Boomerhumor is meme-voer voor de zoomer

Het afgelopen jaar heb ik op deze plek in de krant als een soort correspondent verslag gedaan vanuit Zoomerland, het online leefgebied van Generatie Z. Wat mij telkens opviel is dat de relatie tussen deze generatie en die van de babyboomers op gespannen voet staat. Constant gaan er verwijten over en weer; de jongeren ‘leven in hun beeldscherm’ en de ouderen ‘hebben de huizenmarkt gesloopt’. Ook in hun humor lukt het de generaties maar niet dichter bij elkaar te komen.

Laten we eerst eens even boomer-humor duiden door de ogen van de zoomers. Als zoomers een sporadisch bezoek brengen aan Facebook lijkt het wel alsof boomers daar louter klagen over lelijke of luie echtgenoten, de teloorgang van oude waarden, ‘woke-cultuur’ en iPhones. Vaak worden de grapjes bestrooid met een laagje vrouwenhaat en verpakt in een lelijk en korrelig design.

In een bij boomers populair plaatje vraagt een jongetje met een krant in zijn handen: „Hoe zet ik dit ding aan?” Jongeren beginnen al met hun ogen te rollen wanneer zij dit zien.

In het online land der zoomers kunnen ze ook wel lachen om de humor van hun ouderen. Maar niet omdat ze de grapjes zo geslaagd vinden. Ze vinden ze juist zo slecht dat ze een hele meme-cultuur eromheen hebben bedacht, die draait om het belachelijk maken van boomergrappen.

Op Facebook bestaan tientallen groepen waar jongeren doen alsof ze boomers zijn. Daar vieren ze de sociale en digitale onhandigheid van hun ouderen. Eén zo’n groep met bijna vierduizend leden staat vol met berichten met typfouten, waarin ook de caps lock-toets gretig wordt gebruikt – het handelsmerk van de boomer. Iemand vraagt in grote letters of er een product is dat op mayonaise lijkt maar minder pittig is. Vaak verwarren ze hun Facebook-bericht met Google en schrijven ze: „Oké Google, wat is het weer?”

Cringe-comedy

Op de forumwebsite Reddit vind je de grootste fictieve Boomertown. De pagina r/boomershumor kent bijna 260.000 nep-babyboomers. Dit zijn niet alleen zoomers, maar ook millennials. Zij zijn immers de OG (Original Gangster, term gebruikt voor belangrijke figuren op een bepaald gebied) in het belachelijk maken van boomers. Een veelvoorkomend kenmerk in de gedeelde berichten is de vrouwonvriendelijkheid in de humor. Op een plaatje is te zien dat een vrouw haar man aan een leugendetector heeft gebonden en hem vraagt of ze er dik uitziet in haar outfit.

Wie houdt er nou niet van een beetje cringe-comedy? De Britse komedieserie The Office is geliefd bij veel ouderen, terwijl de Amerikaanse versie met Steve Carell een renaissance meemaakt tijdens de pandemie onder jongeren. Beide generaties vinden de plaatsvervangende schaamte die ze voelen eigenlijk wel fijn, omdat ze gelukkig zelf geen onderdeel van de beschamende taferelen zijn.

Toch schuilt een diepe frustratie achter al deze boomer-memes. In 2019 was op sociale media de meme OK Boomer razendpopulair. Met deze meme besloten zoomers dat ze niet meer in discussie wilden gaan met ouderen. Op in hun ogen foute opmerkingen – vaak over politiek – reageerden ze met: „OK Boomer. Het is goed met jou.”

Zoomerland en Boomertown lijken met de memes verder uit elkaar te groeien. Misschien moeten de generaties vaker samen een seizoen van The Office kijken om dankzij een gedeeld gevoel van plaatsvervangende schaamte dichter bij elkaar te komen.