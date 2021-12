Zeewolde durft best vóór te stemmen, tegen Den Haag in

Ze staan er in alle ernst, handen in de zakken, hoofd in de kraag: Tom (19), Bart (20), Karin (18), Martijn (24) en Stefan (19). Ze zijn alle vijf „opvolgers”, vertellen ze, klaar om de boerenbedrijven van hun ouders over te nemen.

Donderdagavond zijn ze ieder op een trekker door de mist naar de demonstratie tegen de komst van het datacentrum van Facebook naar Zeewolde gereden, zwaailichten áán. En nu staan ze hier, pal voor het stadhuis achter een haastig neergezette afbakening van plastic rode hekken, terwijl een bonte stoet van tientallen klimaatactivisten met trommels, toeters, vlaggen en zaklantaarns het Raadhuisplein betreedt.

Dit is not your average council meeting, twitterde de Britse omroep BBC, die deze week naar Zeewolde afreisde voor een reportage over Facebook in Zeewolde waar de gemeenteraad deze donderdagavond over stemt. Het laat de enorme belangstelling voor de kwestie zien, nadat Zeewolde de afgelopen twee jaar in relatieve stilte de plannen kon voorbereiden. Critici verdringen elkaar opeens in de landelijke media met visies op de gevolgen van de zogeheten ‘hyperscales’ voor landbouw, energie, grondspeculatie en het draagvlak voor windmolens. In het regeerakkoord werden deze week strengere criteria voor datacentra aangekondigd.

Zo werd Facebook de totem waarop iedereen z’n overtuiging kon projecteren. Boeren zijn boos op het verlies van kostbare akkergrond, klimaatactivisten hekelen de verkwanseling van gesubsidieerde groene stroom, natuurliefhebbers die van het landschap, kritische burgers zien een overheid die in achterkamertjes het grootkapitaal bedient, op kosten van de belastingbetaler.

Klimaatvlaggen zijn niet helemaal de stijl van de vier boerenzonen en de boerendochter op het plein. Hen gaat het om het water. De boerderijen waarin ze wonen betrekken allemaal hun water uit de Hoge Vaart, het kanaal langs het toekomstige datacentrum van Facebook. Facebook zal straks grote hoeveelheden koelwater uit die vaart trekken.

De vijf jonge agrariërs praten met een beslistheid die jaren boerenervaring verraadt: „Er is nu al een beregeningsverbod.” „Het water wordt vies en zout.” „Als het grondwaterpeil zakt door Facebook, krijgen wíj boeren weer de schuld.”

Ze begrijpen écht niet waarom de overheid de prachtige landbouwgrond wil verpatsen aan een Amerikaans bedrijf. En zij niet alleen – rondom het gemeentehuis staan tientallen toeterende tractoren.

Eén kerstbal gesneuveld

Vijf meter naast de jonge boeren houdt Gert-Jan Mellink, hond aan zijn zijde, een groot spandoek van Extinction Rebellion vast. Mellink, een voormalige basisschooldirecteur, is een nieuwkomer aan het actiefront. Hij meldde zich na de Klimaatmars bij de Almeerse tak van de klimaatactivisten. De kortstondige bezetting van het gemeentehuis in Zeewolde maandagochtend was zijn debuut op de barricaden.

Donderdagmiddag sprak hij nog met Yvonne van Bruggen, raadslid namens PvdA/GroenLinks, die vóór is. Het was een stroef gesprek, zegt Mellink. Van Bruggen was geschrokken van de bezetting en wilde alleen praten in het bijzijn van burgemeester Gerrit Jan Gorter. „En dat terwijl we hartstikke lief zijn”, zegt Mellink. „Er is bij de bezetting één kerstbal gesneuveld, meer niet.”

Een half uur later gaat in zalencentrum The Lux de belangrijkste raadsvergadering uit de geschiedenis van het dorp van start. Die begint met een serie insprekers – allen tegenstanders. Als de raadsleden aan het woord komen, verandert de sfeer. Al die landelijke aandacht, protesten en woedende mails hebben de negentien raadsleden nader tot elkaar gebracht. Ze kunnen het prima lokaal beslissen, zeggen ze – wat de rest van het land er ook van denkt. En ze durven ook vóór te stemmen, dwars tegen de landelijke publieke opinie, de Tweede Kamer en het coalitieakkoord in.

Terwijl de trekkers buiten toeterend wegrijden, stemt de raad met 11 stemmen voor en 8 tegen, voor het datacentrum. Het plein voor het stadhuis is leeggelopen.