Hongkong kiest, maar vrij is anders

Verkiezingen in Hongkong, daar zou ik normaal zeker naartoe zijn gegaan. Niet omdat die deze zondag een feest voor de democratie gaan worden, want dat zit er niet meer in. Wel om te zien hoe de stad er nu voor staat, anderhalf jaar nadat er een draconische veiligheidswet is ingevoerd die de hele maatschappij op zijn kop heeft gezet.

Vrije vakbonden en studentenverenigingen zijn opgeheven, oppositieleden zijn gevangengezet, de krant Apple Daily, luis in de pels van de regering in Beijing, is opgedoekt, het curriculum op scholen en universiteiten is aangepast, boeken zijn verboden. Allemaal in sneltreinvaart.

Zondag kiest Hongkong een nieuw parlement, ditmaal volgens nieuwe regels die garanderen dat regeringsgezinde kandidaten een overweldigende meerderheid zullen halen. Ik had graag met eigen ogen gezien hoe dat valt bij kiezers, maar naar Hongkong reizen is momenteel heel lastig. Het kost zeker vier weken aan quarantaine in verband met de pandemie. Hongkong mag dan deel van China zijn, in werkelijkheid loopt er een harde grens tussen de stad en de rest van het land.

Als ik wel was gegaan, had ik Fiona Cheung zeker opgezocht. Ik ken haar sinds ze me juni 2019 in haar overvolle huis ontving. Cheung en haar dochter Jolie waren fel tegen de toenemende bemoeienis van Beijing en namen daarom vaak samen deel aan de massademonstraties die er in dat jaar waren. Cheung had meerdere banen tegelijk om genoeg geld bij elkaar te krijgen om haar dochter uit het steeds onvrijere Hongkong weg te kunnen krijgen.

Deprimerend

Nu studeert Jolie in het Britse Sheffield, vertelt Cheung via Signal. „Mijn broer onderzoekt of we daar een restaurant kunnen beginnen. Als dat haalbaar lijkt, vertrek ik ook”, zegt ze. „Het is hier zo deprimerend geworden.”

Veel mensen vertrekken. Zo heeft het Verenigd Koninkrijk via een speciale regeling tot nu toe zo’n 88.000 visa afgegeven voor mensen uit Hongkong.

Cheung vertelt over een rechtszaak tegen een vriendin die ze nog kent van de middelbare school. „Samen met twee andere vrouwen heeft zij in 2019 een jonge demonstrant beschermd die werd achternagezeten door de politie”, vertelt ze.

Cheung was geschokt van wat ze in de rechtbank zag. „De politie beschuldigde haar ervan dat ze agenten geslagen heeft”, zegt ze. „Maar alleen de politie mocht verklaringen afleggen. Er zijn geen andere getuigen opgeroepen. Dat was vroeger heel anders.” De vriendin kreeg vier maanden gevangenisstraf. Verweer door een advocaat was er gelukkig nog wel, betaald door een ngo die veel donaties van Hongkongers heeft ontvangen voor rechtshulp. Inmiddels is de ngo verboden, het banktegoed bevroren.

Protestleus op het stembiljet

Cheung twijfelt nog of ze blanco durft te stemmen. „Je weet niet wat er daarna met je stem gebeurt. Wie weet maken ze achteraf dan toch een vakje rood voor een kandidaat die op de hand van Beijing is.” Misschien schrijft ze wel een protestleus op haar biljet om het zo ongeldig te maken, zegt ze.

De verkiezingen stonden eigenlijk gepland voor september 2020, maar zijn verschoven met verwijzing naar Covid-19. Het lijkt erop dat de overheid vooral bang was dat de verkiezingen op een grote triomf voor de pro-democratische partijen zouden uitlopen, zoals gebeurde bij de districtsverkiezingen eind 2019.

De regering in Beijing heeft inmiddels het kiesstelsel in Hongkong gewijzigd. Die hervorming is nodig, vindt zij, om te zorgen dat Hongkong voortaan wordt bestuurd door louter „vaderlandslievende” inwoners. Het parlement gaat zondag van zeventig naar negentig zetels. De twintig nieuwe zetels gaan naar kandidaten die rechtstreeks worden benoemd door een regeringsgezinde commissie. Van de dertig districtszetels – direct gekozen door de bevolking – blijven er twintig over.

De overige zetels zijn voor vertegenwoordigers van beroepsgroepen, gekozen door commissies die ook vooral regeringsgezind zijn. Kandidaten moeten eerst worden goedgekeurd door een speciale, regeringsgezinde commissie.

Het animo om mee te doen aan deze voorgekookte verkiezingen is gering: maar 50 procent van de mensen zegt te gaan stemmen, zo meldde onderzoeksinstituut PORI. Het is de laagste opkomstverwachting sinds PORI in 1991 met zijn peilingen begon.

Dat feit constateren is ook riskant: de regeringsgezinde krant Ta Kung Pao stelde dat het vragen naar stemgedrag burgers had „opgejut en misleid”.

Over zijn eigen veiligheid zegt PORI-directeur Robert Chung aan de telefoon: „Niemand die naar zijn geweten luistert is nog veilig in Hongkong. De overheid heeft ons in het vizier, maar er is nog niets gebeurd.”

‘Geen echte verkiezingen meer’

Chung weet niet hoe lang zijn organisatie nog kan blijven bestaan. Hij is al gewaarschuwd dat het tegen een nieuwe wet is om mensen aan te zetten tot blanco stemmen. „Maar dat doen we ook niet. We noteren alleen wat de mensen aangeven. Dat is al jaren de gewoonte.”

Vindt hij de verkiezingen nog eerlijk en vrij? „Het zijn geen echte verkiezingen meer”, zegt Chung. „Alles is gecontroleerd, de oppositie zit gevangen en plaatselijke politieke partijen zijn uitgeschakeld”, voegt hij toe. „Pro-democraten zien de veertien kandidaten die claimen dat ze niet voor het establishment zijn als verraders. Ze waaien met alle winden mee om Beijing een plezier te doen.”

Hij verwacht niet dat er veel pro-democratische kiezers gaan stemmen. Zij zien de verkiezingen als een farce. „Ik denk dat hoogstens 30 procent van de stemgerechtigden komt opdagen.”

Ta Kung Pao-aanvallen

Ik vraag me af hoe lang de uitgesproken Chung nog zal opnemen en of zijn organisatie volgend jaar nog zal bestaan. Veel organisaties zijn gesloten nadat de Ta Kung Pao de aanval op ze inzette.

Vrijwel al mijn contacten in Hongkong zijn inmiddels vertrokken of houden zich muisstil. Fiona Cheung praat nog omdat ze toch al in de krant heeft gestaan. „Als ze me willen vinden, kan dat nu ook al.”

Dennis Kwok is een voormalig pro-democratisch parlementslid. In juli vorig jaar, toen de nieuwe veiligheidswet net was aangenomen, durfde hij al niet meer te spreken. Zijn assistent schreef destijds: „De wet en de toepassing ervan zijn onduidelijk en vaag. Totdat we meer details hebben over hoe de wet gaat worden toegepast, ben ik bang dat we moeten afzien van het spreken met jou en met andere buitenlandse media. De situatie is slecht.”

Nu is duidelijk dat zo’n gesprek er niet meer in zit. Kwok is uitgeweken naar Canada. Als een Canadese krant hem daar opspoort, wil hij niet zeggen waar hij woont. Hij is bang dat de Chinese autoriteiten hem anders tot in Canada komen intimideren. Een mail aan de vroegere assistent kan niet worden afgeleverd: het mailadres lijkt niet meer te bestaan.

Toneelstuk

Er wordt als vanouds geflyerd voor kandidaten, vertelt Cheung, maar de reacties op straat zijn heel koel. Het stadsbestuur doet er alles aan om de indruk te wekken dat dit vrije en democratische verkiezingen zijn, maar weinig mensen hebben zin om hun rol te spelen in dat toneelstuk.

Maar als de verkiezingen niet meer vrij zijn, wat maakt Hongkong dan nog anders dan de rest van China? Cheung moet er over nadenken. „We hebben nog toegang tot sociale media als Twitter en Facebook, daardoor kun je onder vrienden nog je hart luchten over wat er gebeurt”, zegt ze. In het openbaar durft ze dat niet meer. „Je weet nooit wie je dan verklikt.”

Er gaan al stemmen op om ook de toegang tot westerse sociale media te beperken. „Dan is het afgelopen. Dan zijn we niet anders meer dan welke andere stad in China ook”, zegt Cheung.

