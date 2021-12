Europese Medicijnagentschap geeft negatief advies over middel tegen alzheimer

Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA heeft een negatief advies gegeven over een vergunning in de EU voor aducanumab, een omstreden middel tegen de ziekte van Alzheimer. Dat meldt de organisatie vrijdag. Volgens het EMA is het vanwege tegenstrijdige onderzoeksresultaten te onzeker of het medicijn daadwerkelijk werkt. Daarnaast vindt de organisatie het ook niet duidelijk of het medicijn veilig genoeg is voor gebruik. Aducanumab is bedoeld voor mensen met de ziekte in een vroeg stadium.

Deze zomer keurde de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA aducanumab onder voorwaarde wel goed, na het inzien van twee onderzoeken van fabrikant Biogen. Dit ondanks hevige discussie door experts over de werking ervan. In slechts één studie zorgde de vermindering van samenklonterende amyloide-plaques in het brein van patiënten voor een positief effect op het denkvermogen en op het dagelijks functioneren.

Lees ook: Medicijnwaakhond VS keurt omstreden alzheimermiddel goed

Producent Biogen moet daarom een nieuw grootschalig onderzoek uitvoeren voor de Amerikaanse markt. Als daaruit blijkt dat het middel toch niet effectief is, kan de FDA de registratie intrekken. Het onderzoek duurt naar verwachting echter jaren, waardoor Amerikaanse patiënten het middel in de tussentijd wel voorgeschreven kunnen krijgen.

De EMA, dat in oktober begon met de beoordeling van aducanumab, vindt de tegenstrijdige onderzoeksresultaten wél reden genoeg voor een negatief advies. Daarnaast zegt de organisatie op basis van hersenscans dat het middel mogelijk ook niet veilig is. Op meerdere beelden van scans waren zwellingen of bloedingen zichtbaar, die mogelijk hersenschade kunnen veroorzaken. De EMA vindt het ook onzeker of deze en andere mogelijke afwijkingen goed te monitoren zijn bij potentiële gebruikers van het medicijn.