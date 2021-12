In een winkelcentrum kun je ook wonen

Rijen blokkendozen met ouderwets aandoende uithangborden, groene metalen bogen boven de winkelpuien en steeds meer leegstaande winkels. Zoals het verouderde wijkwinkelcentrum Hoogvliet er in de gelijknamige Rotterdamse woonbuurt tot voor kort uitzag, zijn er vele in Nederland.

Het winkelcentrum kreeg de afgelopen jaren een grondige opknapbeurt – en 47 nieuwe huurappartementen. Eigenaar en ontwikkelaar Kroonenberg Groep bouwt ze boven winkels, op verdiepingen die voorheen dienst deden als magazijn of als etage van de winkel eronder.

Een bestaand pand een andere functie geven is nog niet zo simpel, zegt Olaf Nieuwenhuis, directeur projectontwikkeling bij Kroonenberg Groep. „Soms pakt dat duurder uit dan slopen en een nieuw gebouw neerzetten. Je moet vaak de hele constructie aanpassen, zorgen voor buitenruimte en voor een goede toegang als de woningen boven winkels komen. Zeker in historische panden in stadscentra is dat een probleem, daar wil je geen winkelmeters opofferen aan een entree en trap.”

Toch is Kroonenberg Groep ook in de binnensteden actief, onder meer in Amsterdam en Almere. Door de stijgende huizenprijzen worden zulke projecten voor vastgoedeigenaren en ontwikkelaars steeds aantrekkelijker, vindt Nieuwenhuis.

Leegstand

Tegelijkertijd is er flinke leegstand in winkelgebieden. Gemiddeld staat nu ongeveer 8 procent van de winkels in Nederland leeg en in sommige gebieden is dat zelfs meer dan het dubbele, zegt Martijn Exterkate van ruimtelijkadviesbureau Stec Groep. „Best schokkend eigenlijk”, vindt hij. Uit een peiling die Stec Groep vorig jaar uitvoerde onder 120 gemeenten bleek dat zij de komende jaren een extra krimp verwachten van 10 tot 40 procent van het winkelaanbod. Uit een ander onderzoek komt naar voren dat 80 procent van de eigenaren hun leegstaande winkelpanden willen transformeren, tot woningen of bijvoorbeeld tot horeca of kantoorruimte. „Vijf jaar geleden was dat echt anders”, zegt Exterkate. „De hogere huurinkomsten van winkels zaten transformatie toen nog in de weg. Inmiddels begint de huurprijs van woningen die van winkelmeters te overstijgen. Alleen op A-locaties is dat nog niet zo.”

Op dit moment worden jaarlijks naar schatting maar zo’n 2.500 woningen in of boven winkelpanden gebouwd. Dat worden er meer, voorspelt de adviseur. „Wij verwachten een golf aan transformaties.”

De onderzoeksafdeling van de Rabobank verwacht dat 10.000 tot 20.000 winkels in de Nederlandse binnensteden zijn om te zetten in woningen. Meer potentie heeft de transformatie van wijkwinkelcentra, zegt architectenbureau KAW. „Wijkwinkelcentra lijden vaak een kwakkelend bestaan”, aldus architect Reimar von Meding, directeur van KAW. „De leegstand is hoog en veel winkelcentra hebben een non-uitstraling. Deze plekken zijn heel geschikt voor herstructurering. In veel gevallen is sloop en nieuwbouw de beste oplossing.”

Op de begane grond moet plaats blijven voor winkels en voorzieningen, vindt Von Meding, anders wordt het een doodse boel. De mix zal volgens hem wel veranderen, met meer ontmoetingsplekken zoals horeca en zorgfaciliteiten voor een oudere doelgroep, zoals een fysiotherapiepraktijk en een apotheek.

Onrendabele top

Als de panden in zo’n wijkwinkelcentrum grotendeels in handen zijn van één eigenaar, zoals Hoogvliet in Rotterdam, kun je snel ‘meters maken’. In binnensteden is dat lastiger. De veelal historische panden zijn duur om te verbouwen, en zomaar slopen gaat ook niet.

Wat helpt is de jaarlijkse 20 miljoen euro die de overheid de komende vijf jaar ter beschikking stelt voor de zogeheten „onrendabele top” van winkeltransformatie naar wonen, ofwel voor de investeringen die niet lonen.

Maar het zijn niet alleen hoge kosten die in de weg zitten, zo blijkt uit het onderzoek van Stec Groep onder vastgoedeigenaren. Zij klagen dat gemeenten vaak weinig flexibel zijn met de benodigde aanpassing van bestemmingsplannen en met strikte eisen aan bijvoorbeeld parkeerruimte en de maximale hoogte van gebouwen.

Ander lastig punt is dat het niet goed is voor de levendigheid van een stadscentrum als tussen de winkels complete woningen staan. Architect Von Meding woont in Schiedam, waar in de historische winkelstraat veel winkels zijn getransformeerd. Daardoor vindt hij de binnenstad op veel plekken meer voelen als woongebied. Beter vindt hij bovenhuizen met op de begane grond publieksfuncties, zoals een bibliotheek, muziekschool of crèche.

„Het moeten geen slaapbinnensteden worden”, beaamt adviseur Exterkate van Stec Groep. Wat volgens hem goed werkt is winkels naar de kern verhuizen, zodat het winkelgebied compacter wordt en aanloopstraten vrijkomen voor woningen. De gemeente moet volgens hem het initiatief nemen en voorzien in verhuissubsidies, flexibele bestemmingsplannen, snelle procedures en gezamenlijke voorzieningen. „Investeerders willen zekerheid, een heldere koers. Anders doen ze niet mee.”

Kansrijke plekken

Kleinere gemeenten weten vaak niet hoe ze zo’n transformatieproces moeten aanpakken of ze hebben simpelweg de capaciteit niet, constateert Exterkate. Voor Noord-Holland heeft Stec Groep onlangs kansrijke plekken voor winkeltransformatie in kaart gebracht. Op dit moment kan dat volgens de berekeningen ongeveer 10.000 woningen opleveren en bij oplopende leegstand ruim het dubbele.

De komende tijd wil de provincie gemeenten bij de transformatie ondersteunen met planvorming en processen. Exterkate: „Het staat overal op de agenda, dat merken we wel. Bij een leegstand van meer dan 10 procent in winkelgebieden móét je wat met wonen doen. Hoeveel koffietentjes kun je er nog bij hebben?”

Is het vanuit het woningtekort bezien niet veel makkelijker om grote woonwijken buiten de steden te bouwen? Architect Von Meding vindt van niet. Hij is een hartstochtelijk verdediger van binnenstedelijk bouwen. Hij refereert aan onderzoek van KAW waaruit blijkt dat bouwen ‘in de wei’ tijdrovender is. Bovendien sluit wonen in de stad beter aan op de behoefte, meent hij. „Er is tekort aan woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens in Nederland, voor senioren, jonge stellen, singles en gescheiden ouders. Beleidsmakers hebben het steeds over gezinnen, maar die vertegenwoordigen nog maar een kwart van alle huishoudens. Dat terwijl eengezinswoningen twee derde van de huidige woningvoorraad uitmaken. Als je daarvan nog meer bouwt in de wei, kun je ze over tien of twintig jaar weer slopen.”

Maar die nieuwe gezinswoningen vinden toch nog gretig aftrek? Klopt, zegt Von Meding, „Maar een grote groep ouderen blijft in te grote huizen zitten omdat er geen alternatief is, niet in de eigen buurt. Daarin kunnen getransformeerde wijkwinkelcentra voorzien, zo speel je voldoende woningen vrij voor gezinnen.”

Woningen bouwen in winkelgebieden gaat niet heel hard, zegt adviseur Exterkate van Stec Groep. „Wil je op deze manier honderdduizend woningen toevoegen, dan ben je wel even bezig. Maar transformatie is voor de vitaliteit van de binnensteden en winkelgebieden wél noodzakelijk. Wij verwachten dat het de komende jaren een hoge vlucht gaat nemen.”

Wonen tussen de winkels Hoe is dat? „Ken je Kippie? Eerst haalden we bijna altijd als we erlangs kwamen een gegrild kippetje of een lekker broodje. Dat is wel het gevaar als je tussen de winkels woont.” Twee jaar geleden zijn Mateusz Kusz (26) en zijn vriendin in het Rotterdamse wijkwinkelcentrum Hoogvliet komen wonen, boven de Wibra. Zij delen een portiek met zes andere woningen, met vooral jonge stellen en één ouder echtpaar. Sinds ze afgelopen zomer een dochtertje kregen, koken ze vaker zelf. Leuk, vinden ze het, al die winkels voor de deur. „Als we met de kinderwagen gaan wandelen, kunnen we altijd even vers brood kopen of de drogist in. Trekt ze het niet, dan zijn we binnen twee minuten weer thuis.”

Amé Raaphorst (25) woont met haar vriendin in een huurwoning op de Kalverstraat in Amsterdam, boven een leeg winkelpand, voorheen een kledingwinkel. Hun ingang is in een zijsteegje en dat is maar goed ook. „Als je haast hebt kom je er op de Kalverstraat nauwelijks doorheen.” Van het winkelpubliek waarop de huiskamer uitkijkt horen ze alleen iets als ze de ramen openzetten. Gezellig, vindt Raaphorst. „Buurtgenoten komen we tegen in het café in de steeg, vaak zit daar wel iemand koffie te drinken achter de laptop. Dat geeft een knus Amsterdams gevoel. Via de steeg lopen we naar het Spui, dat ziet er nu met al die kerstlichtjes zo idyllisch uit.”