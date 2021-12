De kinderen plots een week thuis, hoe regel je de opvang?

Is deze vrijdag de laatste normale werkdag van het jaar? Veel werkende ouders zien zich voor die vraag geplaatst nu de basisscholen na vrijdagmiddag hun deuren sluiten. Ze gaan pas weer open ná de kerstvakantie. Tenminste, als dat tegen die tijd verantwoord is.

Voor werkende ouders – er zijn 1,3 miljoen huishoudens in Nederland met kinderen jonger dan 12 jaar – betekent dit: paniek! Vraag vooral níét aan opa en oma om bij te springen, zei demissionair premier Rutte dinsdag ook nog, want om hen is het nou juist allemaal te doen. Maar wat dan wel? Een oppas inhuren? Vakantiedagen opnemen, als je die nog hebt na een jaar vol lockdowns en quarantaines? Of regelt de werkgever misschien iets voor je?

Vakbonden FNV en CNV vinden dat het in elk geval niet aan de werknemers zou moeten zijn om het allemaal ieder voor zich op te lossen. Beide bonden vinden dat werkgevers welwillend moeten zijn. Die zijn „niet meer zo coulant als in het begin van de pandemie”, constateerde FNV-voorzitter Kitty Jong in een schriftelijke verklaring. Werkgeversclub VNO-NCW vraagt juist aandacht voor het feit dat het voor veel bedrijven „een erg drukke periode” is. Een woordvoerder: „Daarvoor moet ook begrip zijn.”

Wat kunnen werknemers van hun werkgever verwachten? NRC vroeg enkele grote werkgevers hoe zij het komende week regelen.

Oppas vergoed

Sommige bedrijven bieden aan de oppas te vergoeden. Accountants- en advieskantoren PwC en Deloitte doen dat bijvoorbeeld, werknemers kunnen via een bureau een oppas inhuren. Bij Deloitte wordt ook de ‘eigen’ vaste oppas vergoed.

Ook advocatenkantoor NautaDutilh betaalt de oppas. Managing partner Petra Zijp laat per e-mail weten: „Voor alle medewerkers met kinderen tussen de 4 en de 12 vergoeden we daarom maximaal 40 uur oppas tijdens de extra vakantieweek. Verlof opnemen behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden.” Voedingsmiddelengigant Unilever biedt betaling van kinderopvang aan „voor mensen in rollen die op dit moment geen vrij kunnen nemen”.

Oprichter Charly van der Straten van oppasplatform Charly Cares laat weten dat inmiddels zo’n 75 organisaties een account hebben bij de zakelijke tak Charly Cares Business, en via deze weg een oppas kunnen inhuren voor hun medewerkers. Het oppasbedrijf is vooral actief in de Randstad en de omgeving Eindhoven, vertelt Van der Straten, en heeft zo’n 7.500 actieve aangesloten oppaskrachten.

Een andere optie is om werknemers calamiteitenverlof op te laten nemen. Werknemers van de gemeente Amsterdam krijgen bijvoorbeeld die mogelijkheid. Wie geen recht heeft op noodopvang voor zijn of haar kinderen vanwege een ‘cruciaal beroep’, mag volgende week „(deels) calamiteitenverlof opnemen in overleg met hun leidinggevende”, mailt een woordvoerder. „Bijvoorbeeld als ze zelf geen opvang kunnen regelen of als ze niet tegelijk thuis kunnen werken en voor de kinderen kunnen zorgen. Het is zo niet nodig om vrije dagen op te nemen.”

Wie bij ING werkt, wordt ook gewezen op verschillende verlofsoorten, laat een woordvoerder weten. Er is een heel rijtje: „Kortdurend zorgverlof, (on)betaald ouderschapsverlof, diversiteitsdagen of calamiteitenverlof.” Wie alles al heeft opgemaakt, biedt ING de mogelijkheid extra vrije dagen op te nemen, „na afstemming met hun leidinggevende”. Gratis, verzekert de woordvoerder.

Bij HEMA, waar de winkelmedewerkers niet thuis kunnen werken, kunnen mensen extra zorgverlof opnemen (70 procent doorbetaald). Ook betaalt HEMA oppas, voor „twee à drie dagdelen per week”.

Oplossing in schemergebied

Een creatieve oplossing die naast overleg met de leidinggevende zeker ook even met naaste collega’s overlegd moet worden: een woordvoerder van FNV hoorde vanuit de ambtenarij dat de kinderen soms meegaan naar kantoor.

Maar vaak zitten ‘oplossingen’ ook in het schemergebied. Dan hoor je vanuit werkgeverskant dat ze er met werknemers ‘in goed overleg’ of ‘in harmonie’ uitkomen. Maar vinden werknemers dat ook?

FNV houdt momenteel een enquête naar hoe werknemers én hun werkgevers met de schoolsluiting omgaan. De resultaten daarvan worden begin volgende week bekend. De bond wijst er ook op dat Nederland een van de weinige landen in Europa is dat ouders geen extra verlof of financiële ondersteuning heeft geboden tijdens de sluitingen van kinderopvang en scholen. Dat zou wel moeten. Want na de ervaring van twee eerdere schoolsluitingen schrijft FNV overtuigd in een verklaring: „Eenvoudig een beroep doen op de welwillendheid van werkgevers zoals demissionair premier Rutte doet, werkt in de echte wereld niet.”

Nu is het een week extra voor de Kerst, die met vallen en opstaan wordt opgevangen. De grote vraag is hoe corona de komende maanden en wellicht jaren de samenleving zal blijven ontwrichten. De roep om een langetermijnplan wordt dan ook steeds luider, schrijft CNV-voorman Piet Fortuin op de website van de bond. Een visie dus graag, in plaats van „van golf naar golf hobbelen”. Al was het maar om te voorkomen dat iedereen over een paar maanden opnieuw in paniek op zoek moet naar een opvangplek.