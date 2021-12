Er was juist te véél elan

Alle kinderen die nu geen kerstontbijt of kerstdiner mogen op school, krijgen later een vorstin die haar verjaardag wél in groot gezelschap vierde. Als ze ooit hun beklag doen, zal Hare Majesteit antwoorden: „Maar waarom aten jullie dan geen cake?”

Na de onthulling werd de misstap weer eens ruiterlijk erkend. En daarna? Nul consequenties.

Dat de Koning onschendbaar is, is al irritant genoeg, maar hoe die immuniteit ooit heeft kunnen overspringen op de hele politieke top is onbevattelijk. Rutte, Hoekstra, Kaag. Afgetreden, demissionair, vertrouwen kwijt. En daar staan ze weer, als uit een goochelkist waar we toch echt met de neus bovenop stonden toen de messen erin gleden. Zonder een schrammetje. Hier scheiden onze wegen. Nooit meer Rutte. Nul consequenties.

„We maken allemaal fouten”, zei Rutte over Amalia. Maar wie onschendbaarheid geniet, heeft niet méér morele bewegingsvrijheid maar juist minder. Die moet het allerbeste voorbeeld zijn. Anders is er namelijk een gevaarlijkere consequentie: dat je hele gezag ineenzijgt. Welke sukkel nodigt straks nog maar vier mensjes uit? Nu behalve de minister van Justitie ook de Kroon een loopje neemt met de eigen regels?

Maar ik heb wél gezag, roepen de bewindslieden. Stampvoetend: we hebben wél elan! Elan: het woordje heeft een rare betekenisverschuiving ondergaan, van een lege reclamekreet naar zoiets als deugdelijk, bezield, authentiek, integer. Zoals er geen school is om koningin te worden, zo is er ook geen school voor zulke ongrijpbare karaktereigenschappen.

Toch heeft Sywert van Lienden naar eigen zeggen een moreel kompas „laten opstellen”. Onbetaalbaar: daar zijn dus bureautjes voor! Adviseurs, experts. Laten we ze elanologen noemen.

Rutte wilde het regeerakkoord „niet met de gebruikelijke borstklopperij presenteren”, zo vertelde hij donderdag in het debat. „Dat zou niet goed zijn.” Zoiets is duidelijk ingefluisterd door een elanoloog. Iemand die nauwkeurig let op de performance van de correcte ethiek.

Het oude kabinet had geen gebrek aan elan, maar juist een verstikkende overvloed. Elk moreel tekort gleed weg in corporale nonchalance en corporate flair. Wat we nodig hebben is niet dat energieke, oppervlakkige ‘elan’. Wat we nodig hebben is karakter. Een zekere morele onverschrokkenheid, geworteld in werkelijke overtuigingen.

Marcus Aurelius, de keizer-filosoof die in een legertentje zijn gedachten ordende op schrift, concludeerde: „Je moet er helemaal niet meer over redeneren wat een goed mens is, maar er een zijn.”

Rutte zei iets vergelijkbaars. Toen hem gevraagd werd hoe we dit kabinet nog kunnen vertrouwen, na het weg willen werken van Omtzigt, na het vernielen van al die gezinnen, antwoordde hij: „The proof of the pudding is in the eating.” Fris elan. Nog een plakje cake, iemand?

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.