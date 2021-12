De Denen weten elke test uit te vlooien: Omikron? Dan sneller ingrijpen!

Buy a week – koop een week, heet het werkgroepje dat in mei in Amsterdam werd opgezet. De vaccinatiecampagne kwam toen op stoom, de eerste versoepelingen werden aangekondigd, maar bij de regionale GGD en het Amsterdam UMC werden scenario’s besproken waaraan niemand op dat moment wilde denken: wat als de versoepelingen toch een nieuwe besmettingsgolf veroorzaken, wat als het griepseizoen ongewoon heftig wordt, en... wat als er een nieuwe coronavariant opduikt die alle spelregels verandert? Hoe kunnen we dan een week tijd ‘kopen’ om te voorkomen dat de ziekenhuizen worden overspoeld met patiënten?

Dat werkgroepje heeft nu het beste zicht op de Omikronvariant: nergens in Nederland wordt de verspreiding ervan zo goed gemonitord. De nieuwe variant dook eerder op in de Amsterdamse data dan in de zogeheten kiemsurveillance waarmee het RIVM in de gaten houdt hoe breed verspreid Omikron onder de Nederlandse bevolking is. Afgelopen week werd de Omikronvariant daarin voor het eerst aangetroffen. Hoe snel Omikron in Nederland groeit, is daardoor nog niet te bepalen. In Amsterdam is daar wel zicht op: op 5 december was 1,2 procent van alle positieve tests een Omikron-besmetting, en op 15 december was dat al 25 procent. Het aandeel Omikron verdubbelt zich in iets meer dan twee dagen.

Die informatie is cruciaal, stellen Mariken van der Lubben, hoofd van het lab van de GGD Amsterdam, en Menno de Jong, hoogleraar klinische virologie en namens het Amsterdam UMC bij het project betrokken. Goede data zijn nodig om een inschatting te kunnen maken hoe snel en hard er ingegrepen moet worden. Vorig jaar werd met de komst van de Alphavariant bijvoorbeeld een avondklok ingevoerd om die variant af te remmen. Die bleef maandenlang van kracht, tot de besmettingsgolf in het voorjaar bedwongen was.

Deze keer is er hopelijk sneller zicht op een golfbreker: de boostercampagne. In januari moeten alle volwassenen een derde prik hebben gekregen. Het zou een wereld van verschil maken als het een week langer duurt voordat Omikron de overhand krijgt: in principe kunnen er in zeven dagen anderhalf miljoen boosterprikken gezet worden.

Denemarken trekt elke test na

Het OMT kwam vrijdag weer bijeen om de situatie rond Omikron opnieuw te bekijken, en op tafel lagen naast de Amsterdamse gegevens een stapel Britse en Deense onderzoeken. Die landen hebben enorm geïnvesteerd in het monitoringsprogramma van virusvarianten. Want een nieuwe variant in de gaten houden is nog niet zo makkelijk.

Een positieve test vertelt dat iemand is besmet met het coronavirus, maar niet met welke variant. Daarvoor moet de genetische code worden uitgeplozen in een lab, zodat de mutaties in kaart kunnen worden gebracht – ‘sequencen’ wordt dat genoemd.

In Denemarken wordt praktisch elke positieve test nagetrokken, in het Verenigd Koninkrijk ongeveer 20 procent. In Nederland gaat het om zo’n 1.500 positieve tests per week, wat wil zeggen dat de afgelopen maand, met gemiddeld ruim 140.000 positieve tests per week, bij ongeveer 1 procent van alle positieve tests is onderzocht om welke virusvariant het gaat. „De Engelsen en de Denen doen het veel uitgebreider en hebben er meer zicht op”, constateerde OMT-voorzitter Jaap van Dissel afgelopen week enigszins jaloers in de Tweede Kamer.

Volgens Chantal Reusken, verantwoordelijk voor de kiemsurveillance bij het RIVM, is de steekproef groot genoeg om op tijd te kunnen ingrijpen, en voldoet die aan de voorschriften van de Europese gezondheidsdienst ECDC. Nederland heeft inderdaad een redelijk goed surveillancesysteem, stelt Morten Rasmussen, senior onderzoeker bij het Deense Statens Serum Institut (SSI, het Deense RIVM). „Je hoeft niet per se alle positieve tests te volgen om te weten hoe snel een variant groeit”, zegt hij.

Veel gedetailleerder beeld

Maar alle – of in elk geval: zo veel mogelijk – positieve tests natrekken, zoals in Denemarken gebeurt, heeft wel een groot voordeel: het levert sneller een veel gedetailleerder beeld op, waardoor eerder kan worden ingegrepen, stelt Rasmussen. „Toen de Deltavariant afgelopen voorjaar opkwam, wisten we heel vroeg dat die ook in Denemarken aanwezig was. We hebben toen maatregelen genomen om ‘Delta’ af te remmen, om ervoor te zorgen dat veel meer mensen gevaccineerd konden worden voor de variant dominant was.” De Deltavariant had daardoor in Denemarken veel minder impact dan in Nederland: hier was er een enorme piek aan het begin van de zomer, in Denemarken bleef het bij een klein golfje.

Een ander voordeel van de Deense aanpak: het bron- en contactonderzoek kan op de nieuwe variant worden gericht. Wie met de nieuwe variant is besmet krijgt prioriteit en wordt sneller geïsoleerd.

Dat gebeurt in Nederland ook: er wordt specifiek onderzoek gedaan naar mensen die op reis zijn geweest in risicolanden, maar de vraag is in hoeverre dat de opmars van een nieuwe variant vertraagt: bij alle nieuwe varianten (van Alpha tot Omikron) bleek telkens dat ze al langer rondgingen onder inwoners zónder reishistorie.

Omdat in Denemarken van elke positieve testuitslag bekend is of het om de Omikronvariant gaat, kunnen veel meer mensen met die variant extra worden gewaarschuwd. Dat gebeurt ook bij hun contacten en zelfs bij de contacten van de contacten. De opkomst van een variant wordt daardoor flink vertraagd, stelt Rasmussen. „Bij Delta ging het om een paar weken, bij Omikron lukt dat minder goed, het gaat het nu eerder om een paar dagen.”

Het Deense model vergt wel forse investeringen. Nederland heeft tientallen regionale labs waar alle afgenomen tests worden gebracht om te kijken of iemand positief is of negatief. Die moeten dan allemaal nog naar een ander lab worden gebracht voor de sequencing. Denemarken heeft ervoor gekozen om twee grote, centrale labs op te richten. Daar worden de positieve tests apart gehouden en vervolgens vervoerd naar een ander laboratorium, waar het sequencen wordt gedaan.

Versplintering

Door de versplintering aan labs in Nederland zal het niet meevallen om het variantenonderzoek ook zo grootschalig aan te pakken. Regionaal is dat wel mogelijk, zoals in Amsterdam gebeurt. Daar worden praktisch alle positieve tests van twee van de vijf teststraten nagetrokken: de testlocatie ‘Zuid’ bij de RAI en die in Amsterdam-Noord. In totaal gaat het daarbij om zo’n tweehonderd positieve tests per dag. „De teststraat Zuid is op een centrale locatie in de stad”, vertelt Van der Lubben. „We nemen aan dat mensen uit verschillende delen van de stad naar die teststraat komen.” Dat zou betekenen dat ‘Zuid’ een redelijk beeld geeft van alle besmettingen in de stad.

De positieve neus- en keelswabs worden direct uit de vriezer naar het AMC gebracht. Daar wordt het onderzoek naar de virusvarianten gedaan. „Van een positieve test die vandaag wordt afgenomen weten we morgen om welke variant het gaat”, vertelt Menno de Jong, hoogleraar klinische virologie en namens het Amsterdam UMC bij het project betrokken. „Weer een dag later weten we of iemand een reisgeschiedenis heeft.”

Dat is sneller dan bij het RIVM: in de kiemsurveillance kan het tot twee weken duren voor bekend is om welke variant het gaat. „Wij houden het per dag bij; als je anderhalve week verder bent leef je in een heel andere wereld”, aldus Van der Lubben. In Amsterdam wordt er daarom overgestapt op een nieuwe onderzoeksvraag: hoe ziekmakend is Omikron eigenlijk? Er wordt in ziekenhuizen gekeken hoeveel patiënten de Omikronvariant hebben en of de toename daar net zo snel gaat als bij de positieve tests.

De Jong en Van der Lubben zouden graag zien dat ook andere regio’s meer gaan sequencen. „Het hoeft niet in heel Nederland”, aldus De Jong. „Maar met een paar andere regio’s – in Brabant, meer ruraal, in het noorden, in een andere grote stad – zou dat het beeld flink verbeteren.”

Reusken van het RIVM betwijfelt of dat zinvol is: sequencen is duur en arbeidsintensief, terwijl het volgens haar weinig extra informatie oplevert. Maar ze noemt het Amsterdamse project wel „heel waardevol”: de informatie ervan wordt gebruikt voor de modellen van het RIVM.