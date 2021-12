In hoger beroep tot 9,5 jaar celstraf voor ‘zeer ernstige’ diamantroof Schiphol

Gerechtshof Amsterdam heeft vrijdag de vier daders van de diamantroof op luchthaven Schiphol in 2005 in hoger beroep gevangenisstraffen van ruim 3,5 tot 9,5 jaar opgelegd. De straffen vallen hoger uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, die tot 8,5 jaar celstraf had geëist, én dan de straffen die de vier in 2019 in eerste aanleg kregen. Toen legde de rechtbank celstraffen tot 7 jaar op. Twee andere verdachten werden vrijdag vrijgesproken, net als in 2019.

Onder de vier veroordeelden bevindt zich een voormalig KLM-medewerker uit Amsterdam. Hij en een 57-jarige man uit Nieuwegein zijn niet alleen veroordeeld voor de diamantroof, maar ook voor een eerdere poging daartoe. Beiden kregen 9,5 jaar celstraf opgelegd, net als de derde dader, die een vuurwapen en explosieven bezat. De vierde, een 57-jarige man uit Amsterdam, moet ruim 3,5 jaar de gevangenis in voor betrokkenheid bij de eerdere poging. Die vond begin februari 2005 plaats, twee weken voor de geslaagde roof.

Volgens het hof zijn de hoge straffen gelegitimeerd omdat het gaat om „een zeer ernstige en uitzonderlijke overval” die „een grote impact” had op de maatschappij en op de slachtoffers. Ook nam het hof mee dat er „planmatig” is gehandeld met hulp van binnenuit.

Diamanten en sieraden

De diamantroof was destijds een van de grootste roofovervallen uit de Nederlandse geschiedenis. De daders maakten op een vrachtplatform van de luchthaven Schiphol, wat een strengbewaakte locatie zou moeten zijn, diamanten en sieraden ter waarde van ruim 72 miljoen dollar buit (toen omgerekend bijna 55 miljoen euro). Ruim 43 miljoen dollar aan diamanten is nog steeds niet teruggevonden.

Aanvankelijk werden meerdere daders al gearresteerd, maar zij moesten vrijgelaten worden vanwege gebrek aan bewijs. In 2013 werd het onderzoek heropend als gevolg van een nieuwe aanwijzing. Onder meer doordat undercoveragenten vervolgens het vertrouwen wonnen van de KLM-medewerker, kon de zaak alsnog rondgemaakt worden en werden zeven verdachten in 2017 gearresteerd. Een van hen is nooit berecht; hij overleed voordat de rechtszaak was afgerond.