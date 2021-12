Hoe kun je pitloze mandarijnen en druiven kweken?

Bij de ingang van de supermarkt liggen de netjes met mandarijnen in de aanbieding. Voordat een netje de winkelmand in gaat, wordt aan de inhoud geroken. De geur zet de herinnering aan het werk. Sinterklaascadeau’s uitpakken, worstenbroodjes na de nachtmis. En mandarijnenpitjes tussen duim en wijsvinger wegschieten. Moeder boos!

Kom daar nu nog maar eens om. Er valt weinig meer te schieten, want mandarijnen hebben nauwelijks nog pitten. Net als druiven, watermeloenen. „De trend is seedless en easy peeling”, zegt Avichai Perl, hoofd van het druivenveredelingsprogramma aan het Israëlische landbouwinstituut Volcani Center. De consument wil gemak. Maar hoe wordt al dat pitloze fruit gemaakt? En als fruit geen pitten (zaden) heeft, hoe krijg je dan nakomelingen?

Navraag bij drie plantenbiologen geeft drie keer hetzelfde antwoord. Bij citrusvruchten, druiven en watermeloenen werkt het steeds net even anders.

Bij veel citrusvruchten, zegt René Smulders van Wageningen University & Research, zijn twee ouders met gunstige eigenschappen gekruist. Van de nakomelingen zijn stekken gemaakt. „Als je die bestraalt, krijg je allerlei genetische mutaties.” De mutanten check je op hun eigenschappen. Je zoekt een boom die geen zaad meer maakt, maar wel nog vruchten. Daar stek je mee verder. „Mandarijnen komen tegenwoordig van bomen die worden gestekt.”

Twee ouders gekruist

Bij watermeloenen ligt het anders, zegt Ronald Goldy van Michigan State University. In dit geval worden twee ouders gekruist waarvan er eentje een dubbele set chromosomen (diploïd) heeft, en de ander een viervoudige (tetraploïd). „De bestuiving gebeurt met de hand”, schrijft Goldy. Het zaad uit deze kruising – de nakomelingen – heeft alle chromosomen in drievoud (triploïd), behalve in de geslachtscellen. Bij de aanmaak van geslachtscellen moeten de chromosomen gelijk verdeeld worden. Maar omdat ze in drievoud aanwezig zijn, gaat dit mis. In het veld worden deze triploïde planten uitgeplant met daartussen diploïde planten. „De triploïden vormen wel bloemen, maar nauwelijks stuifmeel. Daar heb je de diploïden voor nodig”, zegt Smulders. Het stuifmeel van de diploïden bestuift de bloemen van de triploïden, en dat zet de vruchtvorming in gang. „Je krijgt dus wel een vrucht, de watermeloen. De vorming van zaden in de vrucht wordt wel gestart, maar loopt al snel spaak”, vult Goldy aan. Vandaar die kleine, witte pitjes in de hedendaagse watermeloen.

Dan de druiven, de specialiteit van Perl. Hij vertelt dat meer dan honderd jaar geleden in Iran een struik is ontdekt die een tak had waaraan pitloze druiven groeiden. Een toevallige natuurlijke mutatie. „Vanuit die tak zijn stekken gemaakt, waar verder mee is gekweekt en gekruist.” Je kunt stekken in de grond stoppen, of je kunt ze, zoals bij appels, op een onderstam enten. De pitloze druif is eind 19de eeuw in de Verenigde Staten terechtgekomen. Onder de naam Thompson Seedless is hij in Californië uitgegroeid tot de meest aangeplante witte tafeldruif. Hij wordt vooral geteeld voor de productie van rozijnen, maar ook als tafeldruif dus, en een beetje voor wijn- en sapproductie.

Maar hoe kan het dat van de mandarijnen in een netje er veel pitloos zijn, en dat je dan toch soms nog een mandarijn hebt met wel een pit? De mandarijnen in een zak hoeven niet van hetzelfde ras te zijn, zegt Smulders. „Het zou dus kunnen dat het ene zaadloze ras perfect zaadloos is, terwijl bij het andere ras elke mandarijn nog wel één succesvol zaadje heeft.”