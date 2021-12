Bloeden kan voortaan gewoon in je onderbroek

Al duizenden jaren kampen vrouwen eens per maand, elke maand weer, met hetzelfde probleem. Bloed. Toch is hoe daarmee om te gaan nog altijd onderhevig aan veranderende inzichten en trends. Was de vooruitstrevende, milieubewuste, menstruerende vrouw nét gewend geraakt aan de menstruatiecup, meldt de volgende trend zich alweer: menstruatieondergoed. Dat is duurzaam, comfortabel en wint aan populariteit – maar het vergt wel wat meer werk en aandacht.

Het is alweer een paar jaar geleden dat er kortstondig veel aandacht was voor het idee van ‘free bleeden’. Bloeden zonder interventie van producten om dat op te vangen, gewoon in je onderbroek dus. Het sloeg niet echt aan, om zelf in te vullen redenen, maar de ‘period panty’ bewerkstelligt in zekere zin hetzelfde effect. De onderbroeken moeten voelen als ‘gewoon’ ondergoed, zodat ongesteld zijn in elk geval in je broek niet hoeft te voelen als ongesteld zijn. Conventionele wegwerp-menstruatieproducten zoals tampons, maandverband of cups worden overbodig.

En ja, er gaat vervolgens ook nog wel wat werk zitten in je onderbroek – die gooi je niet zo snel als een tampon in de daartoe bestemde vuilnisbak. Het ondergoed is opgebouwd uit lagen met bepaalde eigenschappen. Een buitenste ademende laag, een waterproof-laag die doorlekken moet voorkomen en een absorberende laag die het vocht vasthoudt en moet zorgen voor een droog en fris gevoel. Afhankelijk van hoe hevig de vloeiing is, beschermt de onderbroek acht tot tien uur. Daarna spoel je het ondergoed uit onder de koude kraan tot het water helder is en was je het (afhankelijk van het wasvoorschrift op 30 of 40 graden) zónder wasverzachter met de gewone was mee. Hang het daarna te drogen – gooi het niet in de droger.

Dat geeft misschien iets meer gedoe, maar scheelt uiteindelijk wel in afval en, hoewel het misschien in eerste instantie niet zo lijkt, in geld.

Prijzen beginnen – per onderbroek – ongeveer rond de 15 euro en lopen in sommige gevallen op tot 44 euro. Omdat één onderbroek een meerdaags probleem niet op gaat lossen, wordt aangeraden een kleine collectie aan te leggen – afhankelijk van de duur van je menstruatie. Een flinke investering dus, maar, betogen merken: uiteindelijk is het voordeliger. Gemiddeld geven vrouwen ongeveer 12 euro per maand uit aan hun ongesteldheid, dat is 144 euro per jaar, terwijl een menstruatieonderbroek minimaal drie jaar mee moet gaan. Reken maar uit.

‘Maandelijkse partner’

De stroom merken die de duurzame pijlen nu richt op menstruatieondergoed is eindeloos. Libresse, bekend producent van traditionele producten als maandverband en tampons, introduceerde ‘Intima Wear’ onder de slogan ‘Laat je lijf haar gang gaan’. Chantelle, een onderbroekenmerk dat onder andere verkocht wordt bij de Bijenkorf, ging voor de naam ‘Period Proof’. Het merk My Flower Days laat vrouwen een ‘maandelijkse partner’ kiezen. Bamboozy, dat ook menstruatiecups en wasbaar maandverband produceert, maakt de opties nog duurzamer door de onderbroeken uit – de naam zegt het al – bamboe te vervaardigen. Lotties Period Underwear heeft een FLOW-chart (een verwijzing naar de maandelijkse ‘stroom’) op de website, zodat vrouwen kunnen ontdekken welk model bij hen past: de High Cut String staat gelijk aan één tampon, de Mid-Waist aan drie. Zij hebben zelfs een menstruatiebadpak.

Welke onderbroek bij je past, hangt, net als bij andere menstruatieproducten, af van voorkeuren en verwachtingen. Er zijn onderbroeken voor zware dagen en strings voor wanneer de bloeding niet zo hevig is. Er zijn recht-toe-recht-aan opties, maar ook naadloze exemplaren die onzichtbaar zijn onder kleding en sexy opties met kant en panterprint. Want, en dat motto hebben ze allemaal met elkaar gemeen: ook als je ongesteld bent, hoor je je te voelen als jezelf.