Hoeveel warmte produceert een kaars? Die vraagt prangt nu vaststaat dat we de feestdagen en petit comité moeten doorbrengen in zwaar geventileerde ruimtes waar tegelijk alles in het werk wordt gesteld om het gasverbruik te beperken. Mét de aerosolen vliegen de calorieën het raam uit. Kunnen kaarsen compenseren?

Terug naar de oude millenniumvoorraad: meten hoeveel brandstof een kaars per tijdseenheid verbruikt, nagaan wat voor brandstof dat is en in tabellen opzoeken hoe het staat met de verbrandingswarmte ervan.

Het lastigst bleek na te gaan van wat voor goedje de kaarsen waren gemaakt. Het merendeel was wit en reukloos maar er zaten ook vergeelde types tussen met een ouderwetse stearinegeur. Stearinekaarsen vinden tegenwoordig weer aftrek omdat paraffine uit aardolie komt en dat niet cyclisch is. Stearine is dat wel, het is natuurlijker. Daar staat tegenover dat stearine vaak uit dierlijk vet of palmolie wordt bereid. Aan alle kaarsen zit een luchtje.

Smelten en stollen

Paraffine, stearine, waxine: alle kaarsen, kaarsjes en theelichtjes bleken bij ongeveer 55 graden Celsius te smelten en te stollen. Hun soortelijk gewicht lag steeds rond de 0,9 gram per cm3: alle stukjes kaars dreven in jenever (0,93 g/cm3) en zonken in spiritus (naar schatting 0,86). Schonk je behoedzaam water bij de spiritus dan kwamen de stukjes omhoog, het eerst de paraffine, dan de stearine, ten slotte de waxine, maar het scheelde eigenlijk niets.

Evidente verschillen in oplosbaarheid waren er ook al niet. Kaarsvet lost bijna nergens in op. In ether lukte het mondjesmaat, maar verrassend goed losten alle kaarsen op in hete wasbenzine.

Goed beschouwd vind je dus nauwelijks verschillen tussen paraffine, stearine en waxine en in chemisch opzicht komen die ook sterk overeen. De meeste kaarsen bestaan uit paraffine, dat heeft een verbrandingswarmte van 42 kilojoule per gram. Het zogenoemde ‘stearine’ is meestal een mengsel van stearinezuur en palmitinezuur en levert ongeveer 39,5 kJ/g. Het waxine van de theelichtjes is het een of het ander, of allebei want paraffine en stearine worden ook gemengd.

Veters van gevlochten katoen

Qua brandstofverbruik verschilden de kaarsen wel sterk. De duimdikke standaardkaarsen, die wel ‘huishoudkaarsen’ of ‘dinerkaarsen’ worden genoemd, verstookten gemiddeld 7,2 gram kaarsvet per uur. De potlooddikke kerstboomkaarsen kwamen op 5,7 gram. Nog veel lager zitten de waxinelichtjes met 2,7 gram. De dinerkaarsen bleken hun verbruik redelijk te handhaven als ze in de koude winterlucht brandden.

Wat nu precies het brandstofverbruik per tijdseenheid beheerst, dus het vermogen van de kaars, is niet helemaal duidelijk. Je zou zeggen dat het de doorsnee van de kaarspit moet zijn omdat die de capillaire opstijging (in ml per seconde) van het gesmolten vet bepaalt. De pitten bleken stuk voor stuk platte veters van gevlochten katoen die twee keer zo breed als dik waren. Vreemd genoeg hadden de dinerkaars en de dunne kerstboomkaars identieke pitten met een doorsnede van zo’n 2 mm2. Het dunne pitje van de waxinelichtjes haalde net de 0,5 mm2. Een directe relatie tussen pitdoorsnee en vermogen kwam dus niet in beeld. Misschien wordt het vet van de dinerkaars heter en ‘dunner’ dan dat van de kerstboomkaars?

Hoe groot is nu dat net genoemde ‘vermogen’? De 7,2 gram paraffine die de duimdikke dinerkaars per uur verstookt levert een hoeveelheid warmte op van 7,2×4,2 kilojoule, als de paraffine volledig verbrandt. De warmte-bijdrage van de katoenen pit is verwaarloosbaar. Het betekent dat de kaars een vermogen heeft van 84 watt, of iets minder als de verbranding wel onvolledig is of als veel stearine is toegevoegd. Vaak wordt 80 watt genoemd. De kerstboomkaars komt op 67 watt, het waxinelichtje op 32 watt.

Verkleumde woudloper

De warmteproductie van een menselijk lichaam van gemiddeld postuur en bescheiden beweeglijkheid ligt rond de 100 watt. Nu begrijpen we dat brandende kaarsen een geventileerde ruimte pas merkbaar zullen bijverwarmen als er tientallen van zijn neergezet, tenzij die geventileerde ruimte heel klein is. De kleinst denkbare geventileerde, bewoonbare ruimte is de ruimte onder de wollen deken die een verkleumde woudloper over zijn hoofd heeft geslagen. Ook daar kun je een dinerkaars branden om warm te worden.

Het is een survivaltip die ons op YouTube wordt aangereikt door Dan Wowak van Coalcracker Bushcraft. Wowak leert sissies uit de stad overleven in het bos met behulp van bijlen, tinnen kroezen, houthakkershemden en griezelige messen. Als je het ’s winters koud hebt, roept Wowak vanuit de sneeuw, en je hebt geen zin om een vuur te maken, gooi dan een deken over je hoofd en steek daaronder een kaars aan. „This is a trick the oldtimers used all the time.” De video laat zien hoe de temperatuur onder Wowaks wollen deken steeg van min 3 naar plus 11 graden Celsius.

Het wordt hier schoorvoetend toegegeven, maar de truc bleek te werken, althans op een Amsterdams noordbalkon. Afgelopen week bracht één dinerkaars de temperatuur er onder een wollen plaid van vier graden tot boven de dertig graden. ’t Hing er erg van af waar je de thermometer hield maar lekker warm wérd het. Wel stonk het naar verschroeid schapenhaar. Tip: kies altijd een grote deken, anders krijg je een kouwe rug. En géén deken van kunststof.