu is hij ondernemer, filantroop en gastspreker.