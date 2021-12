Amerikaans Congres bemoeilijkt handel met Chinese regio Xinjiang

Het Amerikaanse Congres heeft donderdag een wet aangenomen die handel bemoeilijkt met bedrijven uit de Chinese autonome regio Xinjiang. Dat schrijven Amerikaanse media. De maatregel is de nieuwste in een reeks van Amerikaanse sancties voor China’s behandeling van etnische en religieuze minderheden in de westelijk Chinese regio, met name de Oeigoerse moslimminderheid.

In Xinjiang gevestigde bedrijven moeten voortaan aantonen dat ze voor de productie van hun goederen geen gebruik maken van dwangarbeid. Hoewel het Witte Huis aanvankelijk aarzelde, maakte de woordvoerder van president Joe Biden eerder deze week bekend dat de Democraat zijn handtekening onder de wet zal zetten. Ook kwam de regering-Biden donderdag met een aankondiging voor nieuwe sancties voor Chinese overheidsorganen en biotech- en bewakingsbedrijven die zouden zijn betrokken bij de misstanden rond de Oeigoeren.

De Amerikaanse regering is de enige westerse regering die stelt dat China genocide pleegt op de Oeigoeren, die op grote schaal in kampen worden opgesloten voor gedwongen heropvoeding. Volgens internationale mensenrechtenorganisaties wordt de moslimminderheid ook aan dwangarbeid en seksueel geweld onderworpen. De Nederlandse Tweede Kamer steunde in februari, als het eerste Europese parlement, een motie van D66 die de misdaden tegen de Oeigoeren als genocide bestempelt.

