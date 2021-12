GitLab-oprichter Sytse – Sid – Sijbrandij: zonder kantoor werken is supermakkelijk

Voor iedereen die GitLab-oprichter Sytse ‘Sid’ Sijbrandij (42) ontmoet voor, bijvoorbeeld, een interview is een speciale pagina op de GitLab-website ingericht. Compleet met „coaching en context” die moet helpen om het gesprek met de topman zo prettig mogelijk te laten verlopen.

Zo is het goed voor de gesprekspartner van Sijbrandij om te weten dat hij nogal eens een ongemakkelijke stilte laat vallen. „Trek je (kennelijk) onaangename stiltes niet aan. Sid heeft graag tijd om te analyseren en zijn gedachten te ordenen”, staat op de website. „Stilte is geen teken van afkeuring.”

Een andere tip: Sijbrandij „doet het goed in niet-gescripte interviews, maar geeft de voorkeur aan vragen die eerst per Google-document zijn toegevoegd aan de uitnodiging voor de ontmoeting”. NRC, die Sijbrandij vijfentwintig minuten sprak via Zoom, deelde vooraf drie gespreksonderwerpen mee: managementstijl, werken zonder kantoor en zijn relatie met Nederland. Afwijken van de onderwerpen tijdens het gesprek was geen probleem, maar de tijd werd strak bewaakt.

Sytse Sijbrandij en zijn bedrijf houden van efficiëntie. De pagina met interviewtips is onderdeel van wat ze bij GitLab ‘het handboek’ noemen, een digitaal document dat in uitgeprinte vorm ruim drieduizend pagina’s beslaat. Het vormt het kloppend hart van het techbedrijf uit San Francisco, dat een van de grootste open source-platformen ter wereld bouwde. Software-ontwikkelaars gebruiken het platform om samen te programmeren.

In het handboek documenteert GitLab onder het bedrijfsmotto ‘bewuste transparantie’ alles wat het bedrijf aangaat. Veel daarvan deelt het met de buitenwereld. Van kwartaaldoelen en strategische plannen tot de wekelijkse en maandelijkse vergaderingen, maar ook foto’s van huisdieren van werknemers. Van alle projecten houdt GitLab iedere stap in een document bij, en bijeenkomsten worden standaard genotuleerd. Veel vergaderingen zijn voor iedereen via YouTube terug te kijken.

GitLab (1.500 werknemers, jaaromzet 152,2 miljoen dollar) werd in 2011 opgericht door de Oekraïner Dmytro Zaporozhets. In 2012 kwam hij in contact met Sijbrandij uit Hengelo, die technische bedrijfskunde had gestudeerd aan de Universiteit Twente en daarna onder meer werkte voor een fabrikant van onderzeeërs en het ministerie van Justitie. Samen begonnen ze GitLab.com.

In 2015 verhuisde Sijbrandij – „in Nederland heet ik Sytse, in Amerika heet ik Sid” – naar San Francisco, nadat hij zich met GitLab had aangemeld voor de beroemde start-upaccelerator Y-Combinator, een coachingprogramma voor veelbelovende jonge techbedrijven in Silicon Valley. Daar kreeg GitLab vleugels.

In oktober van dit jaar ging het bedrijf naar de beurs in New York. Dat maakte Sijbrandij, die een vijfde van de aandelen bezit, een van de rijkste Nederlanders. Hij heeft een geschat vermogen van om en nabij de 2,5 miljard dollar.

Sijbrandij mag in Nederland bij het grote publiek vrij onbekend zijn, GitLab kijgt in de Verenigde Staten veel aandacht vanwege zijn atypische bedrijfscultuur. Het heeft al sinds de oprichting geen fysiek kantoor: alle werknemers werken vanuit thuiskantoren, in tientallen landen. De bijna religieus beleden transparantie helpt volgens Sijbrandij om de effectiviteit van werken op afstand en in verschillende tijdzones te vergroten.

In het handboek staan onder meer acht zwakke punten van jou als leidinggevende. Bijvoorbeeld: ‘Soms kan een suggestie als een bevel overkomen. Het is oké me daar op aan te spreken’. Met welk doel doe je dit?

„Daarmee probeer ik de buitenwereld aan te geven hoe ik communiceer. Als ik dat niet zou doen, moet iemand dat zien uit te vinden in een gesprek met mij. Dit is veel effectiever. Neem die stiltes. Ik laat wat makkelijker een stilte vallen dan de meeste mensen. Daar kan mijn gesprekspartner onzeker van worden en denken: doe ik het wel goed? Als ik via het handboek een paar mensen dat gevoel kan besparen, is dat winst.”

Hoe hoger je positie, hoe kwetsbaarder je je moet opstellen

Het is niet heel gebruikelijk voor een bestuurder van een beursgenoteerd bedrijf zich zo kwetsbaar op te stellen

Sijbrandij is even stil. Hij denkt na. „Hoe hoger je positie in je bedrijf, hoe kwetsbaarder je je moet opstellen om dat te compenseren. De beste topbestuurders zijn kwetsbaar. De slechtste bestuurders herinneren anderen er continu aan wat hun titel is.”

Worden investeerders niet zenuwachtig als jullie je plannen en kwartaaldoelen met iedereen delen?

„Een van onze investeerders kreeg ooit bijna een hartverzakking toen hij zag dat wij onze doelen voor het komende kwartaal online publiceerden. Hij dacht dat we het per ongeluk deden en belde in paniek op. Inmiddels weet iedereen wel dat we zo werken en waarom we het doen. Je kunt alles wel geheim houden, maar hoe weten je werknemers dan wat je strategie is? Veel werknemers voelen zich helemaal niet verbonden met de strategie van het bedrijf waar ze werken. Iedereen mag weten wat wij doen en waar we voor staan.”

Op je handboek-pagina staat dat je graag afspraken van 25, 50 of 80 minuten inplant. Wij spreken nu 25 minuten. Hoe kom je tot zo’n planning?

„Ik vind het heel belangrijk dat afspraken precies op tijd beginnen. Tussen afspraken heb je even tijd nodig, om wat drinken te halen of je kat eten te geven, dus vergaderingen precies achter elkaar plannen werkt niet. Zo kom ik op die 25 minuten.”

Sijbrandij houdt van structuur. Zijn wekker gaat elke ochtend om half 6, vertelt hij. Van kwart voor 6 tot kwart voor 7 gaat hij sporten. Om half 8 ’s ochtends beginnen de belafspraken, die doorgaan tot 6 uur ’s avonds.

Sijbrandij heeft een bureau met een loopband – een treadmill desk – om te voorkomen dat hij te veel stilzit en last krijgt van een pijnlijke voet, die hem in 2018 een tijdje aan de kant hield. Hij werkt met drie computerschermen, en heeft achter zich een green screen, waarop hij tijdens het interview met NRC een blauwe wand met een GitLab-logo projecteert.

Een comfortabel thuiskantoor is belangrijk, want GitLab heeft geen hoofdkwartier. Waar veel bedrijven vanwege de coronapandemie nu pas met werken op afstand experimenteren, heeft GitLab nooit anders gedaan. Als correspondentieadres heeft GitLab op de website, voor de vorm, het huisadres van Sijbrandij genoteerd: 268 Bush Street 350 in San Francisco. Sinds kort is hij verhuisd, vertelt hij. „Dat adres moeten we maar eens van de website halen.”

Hoe is het om zonder kantoor te werken?

„Supermakkelijk. Niet het werken zonder kantoor is lastig, maar samenwerking organiseren tussen werknemers in verschillende tijdzones. We hebben collega’s in talrijke tijdzones. Dan is het niet eenvoudig snel even iets aan iemand te vragen. Daarom leggen wij ook alles vast, zodat je niet hoeft te wachten op een antwoord van een collega die toevallig ligt te slapen. Je opent een document van het project waar je samen aan werkt en kunt zien hoe het ermee staat, zonder dat je eerst moet bedenken wat je ervan moet weten.”

Op welke momenten mis je een kantoor of fysiek samenkomen?

„Voor de pandemie kwamen we eens per jaar met z’n allen bij elkaar [onder meer in Kaapstad, Kreta en Amsterdam] – ook om het gevoel te krijgen hoe groot het bedrijf eigenlijk is. Je gaat een stukje wandelen, voert ongedwongen gesprekken en praat op een heel informele manier over van alles met elkaar. Dat hebben we door corona moeten afzeggen en dat is ontzettend jammer.”

In Nederland zien we dat mensen bij veel bedrijven weer naar kantoor gaan zodra het kan. Hoe kijk je daarnaar?

„Voor heel veel bedrijven werkt op kantoor werken prima. Wat ik nu vooral als risico zie: bedrijven die hybride gaan werken, dus deels thuis en deels op kantoor. Ik denk dat de mensen die altijd op afstand werken dan buiten de boot gaan vallen en minder carrièrekansen krijgen.

„We zien nu in de Verenigde Staten dat steeds meer bedrijven all remote gaan: helemaal zonder kantoor. Dat merken wij: onze werknemers, die hier erg aan hechten, hebben nu meer bedrijven om uit te kiezen. Dat betekent voor ons meer concurrentie.

„Tegelijkertijd: het belangrijkste is dat de hele wereldbevolking nu kennis heeft genomen van werken op afstand. Veel mensen zeggen: dat werkt echt supergoed voor mij. Een deel van hen gaat ervoor kiezen voor een all remote bedrijf te werken. Dan staan wij hoog op het verlanglijstje.”

Klopt het dat je uit Nederland bent vertrokken omdat het bij de organisaties waar je werkte niet snel genoeg vooruitging?

„Ik vind het altijd wel leuk om sneller te gaan dan langzamer, ja.”

Had je wat je nu in Silicon Valley hebt neergezet ook in Nederland kunnen doen?

„Kijk naar Mollie, kijk naar Adyen. In Nederland kun je ook een mooi techbedrijf bouwen.”

Maar had jíj het gekund?

„Ik heb een omgeving nodig waar iedereen ook heel snel wil gaan. Ik merkte dat in Nederland niet iedereen altijd de urgentie voelde die ik wel had. Als ik hier zeg: dit moet binnen een paar dagen gebeuren, dan gebeurt het. Dus alle respect voor de ondernemers die het in Nederland voor elkaar krijgen een groot bedrijf neer te zetten. Geloof me, dat is moeilijker dan in Silicon Valley.”

