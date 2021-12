Woensdagavond maakte de acteur Frank Lammers, die even heel dicht bij zijn alter ego Ferry Bouwman van de Netflix-serie Undercover kwam, in het programma Beau gehakt van de alom gehate, want arrogante, Telegraaf-journalist Wouter de Winther. De politiek journalist had even eerder met zijn gretige vingers opgetikt dat er misschien wel honderd mensen op de verjaardag van Amalia waren, terwijl hij eigenlijk alleen maar wist dat er te veel mensen waren. (Later bleek dat Amalia er 21 had uitgenodigd, die volgens de RVD niet allemaal waren gekomen).

Ik zag in Frank Lammers die hem tot de orde riep de hele roedel Brabantse ooms waar ik vroeger op verjaardagen van mijn ouders, want dan kwamen ze alle 363, tegenaan liep. Dezelfde rechttoe-rechtaanredenaties. Het grote gelijk in grote plakken uitserveren.

„Hier neem nog een stuk.”

Wouter de Winther hapte meteen met een denigrerende opmerking – „We hebben bij De Telegraaf helaas geen vacature voor een Jumbo-acteur” – waarmee hij zichzelf in de ogen van de meekijkende meute buitenspel zette.

Smet op de prettige televisie was dat fans van het koningshuis de woorden van Frank Lammers gingen gebruiken om het onverdedigbare toch te verdedigen.

Eindelijk, ze hadden weer grond onder de voeten.

‘Laat dat meisje toch met rust’, ‘Niemand houdt zich aan de regels’, las ik op Twitter. En dit dieptepunt: ‘Amalia, ik hoop dat je een fijn feest hebt gehad.’

Alsof het daarom ging.

Het ging over de voorbeeldfunctie van het koningshuis, dat het geen pas geeft om in een tijd dat de minister-president oproept om bezoek thuis te beperken, de stoelen daarbij een beetje uit elkaar te schuiven en de ramen na afloop tegenover elkaar open te zetten uit te pakken met een verjaardagsfeest dat indruist tegen al die door iedereen gehate regels.

In het beste geval geeft het de koninklijke familie iets menselijks, maar het is het ingebakken privilege dat stoort. In plaats van een voorbeeld te zijn, wekken ze steeds meer de indruk meer met de nieuwe regels te worstelen dan gemiddeld. Waar de meerderheid zich met weerzin schikt, kost het ze de grootst mogelijke moeite om geen overtredingen te begaan.

In hun eigen woorden: ‘We zijn betrokken, maar niet onfeilbaar.’

Het tweede deel van die zin klopt, de eerste drie woorden zijn een leugen. Ons lot interesseert ze geen biet. Gelukkig voor hen is het andersom niet zo. Er zijn er te veel die niet kunnen wachten op een aanleiding om de vuile was zo snel mogelijk in de machine te stoppen om later opgelucht te concluderen dat er weer geen vlekken in zijn blijven zitten.

