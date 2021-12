Haal met Kerst de wereld in huis met gerechten uit verschillende landen

Het waren de kerstbomen die ik als kind het mooist vond. Iedere december stond ik voor ons raam te staren naar de versierde bomen in de rijtjeshuizen tegenover ons. Daaronder, fantaseerde ik, lagen stapels cadeaus in glinsterend cadeaupapier en met een chic lint. Zo was het in de kerstfilms die ik elk jaar zag. Het waren de lichtjes en kleurtjes die me zo aantrokken. Dat alles vrolijk was met tafels vol heerlijks.

Als moslims vierden we geen Kerst. Ik moest het doen met de kerstlichtjes die mijn vader in de hoek van het raam ophing. Eenmaal volwassen stilde ik het eerste jaar in mijn eigen huis de honger: ik had een kerstboom, cadeautjes eronder en een kerstdiner voor mijn familie die braaf meedeed. Van de kerstboomkoorts ben ik inmiddels genezen.

Kerst is een van oorsprong christelijk feest, maar wat je ziet is dat mensen het feest aanpassen aan zichzelf, de plekken waar ze wonen, de tradities waar ze mee opgroeien en de producten die voorhanden zijn. Zeker in landen die traditioneel niet christelijk zijn. Zo maken de bewoners van Bali, van wie de meeste Balinees-hindoeïstisch zijn, kerstbomen van gekleurde kippenveren en versiert de kleine minderheid christenen in India mango- en bananenbomen met lichtjes. In Afrikaanse landen als Kenia, Nigeria en Ghana is de kerstviering een mengeling van lokale tradities en het geboorteverhaal van Jezus. Bij het eten sieren lokale, favoriete gerechten de tafel zoals stoofpotten met kip of geit, gegrild vlees en de populaire jollof-rijst. In Liberia speelt bovendien de Kerstman slechts een bijrol, de hoofdrol is voor Old Man Bayka, of ‘old man beggar’, een soort duivels figuur die geen cadeautjes uitdeelt, maar er juist om vraagt.

Op rolschaatsen naar de kerk

Die mix van externe invloeden en oude tradities zie je ook in Latijns-Amerika en de Cariben. De beroemde piñata uit Mexico, een pop van papier-maché gevuld met snoep en cadeautjes die je met een stok stuk moet slaan, komt oorspronkelijk uit China. Ontdekkingsreiziger Marco Polo bracht die mee naar Italië, waarna die in Spanje terechtkwam en van daaruit in Latijns-Amerika. Daar gebruikten Spaanse katholieken de piñata in stervorm als instrument om het geloof mee te verspreiden. Oorspronkelijk stond die ster voor de zeven zonden die je stuksloeg met de stok, het christendom. Het snoep stond voor vergiffenis en een nieuw begin. Van die oorsprong is weinig over, het plezier is onverminderd.

Juist bij Kerst, een feest dat door populisten wordt opgeëist als zuiver westers en christelijk, zie je hoe makkelijk culturen en tradities samengaan in iets nieuws en eigens. De verschillen zijn groot: in de Venezolaanse hoofdstad Caracas gaan mensen met Kerst op rolschaatsen naar de kerk. In Libanon en Palestina dansen ze een kerstversie van de traditionele dabke, een opzwepende dans met trommels. En op de Bahama’s vieren ze Junkanoo: een optocht met zang, dans en vrolijk uitgedoste mensen. Naar verluidt stamt de optocht uit de tijd dat slaven met Kerst vrij waren en dit met dans en zang vierden. Met de tijd is het uitgegroeid tot een Afro-Caribische parade.

Wat al deze landen en gemeenschappen verbindt: na afloop komen de mensen samen. Zelfs in het shintoïstisch-boeddhistische Japan, waar kerstavond date night is en Kerst gevierd wordt door Kentucky Fried Chicken af te halen – een traditie die in de jaren zeventig ontstond dankzij een slimme campagne van het Amerikaanse bedrijf. Junkfood ligt misschien niet voor de hand, maar waar het om gaat, is dat dierbaren bij elkaar over de vloer komen om samen te eten. Of dat nu een emmer gefrituurde kip is, een vorstelijk gevulde kalkoen of een bord rijst.

Boodschap van liefde

Kerstmis kan in de ogen van puristen nog zo zijn vercommercialiseerd en onherkenbaar gemaakt, bij al die honderden variaties is de boodschap van Kerst altijd bewaard gebleven, namelijk die van liefde. Want ja, mensen geven zich over aan koopgekte, maar niet voor zichzelf. Ze willen anderen verwennen. Kerst kun je zien als vreetfeest, maar je kunt ook de moeite zien die mensen zich getroosten voor hun gasten. Het gaat om het samenzijn, geven en eten delen. Niet voor niets spelen al die kerstreclames op dat sentiment in.

En het had dit jaar zo mooi moeten zijn. Na alle beperkingen van vorig jaar zou het een grootse Kerst worden, maar de beperkingen duren voort. Buitenlandse kersttripjes zitten er niet in, dus er zit niet veel anders op dan de wereld in huis te halen. Met makkelijke gerechten uit verschillende landen; vegetarisch, kip, zeevruchten. Kies er iets uit, of maak met alle vijf de gerechten als menu een bonte wereldreis.

Avocado gevuld met crème van cashewnoten Een Mexicaans gerecht dat iets ouderwets uitstraalt en tegelijk hip is door de combinatie van ingrediënten uit het boek Cocina Latina van Stichting WereldOuders. Voor 8 gevulde helften: 4 avocado’s Voor de vulling: 150 g cashewnoten, geweekt; 2 el edelgistvlokken; 2 tl appelazijn; 2 tl limoensap; 2 tl tamari of sojasaus; ½ teen knoflook; snufje zeezout; 2 tl extra virgin olijfolie Garnering: 4 el tapenade van zwarte olijven; 8 macadamianoten, grof gehakt en vermengd met 1 tl tamari of sojasaus (eventueel een uur in de oven op 50°C voor extra krokant effect); 2 el gehakte bieslook; 8 cherrytomaatjes, in dunne plakjes gesneden Doe alle ingrediënten voor de vulling met 240 ml water in de blender en vermaal tot je een zachte massa hebt. Snijd de avocado’s overdwars doormidden, verwijder de pitten en schep met een lepel het vruchtvlees er in z’n geheel uit. Maak een mooie ‘veeg’ tapenade op een bord, leg de avocadohelften erop endoe de vulling erin. Garneer met de macadamianoten en de gehakte bieslook. Maak het af met dunne plakjes tomaat. Tsukuné Natuurlijk kan een kipgerecht uit Japan niet ontbreken. Geen gefrituurde KFC, maar deze yakitori-kipballetjes uit het boek Recepten uit Tokyo van Maori Murato. Voor 4 personen: 400 g kipgehakt; een stukje gemberwortel van 2 cm, geraspt; 2 lente-uien, fijngesnipperd; 1 el sojasaus; 1 el mirin (zoete rijstwijn, bij Aziatische winkels); 1 tl sesamolie; ½ ei; 1 tl maizena; zonnebloemolie. Voor de saus: 50 ml sojasaus; 50 ml mirin (zoete rijstwijn, bij Aziatische winkels); 1 el rietsuiker; 1 el oestersaus; 1 teentje knoflook, grof geplet; 1 verse eidooier (naar keuze). Doe de kip, gemberwortel en lente-uien in een grote kom. Meng alles goed tot een gladde en homogene textuur. Voeg de rest van de ingrediënten behalve de zonnebloemolie toe en meng alles goed. Maak er balletjes van met een doorsnee van circa 2 cm, om er na het bakken yakitori spiesjes van te maken, of maak er iets grotere balletjes van (circa 4 tot 5 cm). Verhit een laagje zonnebloemolie in een koekenpan. Bak de balletjes op matig vuur tot ze goudbruin zijn. Draai ze om, leg het deksel op de pan en bak de balletjes gaar. Schenk de saus in de pan. Verhit op hoog vuur tot hij dik wordt. Bedek de balletjes met de saus door ze rond te draaien (let op, de saus brandt snel aan). Haal de knoflook eruit en serveer meteen. Paradijselijke garnalen Als je aan de Cariben denkt, denk je aan hagelwitte stranden, wuivende palmbomen en spartelverse vis en zeevruchten. Dit gerecht staat in het boek Recepten uit de Cariben van Shivi Ramoutar. Voor 4 tot 6 personen: 16 rauwe jumbogarnalen, gepeld en darmkanaal verwijderd, kop en staart er nog aan; ½ el korianderblad, grofgehakt; zeezout; versgemalen zwarte peper. Voor de marinade: 2 el raapzaadolie; 1 volle tl amchar masala; snufje kurkumapoeder. Voor de dressing: 2 el ongeraffineerde kokosolie; 2 teentjes knoflook; geraspte schil van ½ onbespoten limoen. Roer alle ingrediënten voor de marinade met een snufje zeezout door elkaar. Wrijf de garnalen goed in met de marinade en laat minimaal 20 minuten in de koelkast marineren. Rijg de garnalen vervolgens aan vier metalen of houten spiesen. Smelt voor de dressing de kokosolie in een kleine koekenpan op laag vuur. Doe de knoflook erbij en bak 30 seconden, tot het heerlijke knoflookaroma je tegemoetkomt. Haal de pan van het vuur en roer de geraspte limoenschil erdoor. Breng op smaak met zeezout en zwarte peper en houd warm. Verhit een grillpan op hoog vuur tot deze rookt. Doe de garnalen in de hete grillpan en bak ongeveer 2 aan beide kanten, tot ze gaar en gegrild zijn. Meng de garnalen door de dressing, doe in een serveerschaal, bestrooi met koriander en serveer direct. Rijsttaboulé Deze variatie op de klassieke en populaire taboulé komt uit het boek Falastin van Sami Tamimi en Tara Wigley. Voor 4 tot 6 personen: 75 g basmatirijst; 1½ tl olijfolie; ¼ tl geelwortelpoeder; zout Taboulé: 80 g peterselieblaadjes, fijngesnede; 20 g muntblaadjes, in fijne reepjes; 2 middelgrote, goed rijpe tomaten, fijngehakt (270 g); 2 minikomkommers (of ½ grote komkommer), fijngehakt (schillen en zaadlijst verwijderen is niet nodig) (180 g); 4 bosuien, in dunne ringetjes (60 g); 2 el citroensap; 3 el olijfolie; ½ tl gemalen piment; ¼ tl kaneelpoeder; 1 ½ tl sumak, plus snuf extra voor erbij. Doe de rijst met de olie, het geelwortelpoeder en snuf zout in een kleine pan met een deksel. Roer alles goed door elkaar tot de rijst geel is en giet er 170 ml water bij. Breng het op hoog vuur aan de kook en zet het vuur dan laag. Doe het deksel op de pan en laat de rijst in circa 17 minuten gaarkoken. Schep de rijst op een platte schaal en zet hem opzij om koud te worden. Doe alle ingrediënten voor de taboulé in een grote mengkom, voeg ¾ theelepel zout toe. Voeg de gare rijst toe, meng goed en schep de salade in een grote schaal. Bestrooi met sumak en dien op. Banana Ghana Wat Afrikaanse kookboeken betreft, is er nog een wereld te winnen in Nederland. Het is het meest onderbelichte continent. Gelukkig is er Het Nieuw Afrikaans Kookboek van Ingmar Niezen en Sean Fitzpatrick met daarin dit makkelijke Ghanese dessert. Wie geen alcohol wil, kan de cognac achterwege laten en in plaats van crème fraîche kunt u slagroom gebruiken. Voor 4 personen: 4 bananen; 60 g bruine basterdsuiker; 1 theelepel kaneel; snufje nootmuskaatpoeder; 1 sinaasappel, schoon geschrobd; 4 el cognac; 2 tl vanille-extract; 30 g boter; 30 g geroosterde, ongezouten pinda’s, crème fraiche of slagroom . Pel de bananen en halveer ze in de lengte. Meng in een lage schaal de suiker met de kaneel en de nootmuskaat. Rasp de schil van de sinaasappel en pers die uit. Meng de sinaasappelrasp en het -sap, de cognac en het vanille-extract in een kom. Verhit de boter in een koekenpan, rol de bananenhelften door de suiker en bak ze 2-3 minuten per kant op matig vuur in de boter. Schenk het sinaasappelsapmengsel er overheen en laat de saus op hoog vuur borrelen en wat indikken. Hak de pinda’s grof. Serveer de bananen in diepe borden, schep er wat van de saus over en bestrooi ze met de gehakte pinda’s. Serveer het dessert warm met een schepje crème fraîche of een bolletje vanille-ijs.

