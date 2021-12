Wie zwijgt

‘Jij! Jij hebt Nederlands gestudeerd!” riep mijn zus waarop ik aarzelend toegaf. „Je moet me helpen!!” Ze had ontdekt dat een kennis die heel erg aan haar hangt („Een lintworm is afstandelijker!”) haar achter haar rug om zwart had gemaakt. Ze was zo boos dat ze hem nooit meer wilde spreken, maar ze wilde ook haar hart luchten en zo besloot ze hem een brief te schrijven, wat veel moeilijker bleek dan gedacht.

„Alleen al de aanhef”, kreunde ze. „Ik wil natuurlijk niet beginnen met ‘beste’ want dat is hij helemaal niet, ‘verschrikkelijke’ komt meer in de buurt, maar dan leest hij hem misschien niet uit.”

Een uur en tien versies later gaven we het op. Mijn zus kon niets op het papier zetten dat de boodschap verwijt- en scheldwoordvrij overbracht en tegelijkertijd niet aanvoelde als zelfverraad. Op het laatst wilde ze hem niet eens meer informeren, ze wilde alleen nog maar dat hij iets zou oplopen dat zowel gênant als een geslachtsziekte was.

Toen ik naar huis wandelde, dacht ik aan brieven, dat als je er één schrijft, er ook meteen een schaduwversie ontstaat, met daarin de waarheid die je verzwijgt omdat je niet je eigen ruiten wil ingooien. Zoals je in een sollicitatiebrief niet aangeeft dat je het voor het geld doet (juist omdat je het voor het geld doet), waardoor je maar wat wauwelt over zelfontplooiing in een uitdagende werkomgeving. Of hoe je in een liefdesbrief de ander niet vertelt wat je hem zal aandoen als hij ooit met een ander praat. Ik vraag me soms af of er een hiernamaals bestaat voor alles wat we niet zeggen. Het zal er uitpuilen.

Opeens kreeg ik een pushbericht. Dat het coalitieakkoord erdoor was en dat het motto van het nieuwe kabinet ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ luidde. Nadat ik was uitgelachen (een club onder leiding van Rutte zou beter het credo „afzien onder elkaar, uitkijken voor de toekomst” hanteren) dacht ik aan Kaag, Segers en Hoekstra, aan alles wat ze in die nieuwe coalitie voor zich moesten gaan houden. Ik dacht aan wegen die zich zouden scheiden, aan Segers die in april nog aangaf dat er iets was geknapt, over de voorgenomen anticampagnes van het CDA tegen Rutte. Vervolgens zag ik de bordesfoto voor me. Iedereen in zijn nette goed met de kaken op elkaar. Daardoorheen alle onuitgesproken zaken die het plaatje mogelijk maakten, de talloze schaduwbrieven en het besef dat beschaving vooral bestaat bij gratie van op het juiste moment je mond houden. Dat wie zwijgt, blijft.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.