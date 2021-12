GGD toch nog bereikt

‘Vaarwel, booster”, schreide ik maandag zachtjes op deze plek na enkele dagen van vergeefse pogingen om de GGD telefonisch en digitaal te bereiken voor het maken van een afspraak. Sommige lezers – geen duizenden, helaas – reageerden bezorgd, andere waren misschien wel blij dat ze mogelijk eindelijk van me af waren. Er was in ieder geval geen GGD-employé bij, die aanbood mij via een geheime achterdeur een GGD-locatie binnen te loodsen waar een clandestiene prik kon worden gezet.

Dat was ook niet meer nodig omdat mijn vrouw op zondagavond – mijn column was al ter perse – opeens een telefonische doorbraak wist te forceren. Wij zijn nu eenmaal een (waanzinnig gaaf) land van doorzetters, om onze nieuwe, oude premier te citeren. Mijn vrouw werd nog wel een half uurtje in de muzikale wacht gezet, maar dat kon er na twee dagen gepijnigd wachten gemakkelijk bij. Daarna meldde zich een buitengewoon vriendelijke GGD-mevrouw, die doodkalm een vragenformulier met ons doornam. Aan het slot bepaalde ze kordaat de datum – volgende week – en de locatie voor de booster.

Eind goed al goed?

Laten we niet voorbarig worden – dat zijn we met corona al vaak genoeg geweest. Wat betreft de effectiviteit van de GGD ben ik nog lang niet gerustgesteld. Uit de reacties van de lezers bleek mij vooral hoe verschillend hun ervaringen waren. Sommigen herkenden zich in de mijne, zij hadden de grootste moeite gehad om telefonisch of digitaal verbinding te krijgen. Weer andere lezers waren betrekkelijk snel geholpen, en enkele lezers lieten zich zelfs zonder afspraak prikken – ze hadden zich op de bonnefooi gemeld.

Een nogal chaotisch beeld dus – misschien wel typerend voor de GGD in deze barre tijden. Terwijl ik dit schrijf, hoor ik dat de GGD 9.000 extra medewerkers zoekt om de komende weken uit alle macht ruim acht miljoen mensen te kunnen boosteren. „Wie wil en kan prikken, kan zich melden en na een training aan de slag”, zei een GGD’er in het NOS Journaal. Ik denk erover na, de NRC-lezers kunnen alvast de mouw opstropen.

De koepelorganisatie GGD GHOR spreekt van een unieke „monsteroperatie” en vraagt om begrip wanneer het maken van een afspraak „niet helemaal vlekkeloos verloopt”. Ik vermoed dat de GGD meer begrip zou krijgen als duidelijker informatie over storingen en wachttijden werd verstrekt.

Al in de voorbereiding zijn veel fouten gemaakt die niet makkelijk kunnen worden gecorrigeerd. Arts Marcel Levi schreef daar in zijn column in Het Parool over: „Hoezo personeelstekort? Ja, als je je wederom verlaat op een superingewikkeld systeem met per post bezorgde brieven, een telefonisch afsprakencircus met overbezette lijnen, onhandige planning […], dan zal het niet zo hard gaan met die boosters.”

Wat mij nog meer benauwt, we lijken weer terug bij af, dat wil vooral zeggen: terug bij de vermaledijde feestdagen van vorig jaar toen we ons ook steeds het hoofd moesten breken over de vraag welke festiviteiten we onszelf nog mochten toestaan en welke RIVM-richtlijnen wel of niet van toepassing waren. Vier gasten thuis? Kinderen van dertien en ouder tellen als gast? Jammer, dan mag Marietje nog net wél mee, maar Henkie eigenlijk niet meer...

Omikron regeert en Omikron is zeer omineus. Wat krijgen we daarna? Omakron?