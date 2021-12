Hij is de standaard. Waarom?

Ik ben romanschrijver, woorden zijn mijn lust en mijn leven. Taal is het materiaal waar ik mee bouw. Maar de taal, zo weet ik sinds ik lezen kan, staat niet aan mijn zij. Natuurlijk, in een ideale wereld zijn er geen zijden en een volmaakte taal creëert voor iedereen evenveel ruimte. In Taaltopia heerst een mix van vrouwelijk en mannelijk, in evenwicht. Zo is het niet.

Sarah Meuleman is auteur en journalist. Onlangs verscheen haar derde roman Zie mij graag.

In onze Nederlandse taal loopt veel meer mannelijks dan vrouwelijks rond. Kennen we het geslacht van een woord niet, dan maken we het mannelijk, en als we een zogenaamd neutrale omschrijving voor ogen hebben, kiezen we voor hij. In veel gevallen is het niet eens een keuze, maar een regel. Grammatica. Zo heeft mijn moeder het geleerd. Zo leert mijn dochter het. Zo hoort het.

Ik weet heel goed dat ik me op gevoelig gebied begeef. Taal is iets dierbaars, groots, iets wat ons samenbrengt. Maar dat samen voel ik niet. Er zijn te veel regels waar ik me als schrijver (v) aan erger die generaties schrijvers (v/m) die mij voorgingen zonder protest hebben overgenomen en toegepast. Regels die ik zelf gedwee in mijn romans heb opgevolgd. Waarom? Omdat het hoort. De vraag is echter: waarom hoort het zo?

Voor alle duidelijkheid: dit stuk gaat niet enkel over het optuigen van een gloednieuw voornaamwoord, zoals het Franse woordenboek Le petit Robert onlangs iel (een combinatie van elle en il) introduceerde. Iel werd door de Franse intelligentsia met luid gebrul bekritiseerd en daar kan ik best inkomen. Taal is een levend organisme waar je niet zonder protest onder het mom van inclusiviteit een derde nier in douwt.

Bij de Zweden is het overigens wél gelukt: in 2014 werd het woord hen (een combinatie van de Zweedse voornaamwoorden hon en han) geïntroduceerd als genderloos alternatief, zeven jaar later wordt hen omarmd. Toch blijft het gevaar van zo’n gekunsteld voornaamwoord dat er een welles-nietes debat losbarst, gemekker over een enkel woordje waardoor een diepgewortelde taalkwestie die om aandacht vraagt, uitmondt in symboolpolitiek. De ware emancipatie van onze taal schuilt niet in de creatie van een instant voornaamwoord. De essentie van het probleem is niet ons gebrek aan woorden, maar ons gebrekkige gebruik van de woorden die er zijn.

Mannelijkheid (h)eerst

Een voorbeeld. Als ik in dit artikel naar een willekeurige lezer verwijs, ligt het voor de hand dat ik kies voor hij. Al het andere is verwarrend of gaat, zoals een redacteur me ooit oogrollend toevertrouwde, ten koste van de leesbaarheid. Ik schrijf: „De lezer maakt tijd voor het boek omdat hij daar zin in heeft”. Met andere woorden: ik word geacht ervan uit te gaan dat mijn lezer per definitie mannelijk is – tenzij het tegendeel bewezen is. Er lopen ongeveer net zoveel mannen als vrouwen rond in Vlaanderen en Nederland en tóch kiezen we bij twijfel steevast voor iets mannelijks. Ook bij onzijdige woorden worden we in de bezittelijke vorm geacht hetzelfde te doen. Het boek en zijn bladzijden. Het spel en zijn regels. Zo luiden de regels van het taalspel. Al eeuwen. Mannelijkheid (h)eerst. Terug naar de vraag: waarom?

Die taaie taalregels zijn natuurlijk een echo uit een tijd waarin meer mannen dan vrouwen geletterd waren en geleerd. Die periode is voorbij, maar onze taal sukkelt achter de feiten aan. Niemand moedigt haar aan om haast te maken, niemand verbaast zich erover hoe anachronistisch ze erbij loopt. We zijn gewend aan hij als standaard, hij als kleurloos, hij als normaal. We gebruiken hem dagelijks. Hij is doodgewoon.

En doe daar nu niet irritant moeilijk over met je feministische taalgeneuzel. Wat maakt het nou uit of je kiest voor mannelijk of vrouwelijk? Het is een afspraak, geen aanval! Nee, ik ervaar dit geenszins als een aanval. Er is geen wedstrijd en al helemaal (God verhoede) geen complot. Maar als de moderne verhoudingen v/m in de maatschappij geen weerslag vinden in de taal, hebben we toch echt te maken met wat ik zou karakteriseren als achterstallig taalonderhoud.

Bouwstenen

Taal is in vele opzichten een spiegel van een samenleving. Hoe we onze woorden bezigen is een uitdrukking van identiteit. Als onze taal de gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen niet in zich draagt; dezelfde taal die we dag in, dag uit, met zijn allen schrijven, spreken, zingen, dichten, waar we in onderhandelen en overtuigen, bekvechten en liefkozen; dan is die scheefgroei het benoemen absoluut waard.

Immers: alles, álles wat je met de bouwstenen van de taal creëert zal, net als de taal zelf, door de eigenschappen van die bouwstenen worden gekleurd. Klinkt abstract – is het niet. Als de verf blauw is, wordt de muur ook blauw. Als de taal blauw is, wordt de zin ook blauw. En het gesprek. En het discours. En het boek.

Om even bij het boek te blijven: voor mij als schrijver (v) is het haast onmogelijk om met mijn taal universele begrippen te raken, te vervatten. Ik bedoel het volgende: als een vrouwelijke auteur een roman schrijft over het verlies van een kind, gaat het boek over een moeder die een kind verliest. Als een man een boek schrijft over hetzelfde onderwerp, gaat de roman over verlies. Universeel. Hét verlies. Hét grote onderwerp, niet de vrouwelijke spin-off. Ook dat verschijnsel is niet nieuw, George Eliot had het anderhalve eeuw geleden al door: het feit dat ik vrouw ben, kleurt de zeggingskracht van wat ik schrijf. Dat is vandaag niet anders. Die blauwe bouwsteentjes dragen daar onverminderd aan bij.

Zoals voor zoveel geldt: het is makkelijker te zwijgen. We doen het al honderden jaren op deze manier en het werkt – slakken en zout en zo. Het is pragmatischer om me aan te passen, om binnen de voor mij bepaalde parameters van de grammatica mijn werk te doen zonder het risico te lopen voor mannenhater te worden aangezien. Feit is: ik hou van mannen. Veel. Ik hou van taal. En ik zie niet hoe een pleidooi voor meer zij in onze taal een bedreiging kan zijn.

Beste Van Dale, als feminisering een ziekte is, dan ben ik besmet

Aan iets zo diepgewortelds en abstracts als de mannelijke norm is het lastig sleutelen. Maar bouwstenen kun je bijslijpen. Je kunt ze breken, verplaatsen, opnieuw stapelen. Het zijn regeltjes. Slechts regeltjes. Die vandaag nog kunnen worden aangepast. Juist taal kan een van de arena’s zijn waar we met enkele kleine aanpassingen grote stappen zetten. In Zweden heeft een onderzoek naar de gevolgen van vijf jaar hen aangetoond dat een verandering in de taal rechtstreeks effect heeft op de denkwijze van haar gebruikers. Voorwaarde: de taal moet de ontwikkeling van de samenleving volgen, niet voorschrijven. En dat is nu net de bedoeling. Wie begint?

‘Haar-ziekte’

Ook die vraag is ingewikkeld. Volgens taalkundige instituten als Genootschap Onze Taal moet elke legitieme verandering vanuit de taalgebruikers ontstaan. Maar als de regels ons worden ingeprent, als we van jongs af aan leren hoe het hoort, wie gaat het ons dan afleren? Taal is een sociaal bindmiddel en niemand wil fouten maken of voor paal staan, niemand wil een eigenwijze zij neerzetten waar zij eigenlijk niet hoort. Kip en ei. Verandering zal pas ontstaan als zij vanaf de schoolbanken meer ruimte krijgt.

Voorlopig ziet het er niet naar uit dat de Nederlandse taalboeken worden aangepast. Scholen volgen de adviezen van taalinstituten die zich al jaren buigen over inclusiviteit, maar hoogstens met vrijblijvende suggesties komen. Sterker nog, op de website van het Taalgenootschap wordt de neiging om bepaalde woorden onterecht te feminiseren omschreven als de ‘haar-ziekte’. Jazeker, een ziekte. Er is nog een woord voor: ‘haar-pijn’. Auw.

Beste Van Dale, beste Groen Boekje, beste Taalunie; als feminisering een ziekte is, dan ben ik besmet. Dan ben ik aangestoken door een virus dat zij op alle vlakken extra spankracht geeft. Doe ik onze Nederlandse taal daarmee tekort? Of pijn?

Vanaf vandaag kies ik voor meer zij in mijn romans – ook al gaat dat volgens de expert ten koste van de leesbaarheid. Geen vernieuwing zonder wrijving. Ik maak ruimte om ook zij standaard te maken, opdat het voor elke taalgebruiker gewoon wordt om zelf te bepalen wat zij als gewoon beschouwt. Als norm. #meerzij

Zonder Zweedse moed van onze taalinstituten zit er niets anders op dan zelf onderhoud te plegen. Ooit zal er een nieuw woord komen, of zal het gebruik van het bestaande worden herzien. Tot die tijd gebruik ik zij waar hij nu alle ruimte krijgt. Het is verdomd eenvoudig. #meerzij.

En als zij een ziekte is, laat haar dan viraal gaan. Opdat we (v/m) de regels die we nu nog volgen, binnenkort zien voor wat ze zijn: volkomen achterhaald. Opdat onze taal ook écht de onze wordt. Want zij zal nooit een vloek zijn voor de taal. Zij maakt haar alleen maar rijker.