Abortuspil wordt in meerderheid Amerikaanse staten per post verkrijgbaar

De abortuspil mag in de meerderheid van de Amerikaanse staten per post verstuurd worden. Die leveringsmethode werd tijdelijk ingevoerd vanwege de coronacrisis, maar wordt nu permanent. Dat heeft de Amerikaanse medicijntoezichthouder Food and Drug Administration (FDA) donderdag besloten, melden Amerikaanse media.

In negentien Amerikaanse staten, zoals in Texas, gelden wetten die het versturen van de abortuspil beperken of verbieden, meldt persbureau Reuters. Daar zal het besluit van toezichthouder FDA in eerste instantie geen effect hebben. Desalniettemin denken voorstanders dat de regeling de toegang tot abortus voor vrouwen in alle staten zal vergroten. Vrouwen zouden naar andere staten kunnen afreizen om het abortusmedicijn daar af te halen.

De toegang tot het medicijn en tot abortus zal daarnaast ook vergroot worden voor vrouwen in afgelegen gebieden zonder zorgverleners in de buurt, of voor vrouwen die moeilijk lange afstanden kunnen reizen naar abortusklinieken. De pil, met de naam mifepriston, mag gebruikt worden tot tien weken zwangerschap en wordt soms ook voorgeschreven voor de behandeling van vrouwen met miskramen. Diegenen die het medicijn voorschrijven moeten van de FDA wel gecertificeerd zijn, zoals artsen en apothekers.

Politiek debat

ACLU, een organisatie voor de rechten van Amerikaanse burgers, noemt de beslissing „een enorme opluchting” voor „talloze” vrouwen die een abortus willen of miskraam hebben gehad, meldt de New York Times. Organisaties tegen abortus vinden dat de FDA mogelijke complicaties van de pil negeert en daarmee vrouwen in gevaar brengt, meldt persbureau Reuters.

Het besluit zal het politieke abortusdebat in de Verenigde Staten waarschijnlijk verder op scherp zetten. Van conservatieve staten, die het recht op abortus willen inperken, wordt verwacht dat ze meer wetten aannemen die het versturen van de pil zullen belemmeren. Andere staten, zoals Californië en New York, die de afgelopen jaren hebben geprobeerd abortus toegankelijker te maken, zullen naar verwachting de abortuspil beschikbaar stellen voor vrouwen in andere staten.

Hoewel het recht op abortus al sinds 1973 federaal is vastgelegd in de Verenigde Staten, zouden conservatieve rechters van het Amerikaanse Hooggerechtshof komend jaar een einde kunnen maken aan het recht van vrouwen om zwangerschappen te beëindigen. Het Hof behandelt dan een omstreden wet uit Mississippi, die abortus bijna zonder uitzonderingen verbiedt na vijftien weken. Deze zomer heeft de staat Texas abortus verboden vanaf zes weken na de conceptie.

