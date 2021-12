Huisarts zijn is eigenlijk niet meer te doen

Een gemiddeld consult bij de huisarts duurt elf minuten. Ik weet niet hoe het u vergaat, en misschien is het mijn beroepsdeformatie, maar in de spreekkamer probeer ik die deadline te halen. Klacht kort en bondig formuleren, huilen (optioneel) binnen de minuut, en netjes aankleden kan tijdens het opgelucht naar buiten struikelen. Het voelde dus wat bezwaarlijk om huisarts Marnix van der Leest (44) twee uur aan de praat te houden. Voor een lunchafspraak had hij al geen tijd – want spreekuur vanaf 8 uur ’s ochtends, dan visites, daarna weer spreekuur. Het werd een vroeg diner om half 6 op een pre-lockdown-vrijdagavond in een eetcafé in Amersfoort, waar hij woont. Zijn praktijk is in Leusden. Hij arriveerde daar een tikje gehaast en ietsje te laat, zegde eerst één en toen nog een afspraak af die na mij gepland stond, en moest vervolgens snel op de fiets naar zijn derde – een overleg met een groep huisartsen uit de regio.

Eerst eten. Risotto, geen vlees, wel twee porties extra groente. Marnix van der Leest schreef een boek over zijn vak, Huisarts op recept. Hij vertelt daarin verhalen uit zijn praktijk; over het pubermeisje met suïcidale gedachten, de pijnstillerverslaafde draaideurpatiënt, en over de diagnose die hij had moeten stellen, maar miste. Tussen de anekdotes door doseert hij ervaringen en feiten uit de huisartsenpraktijk van nu en dan duiken de woorden op die je altijd hoort als het over de zorg gaat. Regeldruk. Administratieve last. Versnippering. Overbelasting. Emotionele zwaarte.

In 2018 ervoer twee derde van de huisartsen een grote werklast en werkdruk en vond een kwart de situatie zorgelijk. En toen moest de coronapandemie nog beginnen. Het laatste wat hij wil, zegt hij, is klagen. Zijn boek is absoluut niet bedoeld als klaagzang, en hij wil ook graag benadrukken dat hij een prachtig beroep heeft, dat hij het met ziel en zaligheid doet, enzovoort. Maar als ik de klacht dan even bondig voor hem mag samenvatten: eigenlijk is het niet (meer) te doen, huisarts zijn. Nou ja, zegt hij daarop, „het vak drijft op mensen met een enorme intrinsieke motivatie”.

Mevrouw was die ochtend aangetroffen in haar ontlasting, alcoholvlekken op haar kussen, vliegen op haar ontstoken oog

Hij is niet zo’n activist, zegt hij. Maar in de zomer van 2019 reageerde hij toch op een oproep van een actiegroep van bezorgde huisartsen om een voorbeeld in te sturen van „misstanden in de huisartsenpraktijk”. Voor het eerst gaf hij woorden aan het gevoel van verontwaardiging en wanhoop dat hem soms overvalt. In diezelfde hete zomer was hij gebeld tijdens een toch al druk spreekuur, door de thuiszorg. De mededeling: zij konden geen optimale zorg meer garanderen voor een 84-jarige patiënte van hem, en dus staakten ze per direct de zorg. Mevrouw was die ochtend aangetroffen in haar ontlasting, alcoholvlekken op haar kussen, vliegen op haar ontstoken oog. De ambulancedienst had eerder al gemeld dat ze niet meer voor haar zouden uitrukken.

Deze patiënte – ze belde elke dag de praktijk of de huisartsenpost – was én oud én verslaafd én ziek én ze had psychiatrische problemen. Dat maakte de zorg voor haar „complex”. „Niemand nam zijn verantwoordelijkheid, niemand wilde zijn handen aan deze casus branden.” En dan blijft er één iemand over die altijd verantwoordelijk is: de huisarts. Hij is uit arren moede zelf maar verpleeghuizen gaan bellen, net zo lang tot hij er eentje vond, honderd kilometer verderop. Hij blijft ook verantwoordelijk voor de zorg voor het suïcidale meisje zolang ze nog op de wachtlijst staat van een psychiater. En als de verslaafde draaideurpatiënt doordraait op de eerste hulp omdat hij geen pijnstillers krijgt, wordt hij óók gebeld. „Zoveel verantwoordelijkheid bij de huisarts leggen, eigenlijk is dat niet verantwoord.”

Eindverantwoordelijk

En dan heeft hij nóg 2.497 patiënten in zijn praktijk. Voor Nederlandse huisartsen is dat een heel normaal aantal. Een grote groep ziet hij nooit, het gros drie à vier keer per jaar, en een wisselende groep van een stuk of vijftien patiënten ziet hij gedurende een periode wekelijks of zelfs dagelijks, als ze ernstig ziek zijn, of in de laatste fase van hun leven. Eindverantwoordelijk voor tweeënhalfduizend mensen, hij is eraan gewend geraakt, zegt hij. „Als ik de deur uitstap en mijn buurman wordt onwel, dan ben ik geen buurman, maar huisarts, en ben ik verplicht te handelen. Dat hoort bij het vak.”

Wat steeds minder bij het vak hoort, is een zelfstandige praktijk aan huis voeren, het aantal eenpitters daalt gestaag. Een moderne huisartsenpraktijk is een bedrijf, met in zijn geval zes huisartsen, zeven doktersassistenten en vier praktijkondersteuners. En dat bedrijf dijt uit. Meer taken erbij die vroeger door specialisten werden gedaan – spiraaltjes zetten, diabeteszorg, kleine chirurgische ingrepen. Al die extra verrichtingen maken het werk „leuk”, zegt hij. Maar de manier waarop het soms gaat… „Verzekeraars verleiden ons met geld, of dwingen ons met regels, om iets extra’s te doen. Spiraaltjes zetten. Dus dat gaan we doen. Na een paar jaar zegt de verzekeraar: hé, alle huisartsen zetten spiraaltjes, dit is normale zorg. Het extra tarief wordt verlaagd en spiraaltjes zetten is ineens een standaard huisartsentaak.”

Extra zijn ook de stappenplannen, de kwaliteitseisen, de uniformering en de administratie. „Ik ken huisartsen die zeggen: ‘Ik ga minder werken’ en dan bedoelen ze: minder spreekuur houden om te compenseren voor de tijd die naar al die andere taken gaat.” Zijn eigen vrouw, ook huisarts, overweegt verder te gaan in de ouderengeneeskunde. Zo kent hij meer collega’s die iets anders gaan doen in de zorg, of helemaal stoppen. „Heel moeilijk. Je hebt negen jaar opleiding achter de rug, het is een deel van je identiteit.” Maar hij snapt het wel. Zoals hij ook niet speciaal hoopt of wenst dat zijn zoons van 13 en 15 huisarts willen worden. Nogmaals, prachtig vak, daar niet van, „geramde baan” ook, maar moet je het nog wel willen?

Niet-pluisgevoel

Hij noemt zijn vrije donderdag grappend een ‘anti-burnoutdag’, maar hij is niet van plan minder te doen wat hij het liefste doet, en dat is patiënten zien. Zijn plezier zit hem in het ‘lezen’ van mensen, dat soms al begint als hij een andere patiënt uit de wachtkamer roept. „Ik sta direct aan. Ik registreer hoe ze erbij zitten, hun gelaatskleur, hoe ze met me mee naar de spreekkamer lopen.” En dan is het de kunst om zonder röntgenapparaat, scan of echo, uitsluitend op basis van woorden, gebaren en bewegingen een kloppende diagnose te stellen. Een huisarts doet aan grove diagnostiek, hij werkt met waarschijnlijkheden en onzekerheden. Hij móét erop vertrouwen dat de meeste klachten onschuldig zijn, en dat zijn ‘niet-pluisgevoel’ hem zal helpen om een ernstiger aandoening te herkennen. „Wat daarvoor wel een absolute voorwaarde is: ik moet mijn patiënten kennen.” En ja hoor, daar doemen de sleetse begrippen weer op: tijdsdruk en versplintering.

„Als er bij andere zorgverleners problemen zijn, hebben de huisartsen daar last van.” Wachtlijsten bij de psycholoog, het verzorgingstehuis, de crisisopvang van de jeugdzorg. „Huisartsen lossen het dan zelf maar op door meer mensen aan te nemen.” Psychologen erbij, nog meer praktijkondersteuners. „De praktijk verandert in een zorginstelling. En al die mensen hebben brokjes informatie over mijn patiënt en het gevaar is dat ik het overzicht kwijtraak. Ik ken mijn patiënt niet meer zo goed als ik zou willen.”

83,2 procent van alle euthanasiegevallen wordt uitgevoerd door de huisarts

En zo komen we aan bij wat hij het „hoofdgerecht” noemt van zijn werk: zijn zorg voor de stervende patiënt. „Dat is de mooiste, maar ook de zwaarste zorg.” Vaker dan vroeger is de dood geen gevolg van ziekte of ouderdom, maar een ‘behandeling’ die de patiënt van de huisarts vraagt. „Notarissen zetten tegenwoordig vaak een standaard-euthanasieclausule in testamenten. Wekelijks komen patiënten met een pak papieren onder de arm op het spreekuur: ‘Dokter, als ik dement raak, of naar het verpleeghuis moet, helpt u me dan?’ We praten erover, uiteraard, maar ik kan niet zomaar beloven dat ik zo’n verzoek over een paar jaar inwillig.” Hij ‘doet’ het nu één à twee per jaar. En hij blijft het „intens” vinden, een spuit in iemand zetten, die vervolgens binnen een paar minuten sterft. „Soms al terwijl je bezig bent.” En dan de juridische spanning die eromheen hangt. „Heb ik alles volgens de regels gedaan, is alle documentatie op orde, heb ik het wel goed ingeschat?”

83,2 procent van alle euthanasiegevallen wordt uitgevoerd door de huisarts. En dan moet de grijze golf nog komen, van zestigers die „regie willen over hun einde” en euthanasie als een recht beschouwen. Wordt euthanasie dan een standaard-behandeling bij de huisarts? Hij zucht. „Daar moeten we het echt met elkaar over hebben.” Hij zou de verantwoordelijkheid graag delen met de specialisten. Longartsen. Internisten. Oncologen. Nu ontvangt hij soms een ontslagbrief uit het ziekenhuis van een patiënt, met onderaan één zin: ‘pt [patiënt] wil met ha [huisarts] overleggen over euthanasie’. Of laatst nog. „Acht jaar deel ik een patiënt met een geriater. De patiënt is depressief en wil euthanasie. Ik twijfel en bel de geriater. ‘O’, zegt hij. ‘Die wens is heel legitiem hoor, je kunt die euthanasie wel uitvoeren.’ Ik vroeg hoeveel hij er had gedaan. Nul.” En wat denkt hij dan? Hij begint drie keer aan een antwoord. „Het voelt toch een beetje….”. „Waarom per se…”. „Doe jíj het.”

De tijdspanne van plusminus elf consulten is verstreken. Ziekte, leven en dood zijn behandeld. Klachten en symptomen zijn besproken. Marnix van der Leest trekt zijn jas aan, steekt zijn (lege) telefoon op zak, hij moet nu echt gaan. Wacht, is er nog een diagnose, een behandelplan? De dokter is al weg. Ik schrijf het verwijsbriefje zelf wel even. ‘Pt gezond, wil met samenleving overleggen over werkzaamheden’.

In het kort

Geboren Hilversum, 11 februari 1977

Burgerlijke staat geregistreerd partnerschap

Woont in Amersfoort

Opleiding gymnasium, daarna geneeskunde en huisartsenopleiding aan VUmc Amsterdam

Eerste baan folderwijk, daarna met muziektrio veel bijverdiend. Na opleiding: arts-assistent geriatrie

Vervoermiddel door neef naar elektrisch omgebouwde Volkswagen Golf Variant

Sport hardlopen, klimmen

Boek ’t Hooge Nest, Roxane van Iperen

Film Intouchables

Muziek John Mayer, Fritz Kreisler, Hania Rani, Hollow Coves

Onmisbaar jaarlijks de bergen en natuur in met gezin