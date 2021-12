Als je kroeshaar hebt, maar op Barbie wil lijken

Oh nee, niet de Scheetjes! Een paar jaar geleden konden de kijkers van Ik vertrek zien hoe brugwachter Hans ten Böhmer er door zijn vrouw Karin van werd overtuigd dat hun beider toekomst lag in de exploitatie van een minigolfbaan op Bonaire. De tropische rampspoed van het paar werd slechts verlicht door de aandoenlijke wijze waarop Hans zijn vrouw ‘scheetje’ noemde als hij haar moed in moest spreken. SBS zag zelfs kans om een realityserie (De Scheetjes) uit het ondernemersduo te persen. Maar donderdag waren ze ineens weer bij AvroTros te zien: Karin was deze herfst niet teruggekeerd van vakantie in Nederland. Ze wilde scheiden.

Verlaten door mevrouw Scheetje sleepte meneer Scheetje zich mismoedig met een ingepakt trombosebeen over zijn golfbaan. Soms plukte hij een wederrechtelijk opgeschoten plukje gras, dat hij met een flauw boogje over de afrastering van zijn perceel wierp. Naar de groothandel durfde hij niet: „Ze roddelen al zo veel op het eiland.” Dus deed hij, immer puffend door de hitte, zijn grote inkopen bij de Chinese supermarkt, waar niemand Nederlands sprak. „Ik heb wel meer waardering gekregen voor wat Karin hier allemaal deed.” Je kreeg de indruk dat haar werkzaamheden het best samengevat konden worden met: alles. Overigens had Hans bij de priklocatie (liefde in tijden van corona!) kennisgemaakt met een 31-jarige vrouw. Ze was héél gelovig, zei hij, maar ze stuurde hartjes via WhatsApp.

In herfstig Holland was Karin zo ver nog niet. Ze mopperde dat ze niet had willen leven „als broer en zus”. Nu paste ze op haar kleinkind, had ze een chalet op een camping in Brabant betrokken en zette ze een eerste stap naar het weer op de rails krijgen van haar leven. Daartoe bezocht ze een waarzegster, die haar een gescheiden man of een weduwnaar voorspiegelde. Zei de naam Rob haar iets? Of Ron? Karin, droogjes: „Het wordt dus d’r op of d’r onder.” Het ging er vooral om dat ze positief naar zichzelf keek, zei de waarzegster nog.

Blonde Deborah

Die aansporing kwam in een heel andere context ook voorbij in de mooie korte documentaire Liever kroes?! (VPRO) waarin Nelly dos Reis en Soraya Pol erin slaagden om een scala aan thema’s (schoonheidsidealen, racisme, sociale druk) samen te binden in één onderwerp: Nelly’s haar. De Rotterdamse met Kaapverdische roots had vanaf haar tiende de krullen uit haar kroeshaar gehaald. Dat relaxen zorgde voor brandwonden op haar hoofd, maar ja, ze had een Barbie met lang blond haar en zo wilde zij ook zijn. (Er zijn van die dagen dat je alle Barbies wil verbieden, maar dat terzijde.) Bovendien was er blonde Deborah uit haar klas, met lang blond haar tot over haar billen. Maar ook steil leek het haar van Nelly in niets op dat van Deborah.

Twee dagen voor haar vijfendertigste verjaardag besluit Nelly dat ze haar haar niet langer wil verstoppen. Haar moeder helpt Nelly met het afknippen en loshalen van haar vlechten, legt uit dat zij haar haar zelf ontkroest, „soms”. Dat soms blijkt haar hele leven te zijn.

De kapper zegt daarna lieve en verstandige dingen, maar Nelly kan niet verbergen dat ze het afschuwelijk vindt wat ze ziet. En dat ze het afschuwelijk vindt dat ze het afschuwelijk vindt. „Dan is het 2021 en lig ik in jouw stoel met tranen in mijn ogen. Hoezo vind ik dit lelijk?”

Dos Reis reconstrueert het mechanisme waarin veel zwarte vrouwen gevangen zitten: de druk van mannen, van de media, maar vooral die van „onze eigen community”. „Je eigen mensen die zeggen: moet je dat niet fixen? Het is een trauma dat we meenemen. Waarschijnlijk heb ik er zelf ook aan bijgedragen.” Zo liet Liever kroes?! via de kappersspiegel zien hoe het voelt om te denken dat je pas mag bestaan als je op iemand anders lijkt.