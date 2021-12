De prijzen wel omhoog en je loon niet. Hoe kan dat?

2,7 procent in september. 3,4 procent in oktober. 5,2 procent in november. De rappe stijging van de inflatie in Nederland is spectaculair. 5,2 procent inflatie op jaarbasis – dat is het hoogste cijfer in bijna veertig jaar. Energie, benzine, koffie, fruit, kleding – het wordt allemaal duurder. En waarschijnlijk is de inflatiepiek nog niet bereikt.

Wat betekent dat voor de portemonnee van een werknemer? Niet per se veel – als de lonen gelijke tred zouden houden met de prijsstijgingen. Dat is het geval in België, waar de inflatie nóg hoger ligt (5,6 procent). De Belgen hebben wettelijk geregeld dat de meeste lonen automatisch meestijgen met de prijzen, de zogeheten indexering.

In Nederland kunnen werknemers niet achteroverleunen: hier bestaat die automatische compensatie niet. Hun koopkracht – dat wat ze met hun inkomen kunnen kopen – staat nu zwaar onder druk. Van de Nederlandse werkenden valt naar schatting 80 procent onder een cao. In de eerste maanden van dit jaar lag de gemiddelde cao-loonstijging in Nederland op 2,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Maar sinds de zomer, juist toen de inflatie begon aan te trekken, verminderde de stijging van de cao-lonen naar 1,9 procent, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Wordt het niet de hoogste tijd dat de lonen in Nederland omhooggaan, en fors? Behalve inflatie is er flinke krapte op de arbeidsmarkt. Arbeid is schaars, en zou dus duurder moeten worden. Maar wat logisch lijkt – omhoog die lonen! – is in de praktijk onvoorspelbaar in een land waar ‘loonmatiging’ een leidend principe is. Hoe hoger de lonen, hoe groter het risico dat het bedrijfsleven aan concurrentiekracht verliest, zo klinkt het in de polder sinds begin jaren tachtig. Tegelijk wordt, ook in politiek Den Haag, de roep om hogere minimumlonen luider: juist de laagste inkomens dreigen slachtoffer van de inflatie te worden.

NRC sprak met economen, uit wetenschap en praktijk, over de verrassend hoge inflatie en over de weerbarstige loonontwikkeling.

Het spook van de loon-prijsspiraal

5,2 procent inflatie, dat is niet mis. Maar de inflatie van de jaren zeventig doet de huidige cijfers verbleken. 8, 9,6, 10,2 procent: dat waren de gierende inflatiecijfers van 1973-1975. De prijsstijging van energie, door de oliecrisis van 1973, werkte door in de meeste andere prijzen. Maar de werkende Nederlander, althans die in loondienst, werd niet direct in de portemonnee geraakt. Want in dezelfde jaren schoten de lonen eveneens de hoogte in. In de meeste cao’s stond een clausule over „automatische prijscompensatie” – het systeem dat de Belgen nog steeds kennen. De loonstijgingen – 13, 14, 15 procent – lieten de inflatie zelfs ver achter zich.

Uit die jaren stamt het angstbeeld van de ‘loon-prijsspiraal’: hogere lonen zijn niet alleen een gevolg van de inflatie, ze zijn er ook een oorzaak van. Werkgevers worden op kosten gejaagd, de productie wordt duurder, en producten dus ook. Zo kan inflatie oncontroleerbaar worden.

Dreigt zo’n loon-prijsspiraal nu weer?

Nee, zeggen de economen die NRC sprak.

Volgens Piet Rietman, econoom bij ABN Amro, zitten collectieve loonsverhogingen al jaren tussen de 1 en 3 procent. „Een situatie waarin lonen en prijzen elkaar aanjagen is zo bijna onmogelijk.”

Ook Bas Jacobs, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, ziet vooralsnog „geen enkel bewijs voor een loon-prijsspiraal”, zegt hij, verwijzend naar de recente CBS-cijfers die laten zien dat de loonstijging (krap 2 procent) ver achterblijft bij de inflatie (ruim 5 procent).

En zelfs al zouden de lonen in reactie op de inflatie wat stijgen, dan is er nog weinig aan de hand, zegt Rietman: „Één keer de lonen verhogen maakt nog geen spiraal.”

Lex Hoogduin, monetair econoom in Groningen, is er niet zeker van. „Een loon-prijsspiraal is zeker niet uitgesloten, en is vooral afhankelijk van de vraag of de ECB de huidige inflatie in de kiem zal smoren. Over dat laatste heb ik twijfels.”

Eerdere loon-prijsspiralen ontstonden onder heel andere omstandigheden. De zaadjes daarvoor werden al in de jaren vijftig en zestig geplant, vertelt Jan Luiten van Zanden, hoogleraar economische geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Tot begin jaren zestig was er in Nederland een zogeheten ‘geleide loonpolitiek’: de overheid bepaalde wanneer en hoeveel de lonen stegen. Dat moest de naoorlogse economie concurrerend maken en meer mensen aan werk helpen. Door ook grip te houden op de prijzen – zo bepaalde de overheid de huurprijzen, en bijvoorbeeld ook de melkprijzen – bleef het leven tegelijkertijd betaalbaar.

Die situatie werd onhoudbaar toen op de arbeidsmarkt krapte ontstond. Werkgevers wilden meer loon betalen, desnoods zwart, om maar arbeiders te kunnen trekken. Daarom werd vanaf 1963 met de geleide loonpolitiek gestopt. „Toen explodeerden de lonen”, aldus Van Zanden. In reactie daarop werden producten en diensten duurder. De lonen, op hun beurt, stegen vervolgens weer mee via de automatische prijscompensatie. Van Zanden: „Zodat werknemers niet het slachtoffer zouden worden van inflatie.”

Het is bekend waar dat eindigde – de enorme inflatie en daarop volgende recessie van begin jaren tachtig. Sindsdien kent Nederland een beleid van ‘loonmatiging’, vastgelegd in het Akkoord van Wassenaar (1982). Daarin stemden vakbonden in met het ‘gematigd’ verhogen van lonen, in ruil voor het behoud van banen.

De decennia daarna waren er meer ontwikkelingen die nadelig uitpakten voor de lonen. De globalisering betekende meer concurrentie uit lagelonenlanden voor laagbetaalde arbeid in het Westen. De macht van vakbonden in westerse landen werd uitgehold. En op de zeker in Nederland sterk geflexibiliseerde arbeidsmarkt concurreren zzp’ers en tijdelijke krachten met werknemers in vaste dienst, zegt hoogleraar Jacobs. „Die krachten, die de lonen drukten, zijn in de pandemie niet ineens uitgewerkt.”

Vooralsnog ziet hij de huidige inflatiegolf als tijdelijk: vooral gedreven door de wispelturige energieprijzen en door tekorten die voortkomen uit verstoring van leveringsketens door de pandemie.

Vóór de coronacrisis, zegt Jacobs, zat de economie „gevangen in langdurige stagnatie”. Hij spreekt van een „kwakkeleconomie”. „De rente stond zo laag dat de bodem was bereikt. Dan wordt de vraag niet meer vanzelf gelijk aan het aanbod in de economie, waardoor de groei vertraagt. De lage inflatie en lage loongroei hoorden daarbij. Ik kan niet in een glazen bol kijken, maar ik zie nog geen reden om aan te nemen dat we met een paar maanden inflatie uit die langdurige stagnatie zijn ontsnapt.”

Tussen 2009 en 2020 lag de loonstijging in Nederland in vijf van de twaalf jaren ónder de inflatie. Pas in de eerste maanden van 2020 begon de loongroei duidelijk aan te trekken. Omdat driekwart van de cao’s al in maart was afgesloten, kwam de cao-loonstijging in heel 2020 uit op 3 procent – de hoogste stijging in twaalf jaar.

En toen kwam corona.

Illustratie Sjoerd van Leeuwen

Pandemie, inflatie en lonen

Door de pandemie verschoof de aandacht van verhogen van lonen naar redden ervan. Net als andere westerse regeringen greep de regering in Den Haag grootscheeps in om inkomens veilig te stellen – onder meer met de NOW-regeling, waarvan de kosten inmiddels al bijna 26 miljard euro bedragen en nog oplopen.

En dat leidt nu, althans voor een deel, tot inflatie, zegt hoogleraar Hoogduin. Volgens hem is „erg onderbelicht” in de discussie over de inflatie hoezeer de steunprogramma’s van overheden in Nederland en elders aan de huidige prijsstijgingen hebben bijgedragen. De haperingen in de levering van producten door corona zijn er zeker, zegt Hoogduin. Maar die doen zich júíst hevig voor omdat de vraag van consumenten nu zo hoog is.

In het coronajaar 2020, waarin de economie kromp, nam de koopkracht juist toe, zegt Hoogduin, verwijzend naar CBS-cijfers. De koopkracht steeg met 2,2 procent in doorsnee. Voor werknemers steeg de koopkracht met 4,3 procent. Omdat dat geld voor een belangrijk deel niet kon worden uitgegeven – restaurants en bioscopen waren dicht, buitenlandse vakanties waren niet mogelijk – is er nu „inhaalvraag”, zegt Hoogduin.

„Het geld dat overheden in coronatijd hebben uitgegeven, is gefinancierd door de centrale banken”, aldus de hoogleraar. De Europese Centrale Bank kocht voor honderden miljarden euro’s aan staatsschuld op. „Uiteindelijk is dat geld, via overheden, terechtgekomen in de portemonnee van burgers”. Het is nu zaak voor de ECB om de inflatie te beteugelen, meent hij.

De coronatijd had ook op een andere manier invloed op de lonen. Met elke golf besmettingen kwam een nieuwe ronde noodsteun. Het NOW-loket staat in Nederland sinds deze week weer open.

Het valt Daniël van Vuuren, hoogleraar in Tilburg, op dat het overheidsingrijpen „maar voortduurt”. Dat werkt verstorend op de arbeidsmarkt, meent hij. „Er worden banen gesubsidieerd, waardoor je een overschot in stand houdt in sectoren als horeca en evenementenbranche. Daardoor blijven tekorten in andere sectoren hoger. In feite ben je als overheid de normale bewegingen op de arbeidsmarkt aan het belemmeren. Dit kan de lonen in tekortsectoren gaan opdrijven.”

Gaan de lonen nu eindelijk omhoog?

Hogere lonen in de tekortsectoren – dat is precies wat nu hopelijk gaat gebeuren, mailt Anna Salomons, hoogleraar in Utrecht. „De krapte op de arbeidsmarkt, en dan vooral aan de onderkant, geeft hoop dat er meer loongroei zal zijn voor die beroepen doordat werknemers meer onderhandelingsmacht krijgen”. Door de pandemie zijn de arbeidsomstandigheden in veel sectoren – ze noemt pakketbezorging, verpleging, ambulancediensten, thuiszorg en leraren als voorbeelden – verder onder druk komen te staan. Mensen in deze sectoren konden niet zomaar thuiswerken.

Maar de lonen in deze sectoren gaan niet vanzelf stijgen, meent ABN Amro-econoom Rietman. De hoge inflatie geeft vakbonden op zich een nuttig argument aan de tafels waaraan over lonen wordt onderhandeld, al zullen werkgevers ertegen inbrengen dat de inflatie tijdelijk is en geen loonsverhoging rechtvaardigt. Prima argumenten, zegt Rietman. „Maar aan de cao-tafels doen argumenten er niet toe. Het gaat om macht. En die heeft de vakbond steeds minder. De ledenaantallen lopen terug. De stakingsbereidheid neemt af. Dát is wat ertoe doet.”

Werkgeversclub AWVN pleitte eerder deze week nog voor het kunnen terugdraaien van loonsverhogingen. De organisatie, die werkgevers bij cao-onderhandelingen adviseert, wil een soort flexibel loon, dat meedeint met economisch slechte én goede tijden. Dat kwam haar op hevige kritiek van vakbond FNV te staan, die vreest dat werkgevers naast de arbeidsmarkt nu ook de lonen willen flexibiliseren. Voorzitter Tuur Elzinga tweette afgelopen dinsdag: „Inflatie is diefstal van koopkracht. Wij eisen compensatie en een loonsverhoging. En dus gaan we het halen.”

Hoe minder machtig werknemers als collectief zijn, hoe meer loonstijging op individueel vlak plaatsvindt, ziet Rietman. Door promoties bijvoorbeeld, of een beter startsalaris.

Illustratie Sjoerd van Leeuwen

De politiek en de koopkracht

De lonen zijn niet alleen een zaak van polderoverleg, maar ook een beladen politieke kwestie. De koopkrachtontwikkeling, zeker van lage inkomens, is iets waarop politici in Den Haag elkaar altijd met graagte afrekenen.

De coalitiepartijen die het kabinet-Rutte IV vormen, lijken op hun hoede voor de inflatie. Ze zeggen in het regeerakkoord die „elk jaar bij de koopkrachtbesluitvorming [te zullen] betrekken”.

Het kabinet wil voor 3 miljard euro aan lasten verlichten, met name voor lage en middeninkomens. Zo streeft Rutte IV „een evenwichtig en gemiddeld positief koopkrachtbeeld voor iedereen na”. Het minimumloon gaat omhoog, allereerst met een technische aanpassing. Wie een 40-urige werkweek heeft, verdient nu nog per uur minder (9,82 euro) dan iemand die 36 uur werkt (10,91 euro). De coalitie wil een ‘minimumuurloon’ van 10,91 euro. Daarbovenop stijgt het minimumloon met 7,5 procent, wat neerkomt op 11,73 euro per uur. Voor leerkrachten in het basisonderwijs gaan de cao-lonen omhoog door hen gelijk te stellen aan hun collega’s in het voortgezet onderwijs.

Jacobs vraagt zich, ondanks deze maatregelen, toch af of de inflatie „alleen al dit jaar niet de hele koopkrachtstijging voor de gehele kabinetsperiode van slechts 1,2 procent opeet.

„De inflatie is ruim 5 procent. „Als lonen met 2 à 3 procent stijgen, betekent dit een reële koopkrachtdaling voor werkenden van zeker 2 procent alleen dit jaar.”

Vooral mensen met lage inkomens voelen de oplopende energieprijzen in de portemonnee

De minimumloondiscussie speelt in Den Haag al langer, maar kreeg de voorbije maanden urgentie door de oplopende inflatie. Mensen met lage inkomens voelen met name de oplopende energieprijzen harder in de portemonnee. Reden voor het kabinet-Rutte III om 800.000 huishoudens onlangs ook 200 euro extra compensatie te bieden, bovenop de eenmalige verlaging van de energiebelasting voor alle huishoudens die eerder was afgesproken.

„Ruimte voor verhoging van het minimumloon is er vast wel in Nederland”, zegt Van Vuuren van de universiteit van Tilburg. Vroeger had Nederland internationaal vergeleken een hoog minimumloon, maar dat is al een tijdje niet meer zo, zegt hij. Toch waarschuwt Van Vuuren. De maatregel is niet zonder risico’s: als arbeid duurder wordt, kunnen werkgevers minder mensen gaan aannemen. Internationaal economisch onderzoek – onder meer van Nobelprijseconoom David Card – laat zien dat verhoging van het minimumloon niet zomaar tot meer werkloosheid leidt. „Maar er zijn ook veel studies die laten zien dat er wel degelijk schadelijke effecten zijn. Die worden vaak voor het gemak vergeten. Specifiek voor Nederland is er geen enkel betrouwbaar onderzoek naar wat precies de effecten zijn. Het is zaak de effecten van de verhoging van het minimumloon goed te gaan evalueren. ”

Lees hier meer over de discussie rondom het minimumloon. Politici zijn eensgezind, maar hoe slim is een hoger minimumloon?

Volgens Jacobs is een hoger minimumloon „niet het meest doelmatige instrument om mensen aan de onderkant een hoger netto-inkomen te geven”. Beter was geweest hun belasting te verlagen of zelfs inkomenssubsidie te geven, zegt hij. „Met een hoger minimumloon lopen ze toch de kans werkloos te worden.”

Hoogduin, de Groningse hoogleraar, vindt de maatregelen van het kabinet om de koopkracht te compenseren „olie op het vuur” in inflatietijd. „Het verhogen van minimumloon kan ook zorgen voor opwaartse druk op de lonen over de hele linie. Dan kun je een loon-prijsspiraal, die we nu nog niet zien, alsnog krijgen.”

Hoogduin waarschuwt, in algemene zin, voor de vele extra overheidsuitgaven en voor ongedekte lastenverlichting van het kabinet-in wording. „Het kabinet moet in inflatietijd begrotingsdiscipline in acht nemen. Anders voed je de inflatie verder. Dus voor elke extra euro die je uitgeeft, zal er ergens anders eentje af moeten. Dat is pijnlijk, maar het is onvermijdelijk dat we allemaal de rekening van de inflatie gaan betalen.”