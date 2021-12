Voor iedere euro streamt Mathia uit Maurik anderhalve minuut van haar leven. Ook als ze slaapt

‘Hoeveel hype trains gaan we krijgen deze subathon denken jullie?” vraagt Mathia Koolhout hardop. In het meest linker van de drie computerschermen voor haar volgen in een chatgesprek de antwoorden elkaar in rap tempo op. De kijkers weten precies waar zij het in de voor veel Nederlanders onbegrijpelijke zin over heeft. Zij zijn volgers van Koolhout op streamingsplatform Twitch en kijken vaker live mee als ze met een koptelefoon op gamet, een kop thee drinkt of huiselijke zaken regelt. „We gaan zo eerst samen de kerstboom opzetten”, belooft ze het publiek.

Op deze grijze vrijdagochtend in december begint de 29-jarige Koolhout op haar gamekamer in het Gelderse plaatsje Maurik aan de tweede subathon van dit jaar. Dat is een streammarathon, waarbij voor iedere gedoneerde euro haar live video automatisch anderhalve minuut wordt verlengd. „Totdat de donaties ophouden, dan mag ik stoppen”, zegt Koolhout. Dat haar volgers er best wat voor over hebben om Mathia, naast haar voornaam ook haar gamenaam, door te laten streamen, bleek eerder dit jaar al. De eerste subathon in mei dit jaar duurde negen dagen.

In die dagen leeft Koolhout samen met haar volgers, in de loop der jaren is ze steeds meer van zichzelf gaan delen. Kijkers zien hoe ze met andere gamers het vechtspel League of Legends speelt, maar gaan ook mee naar buiten als zij een wandeling maakt in de buurt. Dan komt de telefoonstabilisator van pas die Koolhout er speciaal voor aanschafte. Ook ‘s nachts staat de video aan. „Dat blijft een beetje onwennig. Maar ik trek het dekbed over me heen en dan val ik meestal wel in slaap”, zegt Koolhout.

Grootste verschil met de subathon in de lente is dat de hoofdpersoon inmiddels 27 weken zwanger is. Daarom heeft Koolhout ook een flexibel sta-bureau voor in de gamekamer aangeschaft. „Het is voor mijn lichaam niet goed als ik te lang zit.”

Parasociale relaties

Koolhout is een van de 27.000 streamers met een Twitch-partnership: de helft van het geld dat abonnees betalen is voor haar, de andere 50 procent gaat naar Twitch. Losse donaties van volgers zijn wel volledig voor haar. Streamers met een vaste en groeiende groep volgers kunnen zich bij Twitch melden voor een partnership, waarna het platform bepaalt of het met de streamer in zee wil. Aangevuld met haar inkomsten uit sponsordeals houdt Koolhout er een „normaal maandsalaris” aan over – meer dan wat ze bij haar vorige baan in de sportschool verdiende.

Wel maakt ze zich zorgen over haar voorgenomen acht weken zwangerschapsverlof. Stream je niet, dan ben je je publiek een excuus schuldig. „Dat gaat me zeker volgers kosten. Het is toch lastig die teller terug te zien lopen.”

Wat is Twitch? Twitch is een Amerikaanse livestreamingsdienst. Aanvankelijk werd het platform vooral door gamers gebruikt om het spelen van videogames live uit te zenden, inmiddels wordt Twitch veel breder ingezet voor live-uitzendingen, getuige de categorieën Muziek en Creative. Zogeheten creators bepalen op hun eigen kanaal zelf wat zij livestreamen. De website begon in 2011 als Justin.tv; in 2014 werd dat Twitch. In datzelfde jaar kocht Amazon het bedrijf voor 970 miljoen dollar. Maandelijks trekt Twitch zo’n 140 miljoen unieke gebruikers naar het platform, bijna drie op de vier gebruikers is jonger dan 35 jaar. Richard Tyler Blevins, beter bekend onder online pseudoniem Ninja, is met bijna 17 miljoen volgers de grootste Twitcher. In oktober lekte 125 gigabyte aan interne Twitch-data uit via forumsite 4Chan. Daartussen zaten ook details over de uitbetalingen aan populaire streamers. Zo verdienden de makers van de populaire podcast Critical Role, als livestream te bekijken, 9,6 miljoen dollar sinds 2019.

Koolhout is nu vier jaar professioneel streamer. Ruim 42.000 gebruikers volgen haar leven inmiddels op Twitch. Dat maakt haar één van de vele professionele streamers op het platform. Gemiddeld zijn er wereldwijd ieder moment zo’n 2,5 miljoen unieke gebruikers actief op het platform. Die kijken mee bij de ruim honderdduizend Twitch-streamers die op dat moment hun leven of computerscherm delen.

Motieven om op Twitch een streamer te volgen verschillen per kijker, vertelt Christine Tran, onderzoekster aan de Universiteit van Toronto. Een van de redenen is volgens haar de relatief hoge aanschafprijs van nieuwe games. „Waarom zou ik zeventig euro betalen voor een spel waar ik niet goed in ben, terwijl ik ook iemand kan bekijken die het wel goed kan, grappig is én tegen mij praat als een vriend?”

Dat laatste verklaart volgens Tran voor een deel de aantrekkingskracht van het platform. Kijkers gaan een zogeheten ‘parasociale relatie’ aan met de streamer, er wordt een zekere schijn van vriendschap gecultiveerd. Een die te vergelijken is met de band tussen televisiesterren en kijkers – de livestreamer als huisvriend.

Het voordeel van internetsterren is dat zij veel benaderbaarder zijn dan andere beroemdheden. Alleen het scherm lijkt tussen Koolhout en haar volgers in te staan. Iedereen die zich deze vrijdag tijdens de subathon meldt in de chat wordt met evenveel enthousiasme onthaald. De belangstelling is zo mogelijk nog groter als een nieuwe abonnee zich voegt bij de community. „Heel leuk dat je er bent, Johnny!”

Vormen van erkenning zijn enorm belangrijk voor het gemeenschapsgevoel, legt onderzoeker Tran uit. „Ik zag eens een tweet waarin een reactie van je favoriete Twitcher werd vergeleken met door Zeus begroet worden aan de voet van de Olympus. Dat dekt de lading wel een beetje.”

‘Booties up’

Twitch levert allerlei gereedschap waarmee streamers het gemeenschapsgevoel sterker kunnen maken. Zoals emotes, kleine getekende afbeeldingen. Een soort emoticons, die streamers met voldoende abonnees zelf kunnen (laten) maken. Volgers en andere kijkers kunnen van de poppetjes in de chat geen gebruik maken; abonnees – die een vast bedrag betalen – kunnen dat wel. Koolhout liet onder meer een billen-emote („niet naar de mijne gemodelleerd”) optekenen. Als ‘booties up!’ klinkt, stromen de plaatjes de chat binnen.

„Het maakt een Twitch-kanaal eigenlijk tot een online huiskamer”, zegt marketeer Kevin Loos, die voor zijn werk veel gebruik maakt van het platform. „Kijkers en streamers spreken dezelfde taal, alle gebruikers weten wat ze daar aan het doen zijn.”

Ook voor Koolhout begon Twitch zeven jaar geleden als een virtuele huiskamer, een veilige haven waar gelijkgestemden samen konden komen. „Aanvankelijk was ik op zoek naar medegamers, ik speelde toen al veel League of Legends”, vertelt ze. „Toen ik ook zelf ging streamen, kwam ik erachter dat de paar kijkers die ik had er zich erg prettig bij voelden, terwijl dat voor hen in de echte wereld niet altijd het geval was. Daarom ben ik er destijds mee doorgegaan.”

Eén moderator per 200 kijkers

Nog steeds vindt Koolhout het belangrijk dat haar volgers zich veilig voelen in de chatbox. Trollen, elkaar online belachelijk maken, is verboden. Moderators, toezichthouders die door Koolhout zijn aangesteld, zien erop toe dat dit niet gebeurt. Met hen heeft Koolhout ook buiten Twitch weleens contact. Deze maand nog komen ze in Maurik langs voor een high-tea.

Toezichthouders zijn voor het streamingsplatform van belang, per tweehonderd kijkers raadt Twitch partners aan twee of drie moderators aan te wijzen. Het is een poging het tekstuele gedeelte zo fatsoenlijk mogelijk te houden. Maar voorkomen dat bij de duizenden live-beelden die per dag worden uitgezonden geen gruwelijkheden worden vertoond, is nog complexer. Zo waren begin 2018 honderden kijkers getuige van een schietpartij in de Amerikaanse stad Jacksonville.

Foto Merlin Daleman

Geweld is bij Koolhout alleen te zien in de games die ze speelt. Ze zag het aantal kijkers toenemen in coronatijd. „Maar er zijn tegelijk ook meer mensen zelf gaan streamen. In die zin ontstond er dus ook meer concurrentie.”

„Het platform is inderdaad flink gegroeid de afgelopen twee jaar”, beaamt marketeer Loos. In die periode heeft Twitch het aantal pijlers uitgebreid. „Twitch is een heel sterk gamingmerk, maar zet nu in op meer diversificatie. Muziekstreams en uitzendingen van mensen die aan het koken zijn doen het goed momenteel. Ook real life streams, rechtstreekse vlogs, worden populairder”, aldus Loos.

De opkomst van de zogeheten hot tub stream onderstreept dat Twitch inmiddels meer is dan alleen een gamestreamingplatform. Het genre staat volledig in het teken van (jonge) vrouwen in bikini die uitzenden vanuit een opblaasbadje. Gegamed wordt er nauwelijks, gechat des te meer. Het streek een deel van de gebruikers tegen de haren in. Onderzoeker Tran: „Zij waren van mening dat hot tub streamers vals speelden en hun lichaam inzetten om geld te verdienen.”

Het noopte Twitch in mei tot een blogpost met als onderwerp het beleid omtrent de bikinistreams. „Het is niet tegen de regels om sexy gevonden te worden door anderen en Twitch zal geen maatregelen nemen tegen vrouwen, of andere gebruikers, vanwege hun waargenomen aantrekkingskracht”, luidde het statement. In bikini streamen is toegestaan in „contextueel geschikte situaties”, zoals vanuit een opblaasbad, verduidelijkte Twitch de huisregels. Met de intrede van de categorie ‘Pools, Hot Tubs, and Beaches’ werd de bikinstream definitief een legitiem genre.

„Streamen wordt door Twitch steeds meer verkocht als een lifestyle”, zegt Tran. „Dat behelst meer dan alleen het gamen, het wordt een manier van leven die ook relaties beïnvloedt. Couples that stream together, stay together, dat idee.”

Het geldt in zekere zin ook voor Koolhout die steeds meer van haar persoonlijk leven in beeld brengt. Ook haar vriend Nicky maakt geregeld zijn opwachting in de streams. Tijdens de streammarathon gaat de camera alleen niet mee naar de douche en het toilet. Ze is van plan haar nog ongeboren dochter straks één keer aan haar kijkers te laten zien.

Voorlopig is Koolhout echter nog wel aan het streamen: tot de bevalling wil ze blijven uitzenden. In de gamekamer wordt het steeds gezelliger. Met behulp van de kijkers is de kerstboom opgetuigd. Donateurs en abonnees hebben de ballen uitgekozen.