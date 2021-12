Inflatie eurozone loopt verder op tot 4,9 procent

De inflatie in de eurozone is in november opgelopen tot 4,9 procent op jaarbasis. Dat meldt het Europees statistiekbureau Eurostat vrijdag, op basis van een nieuwe raming. Vooral de prijzen voor energie, zoals gas en elektriciteit, en meerdere goederen en diensten liepen hard op. In oktober was de inflatie in de eurozone nog 4,1 procent.

Wereldwijd is er sprake van een inflatiehausse, waardoor mensen voor eenzelfde bedrag veel minder kunnen kopen. De VS spannen met een inflatie van 6,8 procent de kroon, maar ook in het Verenigd Koninkrijk - ongeveer 5 procent - en dus ook in de eurozone lopen de prijzen sterk op.

De zogenoemde kerninflatie, waarin sterk wisselende prijzen van onder meer voeding, energie, alcohol en tabak niet worden meegenomen, kwam vorige maand uit op 2,6 procent. De kerninflatie, voor de Europese Centrale Bank (ECB) een belangrijke graadmeter voor onder meer het bepalen van de rente voor banken, was in oktober nog 2 procent op jaarbasis.

Lees ook: Verdeelde ECB bouwt coronasteun af en gokt op wegebben inflatie

Geen verhoging rente

De ECB gaat, zoals verwacht, de rente tot 2023 niet verhogen. De organisatie, verantwoordelijk voor het monetaire beleid van de Europese Unie, verwacht dat de inflatie op de midellange termijn terugvalt tot onder de gewenste 2 procent. De centrale bank gaat voor 2023 en 2024 uit van een inflatie van 1,8 procent en denkt dat de kerninflatie volgend jaar onder de 1,9 procent blijft. Wel zegt ECB-president Christine Lagarde dat het laatstgenoemde percentage hoger kan uitkomen, als salarissen sterker stijgen dan verwacht. Bedrijven zouden de prijzen van hun goederen en diensten dan verhogen.

De ECB kan de inflatie afremmen door de rentes te verhogen. Het wordt voor mensen dan aantrekkelijker om te sparen in plaats van geld uit te geven. Lenen wordt juist minder aantrekkelijk bij hoge rentes. Door de renteverhoging zal de vraag naar goederen en diensten waarschijnlijk dalen. Als de productie op dat moment gelijk blijft, dalen de prijzen.