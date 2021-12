Hoe schuldig is Elizabeth Holmes?

‘Holmies’ heetten ze, de fans die, gekleed in een zwarte coltrui, bij de rechtbank wachtten tot Elizabeth Holmes arriveerde voor haar strafzaak. De zwarte trui was jarenlang het handelsmerk van Holmes, die tot de start van haar proces altijd dezelfde outfit droeg als haar grote idool, Apple-oprichter Steve Jobs.

De Holmies zijn waarschijnlijk de laatst overgebleven bewonderaars van de vrouw die in 2014 nog door Forbes werd uitgeroepen tot de jongste self-made miljardair ter wereld. Elizabeth Holmes (37) is oprichter van het Amerikaanse biotechbedrijf Theranos, dat een revolutionaire uitvinding in bloedtesten claimde.

Dat bleek anders te liggen. De afgelopen maanden werd Holmes het centrum van een van de grootste fraudezaken uit de Amerikaanse geschiedenis. Een zaak die de toekomst van Silicon Valley en haar fake it till you make it-cultuur kan bepalen.

De openbaar aanklager beschuldigt Elizabeth Holmes van fraude en misleiding van patiënten, investeerders en artsen, en samenzwering met haar voormalige bedrijfspartner Ramesh Balwani. Vrijdag liep de rechtszaak ten einde. Als de jury Holmes schuldig acht, kan ze tot twintig jaar gevangenisstraf krijgen.

Holmes richtte Theranos op in 2003, nadat ze stopte met haar studie chemische technologie op Stanford University. Ze claimde een apparaat te hebben ontwikkeld dat een druppel bloed binnen enkele minuten kon testen op honderden ziektes. De bloedafname verliep zonder naalden en buisjes, maar via een simpele, pijnloze prik in een vingertop.

Dit apparaat (‘Edison’) maakte bloedtesten voor iedereen toegankelijk en ging levens redden, stelde Holmes. Het idee was met geheimzinnigheid omgeven. Wie niet bij Theranos werkte, had in de beginjaren geen idee hoe Edison eruitzag. Ook investeerders kregen geen toegang en moesten Holmes op haar woord geloven.

1 miljard dollar

Met verhalen over haar uitvinding verleidde Holmes investeerders om bijna 1 miljard dollar in het bedrijf te steken. Onder meer Amerikaanse politici als Henry Kissinger en Betsv Devos, mediamagnaat Rupert Murdoch en Oracle-oprichter Larry Ellison investeerden miljoenen in, zo bleek later, een apparaat dat nog niet in de buurt kwam van wat het beloofde.

Theranos vervalste testresultaten en loog investeerders en journalisten voor over niet-bestaande contracten met grote klanten. Als werknemers Holmes voorhielden dat wat ze in de buitenwereld vertelde over Theranos niet klopte met wat er in het lab gebeurde, werden ze ontslagen. Na onthullingen van The Wall Street Journal in 2015 stortte Theranos in. Het bedrijf ging in 2018 failliet.

Uit de verklaringen van de tientallen getuigen die de afgelopen maanden werden verhoord, blijkt dat Holmes, die zelf ook getuigde, investeerders heeft voorgelogen. De vraag die centraal staat in de rechtszaal: loog Holmes bewust, of hoort een zekere mate van overdrijving in Silicon Valley er nu eenmaal bij? En wiens verantwoordelijkheid is het om die verhalen vervolgens te checken?

De grote vraag is: heeft Holmes steeds bewust en vooropgezet gelogen?

Holmes gaf toe dat het haar idee was geweest om logo’s van farmaceutische bedrijven als Pfizer en Schering-Plough op documenten van Theranos te zetten die investeerders moesten overtuigen, ondanks dat deze farmaceuten zich juist kritisch over Theranos hadden uitgelaten. En dat Theranos in staat was om bloedtesten in oorlogssituaties uit te voeren en zelfs al een contract met het ministerie van Defensie had gesloten, was ook verre van waar.

‘Hardwerkend en naïef’

De verdediging zette Holmes neer als een hardwerkende, ietwat naïeve oprichter. Collega’s hadden haar voorgehouden dat Theranos’ technologie „goed presteerde”, vertelde Holmes. Ze was iemand die, volgens de verdediging, vooral vaart op beslissingen van anderen.

Zoals haar bedrijfspartner Balwani, met wie Holmes heimelijk een relatie onderhield. Volgens Holmes werd ze fysiek en emotioneel misbruikt door Balwani. Hij dicteerde haar schema, bepaalde wat Holmes at en dwong haar tot seks, vertelde Holmes in de rechtbank. Beschuldigingen die Balwani direct via zijn advocaten ontkende.

Haar verzinsels over wat de technologie van Theranos kon, had met fraude niets te maken, maar waren slechts toekomstdromen waar de investeerders zelf om vroegen. „Ik wilde praten over wat dit bedrijf zou kunnen doen over een jaar, over vijf jaar, over tien jaar”, zei Holmes. „Ze (de investeerders) waren niet geïnteresseerd in vandaag of morgen, of volgende maand. Ze waren geïnteresseerd in wat we konden veranderen.”

Daarmee raakte Holmes de kern van wat er in de rechtbank in San Jose de afgelopen maanden ter discussie stond: de cultuur in Silicon Valley, waar ondernemers geld proberen los te krijgen bij investeerders door een toekomstdroom te verkopen.

De vraag die de jury nu moet beantwoorden: hoe ver kan een ondernemer gaan met het iets mooier voordoen van de werkelijkheid om anderen te overtuigen? En hoe bewust en vooropgezet waren de leugens die Holmes vertelde? In dergelijke fraudezaken is dit doorgaans zeer lastig aan te tonen, zei voormalig openbaar aanklager James Melendres daarover tegen The New York Times. „Het gaat over wat er in iemands hoofd gebeurt. Dat is extreem moeilijk te bewijzen.”

Het aantal grote fraudezaken dat voor de rechter komt, neemt in Californië al jaren af. Als de jury Holmes veroordeelt, gaan er ongetwijfeld meer gehypte start-ups voor de rechter verschijnen die honderden miljoenen investeringsgeld verbranden.

Het oordeel van de jury kan nog weken duren. De zaak tegen Ramesh Balwani, die apart wordt berecht, begint in februari volgend jaar.