‘Green Deal kan niet zonder kernenergie’

Thierry Breton heeft bij een interview geen vragen nodig. Bij aanvang van het gesprek met NRC en vijf andere Europese kranten houdt de Franse Eurocommissaris voor de Interne Markt eerst een beschouwing van meer dan 20 minuten over het afgelopen en aankomend jaar. Alsof Breton – die in een vorig leven CEO was bij verschillende Franse bedrijven – de aandeelhouders bijpraat over de resultaten en de plannen.

Het was, zegt hij, een „intens jaar”: Breton stond in Brussel aan het hoofd van de gigantische operatie om de Europese vaccinproductie snel op te schalen, is verantwoordelijk voor het ambitieuze pakket aan wetgeving die Big Tech moet aanpakken, én hij werkt aan het opschalen van de Europese chipproductie.

Zijn vaccinopdracht werd een groot succes, benadrukt Breton meermaals: Europa ontwikkelde zich tot ’s werelds grootste vaccinexporteur: inmiddels rollen er op het continent maandelijks 400 miljoen doses van de band. Tekorten zijn nu verleden tijd. Ook de komende maanden blijven de leveringen op peil, zegt hij geruststellend.

Zelfvoorzienender Europa

Die prestatie biedt Europa volgens hem lessen: over het belang Europa zelfvoorzienender te maken en het garanderen van leveringszekerheid van cruciale goederen. „Een jaar geleden had niemand het geloofd als ik had gezegd dat we nu hoofdexporteur van vaccins in de wereld zouden zijn. Maar het is gelukt. En ik weet precies hoe we dat voor elkaar hebben gekregen.”

Het zijn lessen die, zegt Breton, van pas komen nu de Europese Unie de ambitie heeft een grotere speler te worden op de mondiale markt voor microchips.

Begin volgend jaar wil de Eurocommissaris zijn ‘European Chips Act’ presenteren, een strategie voor een eigen Europese processorindustrie. De elementen: extra investeringen en meer publiek-private initiatieven. Maar ook, benadrukt Breton: nieuw ‘gereedschap’ om in kritieke periodes de leveringszekerheid voor Europa te garanderen. Hij wijst op de mogelijkheid die de EU in de coronacrisis creëerde voor exportrestricties op coronavaccins, als er geen sprake was van wederkerigheid met andere landen.

„Ik heb daarover ook discussies gehad met Mark Rutte en ik zei hem: maak je geen zorgen, ik gebruik het alleen als het nodig is. Maar ik moet het op tafel kunnen leggen. En guess what: de Amerikanen openden hun aanvoerketens voor ons.”

In Nederland is er al snel zorg over protectionisme. De Nederlandse overheid schreef onlangs dat uw ‘Chips Act’ wel oog moet hebben voor hoe mondiaal aanvoerketens zijn, en niet de illusie van Europese onafhankelijkheid moet koesteren. Begrijpt u die waarschuwing?

„De karikatuur is dat ik als Fransman een protectionist zou zijn. Maar ik ben mijn hele leven al een pragmaticus. Hoe zijn we zo succesvol geworden in vaccins? Omdat ik hard ben geweest. We konden niet naïef zijn, maar we bleven wel open: we hadden leveranciers elders, bleven exporteren. Voor halfgeleiders geldt hetzelfde. We sluiten ons niet af, we zijn geen eiland. Maar er is mondiaal een toenemende vraag en wij zeggen: waarom opent u hier geen fabriek? Daarvoor moeten we zorgen voor publieke investeringen, dat is normaal: dat doen ze ook in de VS, Korea, Japan.

„En vervolgens moet je ook voorwaarden stellen. Zodat wanneer er tekorten ontstaan, we in staat zijn te leveren aan onze Europese bedrijven. Het is een misvatting te denken dat we autonoom willen worden. Maar we moeten ons als EU wel heruitvinden in de nieuwe politiek van de aanvoerketens, zodat wat er ook gebeurt - een pandemie, aardbeving, geopolitieke crisis - we onze eigen toevoer veilig stellen.”

Nu de nieuwe Europese wetgeving voor ‘big tech’ vorderingen maakt, haalde de Amerikaanse handelssecretaris Gina Raimondo vorige week uit naar de manier waarop die „disproportioneel Amerikaanse bedrijven” zou raken. En dat terwijl de EU en de VS deze zomer juist afspraken maakten om nauwer samen te werken op het gebied van techwetgeving.

„Ik was erg verbaasd door haar opmerkingen. Toen ik in september in Washington was, heb ik uitgebreid met haar gesproken en uitgelegd dat deze regels tegen niemand in het bijzonder gericht zijn. We beschermen hiermee onze Europese burgers en bedrijven. Ik heb gezegd: de vier grote bedrijven [Google, Facebook, Amazon en Apple] kunnen bij mij hun zorgen uiten, al hun ceo’s hebben mijn telefoonnummer. En ze hebben alle tijd gehad dat te doen, we hebben alle standpunten meegenomen. We hebben nu echt geen behoefte aan nog een extra lobby.

„Het klopt dat we een nieuwe gezamenlijk technologieraad met de VS hebben om wetgeving beter af te stemmen. En het klopt ook dat die nog niet oplevert wat ervan verwacht werd. Maar tegelijk hoor ik ook veel animo in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over maatregelen tegen de techbedrijven.”

In Brussel woedt op dit moment een felle discussie over de taxonomie, een classificatiesysteem voor groene investeringen, en de rol van kernenergie daarin. Hoe zou dat systeem er volgens u uit moeten zien?

„Ik ben nergens ideologisch over, maar als Eurocommissaris voor de Interne Markt ga ik over de Europese bedrijven. Het eerste wat ik mijn team bij aantreden heb gevraagd: wat betekent ons klimaatdoel voor de bedrijven waarvoor ik verantwoordelijk ben?

„We moeten in Europa onze elektriciteitsproductie verdubbelen. En er bleek geen enkel scenario te zijn waarin je dat zonder kernenergie kunt doen. Iedereen die zegt dat we de Green Deal zonder kernenergie kunnen halen, vertelt de waarheid niet. En daarom: ja, als Eurocommissaris verantwoordelijk voor bedrijven, voor de auto-industrie, de infrastructuur, laat ik mij horen: we moeten blijven investeren in kernenergie. En dus moeten we zeker zorgen dat kernenergie via de taxonomie de juiste financiering kan krijgen.”