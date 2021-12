Grote bek met een klein hartje

Andreas Terlaak

Er klopt iets niet aan de trompet. Die grote beker past niet bij de rest. Teus Nobel, een van de meest gevraagde jazztrompettisten van Nederland, stelde met de Limburgse bouwer Adams een eigen instrument samen. Behuizing van het ene model, beker van een andere. Als hij eerlijk is, kun je dat soms horen. De hoge E is niet loepzuiver. Maar ja, grote beker betekent groot geluid en dat was juist de reden waarom hij ooit voor dat instrument koos.

Teus Nobel was altijd de kleinste van het schoolplein. Een introvert jongetje, makkelijke prooi voor pestkoppen. Toen hij een jaar of tien was, gaf iemand hem een cassettebandje van trompettist Maynard Ferguson. Hij hoorde een enorm dik en hard geluid. „Echt macho. Ballen op tafel.” Maar wacht even, dát kan ik ook, dacht hij. De trompet maakte het kleine jongetje groter. „Het werd letterlijk een instrument om mezelf te laten horen. Ik kon bravoure toevoegen aan mijn emotionele, sensitieve persoonlijkheid, zodat ik meer in balans kom.”

Dat grote geluid komt hem nu goed van pas als hij over elektronica blaast of in popproducties, maar ook bij zijn eigen jazzbands en in het Concertgebouw. Als hij de bugel pakt voor een ballad komt ook dat sensitieve jongetje weer tevoorschijn. „Veel mensen zeggen dat ze op de bugel het meest mijn ziel kunnen horen.” Toch wil hij juist op de trompet zowel een grote bek kunnen opzetten als introspectief fluisteren. „Dus dat was de uitdaging bij het samenstellen van dit exemplaar. Je hebt muzikanten met twintig trompetten: een voor pop, een voor jazz, een voor klassiek… Ik wil de hele Teus Nobel-sound op één instrument en met één mondstuk kunnen spelen.” Daarvoor moest hij accepteren dat de intonatie niet perfect is. Maar inmiddels weet hij hoe hij die hoge E kan bijsturen.

Omdat een allroundtrompet niet bestaat en zijn smaak per album verandert, muteert het instrument. Dan verbuigt de bouwer een ronding voor een nieuwe sound, of maakt hij de greep voor zijn wijsvinger half open waardoor ook het geluid verandert. Een andere gripring trok Nobel eraf tijdens het spelen, te veel kracht gezet op de verkeerde plek. „Ik vraag soms om aanpassingen voor problemen die later aan mij blijken te liggen. Dan heb ik gewoon te weinig uren gemaakt.”

De eenvoud van de trompet – slechts drie ventielen die de klank kunnen veranderen – zorgt ervoor dat alle kleur en techniek via je lippen ontstaan. Lipblessures zijn Nobel bespaard gebleven, maar hij kampt al jaren met rsi aan zijn speelarm. In coronatijden kijkt iedereen hem argwanend aan vanwege zijn hoestje dat maar niet herstelt door de constante belasting. Soms droomt hij ervan te stoppen. Het zou een fysieke bevrijding zijn. Hij zou de trompet niet missen. „Maar de uitlaatklep wel. Het podium, het feest voor je hersenen als je improviseert. En ik voel verantwoordelijkheid voor het talent dat ik blijkbaar heb gekregen.” Die grote beker is nog steeds zijn eerbetoon aan het kleinste jongetje van het schoolplein.