Het liberalisme heeft ons in de steek gelaten

Eindelijk. Na driekwart jaar is er een kabinet Rutte IV. Rutte zal daarmee de langstzittende premier ooit worden, iets wat voor hem erg belangrijk is. En hoewel de hoofdrolspelers ons willen doen geloven dat er dit keer écht verandering komt, zullen we verder gaan op de reeds ingeslagen weg. Nu hoor ik u denken: maar naast de langstzittende premier is Rutte toch ook een erg liberale premier? Liberaal, dat staat voor vrijheid en vrijheid. Wie wil dat nou niet? Met nog vier jaar ‘liberaal’ beleid voor de boeg is het daarom tijd eens te kijken wat die vrijheid van de liberalen ons de afgelopen decennia heeft gebracht. En zouden er misschien ándere vormen van vrijheid kunnen zijn, die ook de moeite van het overwegen waard zijn?

Lieke Marsman is Dichter des Vaderlands.

Het klassiek liberalisme van denkers als John Stuart Mill en later Friedrich Hayek verwachtte van vrijheid vooral vrijheid van overheidsbemoeienis. Het belang van het individu ging vóór dat van de staat. In de filosofie wordt dit ‘negatieve vrijheid’ genoemd en het is een schaal die voortdurend in beweging is. In hoeverre mag de overheid zich mengen in je leven? Corona maakt pijnlijk duidelijk dat verschillende mensen deze vraag verschillend beantwoorden. Waar sommigen vinden dat de staat in uitzonderlijke gevallen inbreuk mag maken op het beginsel van lichamelijke integriteit door een vaccinatieplicht in te voeren, krijgen anderen van dat idee koude rillingen. Het is opvallend dat juist onder een premier die zich liberaal noemt, vergaande coronamaatregelen worden ingevoerd (of je het er nou mee eens bent of niet!); blijkbaar is een nachtwakersstaat als het er echt op aankomt toch niet toereikend.

Om de overheid klein te houden, moest ze allerlei taken overdragen aan de markt. Hieruit werd het neoliberalisme geboren: vrijheid niet voor het individu, maar voor de ondernemer (in de hedendaagse praktijk: de multinational). De Canadese schrijfster Naomi Klein onderscheidt drie pijlers van het neoliberalisme: het vermarkten van publieke sectoren om de kansen van ondernemers te vergroten, minder regels voor het bedrijfsleven en zo laag mogelijke belastingen.

Het beleid vanaf de kabinetten-Lubbers tot aan nu spreekt boekdelen: de markt is tot in de haarvaten van onze publieke voorzieningen doorgedrongen. Grote bedrijven krijgen bij het overtreden van regels een waarschuwing, waar burgers tot op de huid worden uitgekleed. En keer op keer prijkt Nederland bovenaan de lijstjes met belastingparadijzen.

Ondermanagers

De gedachte is dat hoe vrijer de markt is, hoe efficiënter en beter ze de dingen regelt. Maar het paradoxale is dat het afschaffen van regels in een geprivatiseerde publieke sector juist leidt tot méér regels. Al gauw loopt de gecreëerde bewegingsruimte vol met kleine lettertjes. Geen enkel bedrijf wil de verantwoordelijkheid dragen voor wat er in meer bewegingsruimte allemaal mis kan gaan. Zie de ziekenhuizen: nooit eerder waren zorgmedewerkers zoveel tijd kwijt aan administratie. In de zorg gaat het om mensenlevens; gaat daar iets fout, dan is de verantwoordelijkheid reusachtig. En dus is men de helft van de tijd bezig die verantwoordelijkheid van zich af te schuiven. Het is een stoelendans van managers, ondermanagers, aanbestedingen, formulieren, registraties, klanttevredenheidsonderzoeken... Ik voorspel dat we binnen een jaar of tien bij binnenkomst van een ziekenhuis een contract moeten ondertekenen: sterven op eigen risico.

Bedrijven in geprivatiseerde sectoren geven voortdurend aan dat ze de verantwoordelijkheid van een vrije markt helemaal niet aankunnen. Doordat ze alleen nog makkelijke klanten willen aannemen (in de geestelijke gezondheidszorg wachten mensen met complexe problemen vaak jaren op hulp). Doordat ze mensen allerlei onzinproducten proberen aan te smeren (van de tandarts die een keer met een raggertje zwaait en vervolgens een ‘tandenpoetsconsult’ aanslaat tot Big Pharma die ieder jaar duurdere, maar niet per se betere behandelingen op de markt brengt). Doordat ze hun werknemers opbranden tegen een hongerloon. En soms doordat ze simpelweg misbruik maken van alle vrijheden die hun geboden zijn en met een dikke middelvinger wel gebruik maken van Nederlands infrastructuur, maar weigeren belasting te betalen.

Een vrije markt kan alleen werken als deze gelijk staat aan een verantwoordelijke markt.

Wie is zo dom zijn kind vrijheid te geven als hij weet dat het die vrijheid niet aan kan en zonder te kijken een drukke straat op rent? Dat is precies wat we hebben gedaan.

Meeveren

Wie Petra de Konings biografie van Mark Rutte leest, leert waarom deze formatie zo eindeloos duurde. In crisissituaties (je zou bijna vergeten dat Rutte dit voorjaar een motie van afkeuring aan zijn broek had – precies zijn bedoeling) heeft Rutte twee strategieën. Meeveren waar mee te veren valt én de tijd z’n werk laten doen. Het doel van beide strategieën is niet de crisis te bedwingen, maar haar uit te zitten. Dit is een groot verschil met leiders die in geval van moeilijkheden pro-actief te werk gaan. Ruttes doel is enkel the last man standing te zijn.

Dat bovenstaande verantwoordelijkheidscrisis onder leiding van Rutte tot een climax is gekomen, is dan ook geen toeval. Deze premier is het vleesgeworden verantwoordelijkheidsvacuüm. Hoewel hij de meest verantwoordelijke post van het land heeft, lukt het hem al jaren om die verantwoordelijkheid te ontlopen. Om de haverklap moeten zijn ministers en staatssecretarissen het veld ruimen voor beleid waar hij eindverantwoordelijk voor was. Waarom die dat consequent laten gebeuren is mij een raadsel, maar goed voor het onderlinge vertrouwen zal het niet zijn. Iedereen wijst voortdurend naar elkaar, niemand wijst nog vooruit.

Het is symbolisch voor de staat van het land: op alle vlakken en in alle lagen van de samenleving woedt crisis na crisis, maar in Den Haag komt men niet verder dan dezelfde oude praatjes over koopkracht en economie. Echt uitspreken over de te varen koers wil Mark Rutte zich niet, want dan zal hij niet meer geloofwaardig kunnen meeveren wanneer nodig. De vrijheid waar de VVD ooit voor stond, is omgeslagen in richtingloosheid.

De enige richting die men wél durft te kiezen is die van economische groei. Het nieuwe regeerakkoord staat er wederom vol mee: een Groeipact, een Groeifonds, Groei binnen de EU…

Deze richting is ten dode opgeschreven. Wie ieder jaar een groei van bijvoorbeeld 3 procent ten opzichte van het jaar ervoor nastreeft, zal zien dat die 3 procent in absolute zin op den duur astronomische grootheden aanneemt. Je moet steeds méér investeren, produceren, afzetten en kopen om nog die 3 procent te halen. Dit heet ook wel het probleem van ‘compound interest’ en je hebt geen master of International Business Development and Economic Strategies nodig om te begrijpen dat het met een eindige hoeveelheid grondstoffen op aarde onhoudbaar is.

Waar neoliberalen er voor kleine ondernemers zijn, is de nepliberaal er voor de multinational

Als geld moét renderen, moeten er continu nieuwe markten worden aangeboord die dat mogelijk maken. Dit is de echte reden dat er zoveel geprivatiseerd is. Het privatiseren van de woningmarkt, de gezondheidszorg, de post: het had niets te maken met de hoop dat de markt al deze zaken beter of efficiënter zal maken; het was slechts een praktische keuze om het kapitaal van weinigen de kans te geven te renderen. Niet voor niets maakt het al die woninginvesteerders geen zier uit of er ook daadwerkelijk mensen gaan wonen in de huizen die ze opkopen. Als de stapel stenen maar meer waard wordt.

We hebben dit alles laten gebeuren omdat we de belofte kregen dat we er vrijer door zouden worden. Het tegenovergestelde is waar: hele markten zijn ontoegankelijk geworden voor bepaalde groepen mensen. Mensen met kanker krijgen geen aanvullende verzekering, mensen met weinig geld geen huis. Leerlingen die extra begeleiding nodig hebben gaan je school niet rendabel maken. Weg ermee.

De markten zelf hechten bovendien alleen waarde aan vrijheid wanneer het hen uitkomt. Concurrentie is het toverwoord – totdat men ergens een patent kan krijgen. De markt z’n werk laten doen is het devies – totdat het kabinet miljarden uittrekt om KLM overeind te houden.

Het liberalisme van de VVD anno 2021 is nepliberalisme. Waar neoliberalen er voor kleine ondernemers zijn, is de nepliberaal er voor de multinational. Waar echte liberalen vrijheid van het individu vanuit idealistisch oogpunt daadwerkelijk op handen dragen, is vrijheid onder nepliberalen op z’n best een gebruiksvoorwerp.

Het boek Code Rood van journalisten Thijs Broer en Peter Kee, een kijkje achter de schermen van de coronacrisis, geeft in dit verband een mooi voorbeeld. Eind 2020 discussieert het kabinet over het wel of niet invoeren van een avondklok. Het zijn nota bene de ministers Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Grapperhaus (Justitie) die hier de grootste moeite mee hebben: een enorme en fundamentele inperking van vrijheden die ze niet kunnen verantwoorden, zeker omdat de effectiviteit ervan niet bewezen is. Rutte drukt de avondklok er uiteindelijk toch door. Niet omdat hij weet dat het zal helpen, maar omdat het goed zal zijn voor de beeldvorming, een krachtig gebaar.

Zo is vrijheid een woord geworden dat je in verkiezingstijd graag in je partijnaam wilt hebben (en hier maken meer partijen zich schuldig aan), maar dat net zo makkelijk sneuvelt als de beeldvorming het vraagt.

Negatieve vrijheid

Tegenover negatieve vrijheid stelt de filosoof Isaiah Berlin ‘positieve vrijheid’. Hierbij gaat het er om dat je in vrijheid ook kúnt handelen, jezelf kunt ontplooien. Leef je in armoede? Dan ben je niet vrij – hoezeer de overheid je ook met rust laat. Is onderwijs toegankelijk of jaagt het je op kosten? Kun je jezelf uitdrukken, heb je toegang tot kunst, cultuur en sport?

Jarenlange focus op negatieve vrijheid is ten koste gegaan van deze positieve vrijheid. We zijn er niet vrijer op geworden, we zijn in de steek gelaten.

Dit heeft desastreuze gevolgen. Uit onderzoek blijkt keer op keer dat wie zich buitengesloten voelt, vatbaarder is voor complottheorieën en radicalisering. Een crisis versterkt dit effect: men heeft dan bovendien een grote behoefte aan zekerheid. Zo dreef het fantasieloze de-boel-een-beetje-managen-tot-de-crisis-overwaait van het vorige kabinet mensen rechtstreeks de armen van rechts-extremisten in. Die weten immers als geen ander wat je moet bieden in onzekere tijden: duidelijkheid. De mogelijkheid in actie te komen. Een vergezicht. Een lelijk vergezicht, waar voor een groot deel van de bevolking geen plaats is – maar een vergezicht.

Wil het nieuwe kabinet hier een eigen perspectief tegenover plaatsen, dan moet het dringend antwoord geven op de vraag: als je vrij bent om te kiezen, wat kies je dan? Wat komt er ná vrijheid?

Het regeerakkoord dat er ligt, herstelt een paar fouten van de voorgaande kabinetten Rutte, maar er spreekt nog altijd geen visie uit die meer is dan ‘groei!’. Zolang het nieuwe kabinet de exponentiële factor in ons economische groeimodel niet schrapt, zijn de extra miljarden weggegooid geld. Nog beter zou het zijn economische groei radicaal anders te definiëren. Als het gemiddelde inkomen stijgt omdat er ergens een paar miljardairs zijn bijgekomen, dan is dat economische achteruitgang, geen groei. Laat het nieuwe kabinet zich pas op de borst kloppen vanwege economische groei als het aantal mensen onder de armoedegrens is afgenomen. Dát is nieuw elan.

Ik hoop van harte dat CDA, D66 en de ChristenUnie dit keer wél door de rookgordijnen van nepvrijheid heen kunnen prikken. Dat ze zullen inzien dat vrijheid van de markt in sommige sectoren tot onvrijheid van burgers leidt. En vooral: dat ze zullen begrijpen dat richtingloosheid uiteindelijk aan alle kanten naar de afgrond leidt.

