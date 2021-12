‘Gemeente Amersfoort maakte fouten bij toestemming voor seance bij kindergraven’

De gemeente Amersfoort heeft fouten gemaakt rondom de seance die in september werd gehouden bij kindergraven op een begraafplaats in Leusden. Dat schrijft de Nationale ombudsman in een vrijdag gepubliceerd rapport. Op 11 september hielden zes personen, die geen familieband hadden met de overleden kinderen, seance bij begraafplaats Rusthof. Een seance is een spirituele bijeenkomst waarbij wordt geprobeerd te communiceren met overledenen.

Uit het onderzoek blijkt dat de zes personen gebruik hebben gemaakt van sensoren op de graven. Wanneer de sensoren activiteit vertoonden, bleef de groep langer bij het betreffende graf staan. Het incident zorgde voor veel onrust in de gemeente, met name onder nabestaanden. De directeur van de begraafplaats heeft eenzijdig toestemming gegeven voor de seance, maar dat had volgens de Ombudsman niet gemogen. Het college gaat als eigenaar van de begraafplaats over activiteiten aldaar buiten reguliere openingstijden. De gemeente heeft de directeur lopende het onderzoek van de Ombudsman op non-actief gesteld.

Aangifte

Het initiatief voor het onderzoek van de Nationale ombudsman kwam van de gemeente zelf. Die constateert verder dat het college „onvoldoende begrip” heeft getoond voor de zorgen van de ouders van de overleden kinderen in de communicatie over de zaak. De gemeente had directe gesprekken moeten blijven voeren met bezorgde nabestaanden in plaats van over te gaan op communicatie per brief. Die gesprekken moeten alsnog plaatsvinden, zo luidt de aanbeveling. Ook moet het Amersfoortse college „een breed maatschappelijk gesprek” organiseren over toegestane activiteiten op de begraafplaats.

De ouders van twee overleden kinderen wilden van het college weten welke organisatie de spirituele vergadering organiseerde, maar kregen geen uitsluitsel. Het stel stapte daarop naar de rechter. Die bepaalde dat het stel recht had op inzage in de mails van de groep die om de seance vroeg. Er is aangifte gedaan tegen de zes personen en de directeur van de begraafplaats.