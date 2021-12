Christian Eriksen vertrekt per direct bij Internazionale

Voetballer Christian Eriksen is per direct geen speler meer van Internazionale. De Italiaanse club meldt vrijdag het contract van de Deense voetballer te hebben ontbonden. Eriksen kreeg afgelopen zomer tijdens de EK-wedstrijd met Denemarken tegen Finland een hartstilstand, en werd vervolgens succesvol gereanimeerd. Sindsdien leeft hij met een defibrillator, die hartproblemen moet voorkomen.

Het vertrek van Eriksen bij Inter komt niet onverwacht: in de Italiaanse sportreglementen staat dat het verboden is om met een ICD-kastje topsport te bedrijven. In veel andere landen mogen voetballers wel met zo’n kastje spelen. In Nederland speelt Ajacied en Oranje-international Daley Blind met een hartkastje.

De beelden van de hartstilstand van Eriksen tijdens de Ek-wedstrijd schokten de voetbalwereld en daarbuiten. Kritiek was er op de regie, die volgens velen te expliciete beelden van het incident uitzond. Positief was dat er in Nederland in de dagen na de wedstrijd vier keer zoveel mensen zich aanmeldden voor een reanimatiecursus dan normaal.

Transfervrij

Eriksen had bij de regerend landskampioen van Italië nog een contract tot 2024. De Deen is door zijn nu transfervrije status vrij om voor een andere club te spelen. Het is nog niet duidelijk of Eriksen daadwerkelijk doorgaat als profvoetballer. Wel houdt hij sinds begin december zijn conditie op peil bij zijn oude club Odense SK.

Inter was de derde club in de profcarrière van Eriksen, die op jonge leeftijd vanuit Odense BK naar Ajax ging. De middenvelder speelde 163 wedstrijden voor de Amsterdammers, voordat hij in 2013 naar Tottenham Hotspur vertrok. In januari 2020 stapte hij over naar Inter, waarvoor hij in totaal tot zestig duels speelde. Voor Denemarken speelde hij 109 interlands.