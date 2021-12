Hoe zuinig is de Rutteklaas?

Ga je op een ongekende manier voor Sinterklaas spelen, word je tóch nog beschuldigd van keihard bezuinigen. De nieuwe oude coalitie (VVD, D66, CDA, ChristenUnie) wil de komende jaren immens veel extra geld uitgeven. Ik werd serieus duizelig van alle miljarden die voor mijn ogen tolden bij lezing van het coalitie-akkoord dat woensdag eindelijk werd gepresenteerd. (‘s Nachts droomde ik dat ik in een soep met miljardenvermicelli zwom).

Om een idee te geven: de vier partijen willen de komende regeringsjaren 75 miljard euro extra uitgeven. Na die vier jaar resteert er nog 50 miljard euro in de twee fondsen voor stikstof en klimaat. Een groot deel van die miljarden zijn eenmalige uitgaven. Structureel – van nu tot in de verre toekomst – spraken de vier af 13 miljard euro per jaar extra uit te geven.

Woepa dus. Maar van links tot rechts was er direct grote verontwaardiging over de bezuiniging op de zorg die de nieuwe coalitie zou willen doen. Juist op die door de coronacrisis uitgeputte sector willen de vier de kostenstijging in 2052 met 4,5 miljard euro per jaar inperken. Een mega-bezuiniging volgens Jesse Klaver van GroenLinks. Nee nee, we geven de eerste jaren juist méér uit de aan de zorg, zei de coalitie. We remmen op de lange termijn slechts de forse groei van de uitgaven af.

Nou is het vrij makkelijk om de oppositie ongelijk te geven dat er wordt bezuinigd. Ik lees al jaren het ene na het andere alarmerende rapport over de almaar stijgende kosten van de zorg: van ambtenaren, economen, wetenschappers. De zorguitgaven, nu bijna 90 miljard euro van de 340 miljard euro aan overheidsuitgaven, groeien altijd maar door. Door de vergrijzing, de duurdere behandelingen en de groeiende welvaart. En dat niet alleen, ze groeien harder dan de uitgaven aan andere belangrijke zaken, zoals onderwijs. Als kabinetten niks doen, verdringen de zorguitgaven de andere uitgaven nog verder, waarschuwen die rapporten keer op keer. Of de lasten nemen nog meer toe.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid voegde daar vlak voor Prinsjesdag nog een bizar probleem aan toe. Volgens de WRR stijgt het gebruik van de zorg de komende decennia sneller dan de beroepsbevolking kan bijbenen. Bij ongewijzigd beleid zou in 2060 1 op de 3 werkenden in de zorg zijn brood verdienen. Nu is dat 1 op 7. „Dit maakt de personele houdbaarheid tot een urgenter probleem dan de betaalbaarheid,” schrijft de WRR, die betaalbaarheid als probleem bepaald niet bagatelliseert. Bereid de samenleving voor op schaarste in de zorg én de noodzaak van ongemakkelijke keuzes, drukte de WRR politici daarom op het hart. Met efficiënter werken en personeel werven kom je er volgens de WRR niet.

Waar de oppositie wèl gelijk in heeft, is dat ook het afremmen van de uitgavengroei niet zonder pijn kan. Er moet dan tegen mensen soms nee gezegd worden, of mensen moeten meer zelf betalen. Er zijn nou eenmaal meer ouderen de komende decennia. Het is geen schande maar juist goed dat de nieuwe coalitie niet voor pijnlijke besluiten weg loopt. Zo neemt de coalitie de suggestie van de WRR over om ouderen in verpleeghuizen in de toekomst meer woonkosten te laten betalen. Ook gevoelig, maar een debat over wàt er dan minder moet en of de coalitie wel de juiste keuzes maakt, zouden politici open moeten durven voeren. Want met wensdenken over makkelijke oplossingen kom je er niet.

Marike Stellinga is econoom en politiek verslaggever. Ze schrijft elke week op deze plek over politiek en economie.

