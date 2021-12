CDU kiest in derde verkiezing in drie jaar tijd Friedrich Merz als nieuwe leider

De Duitse politieke partij CDU heeft een nieuwe leider gekozen: Friedrich Merz. Dat maakten de christendemocraten vrijdag bekend. De conservatieve Merz, een oud-rechter, kreeg ruim 62 procent van de stemmen en versloeg daarmee zijn meer gematigde concurrenten Norbert Röttgen (25,8 procent) en Helge Braun (12,1 procent). Bijna twee derde van de 400.000 CDU-leden had via internet of per post een stem uitgebracht. Merz’ verkiezing wordt komende maand op een partijcongres officieel gemaakt.

Het was de derde keer in drie jaar tijd dat de CDU, de partij van afgetreden bondskanselier Angela Merkel, leiderschapsverkiezingen hield. En het was ook de derde keer in drie jaar tijd dat de 66-jarige Merz zich kandideerde. Begin dit jaar moest hij in Armin Laschet nog zijn meerdere erkennen, maar die vertrok na de dramatisch verlopen landelijke verkiezingen van september. De CDU kreeg maar 19 procent van de stemmen, een historisch dieptepunt, dat – na zestien jaar bondskanselierschap van Merkel – een plek in de oppositie betekende. Winnaar van de verkiezingen was de sociaaldemocratische SPD, die met Olaf Scholz de nieuwe bondskanselier leverde, en een regering vormde met de Groenen en de liberale FDP.

Sinds Merkel in 2018 aankondigde af te zwaaien als bondskanselier en het CDU-partijleiderschap neerlegde, is de centrumrechtse partij redelijk stuurloos geweest. De leiders vóór Merz konden hun gezag niet laten gelden. Merz omschreef zijn partij rond de parlementsverkiezingen als „lui in het denken”. Zo werden verkiezingsthema’s nog tijdens de zomer ad hoc bepaald. De verwachting is dat de christendemocraten onder Merz weer een rechtsere koers gaan varen. Merz, een ervaren politicus die tussen 2000 en 2002 CDU-fractievoorzitter was, deed in 2009 een stap terug uit de politiek en was een poos werkzaam in de advocatuur.

Merz beloofde vrijdag de CDU „in zijn volledige breedte” te leiden, met ruimte voor „verschillende politieke meningen”. Hij zegt een „constructieve” oppositiepartij voor zich te zien. De CDU zit in het parlement in een samenwerkingsverband met de Beierse christendemocraten van de CSU.

