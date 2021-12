Werkloosheid in november gedaald tot laagste punt sinds 2003

De Nederlandse werkloosheid is de afgelopen maanden gedaald tot het laagste punt sinds 2003. In november was 2,7 procent van de Nederlandse beroepsbevolking, dat zijn 251.000 mensen, werkloos. Dat blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een maand eerder lag de werkloosheid nog op 2,9 procent, een jaar eerder op 4 procent.

Ook het aantal werkloosheidsuitkeringen nam in november af, met zo’n 5 procent in vergelijking met de maand ervoor. Het aantal mensen dat deze zogeheten WW-uitkeringen krijgt, daalt al tien maanden op rij. Daarvoor was juist enkele maanden op rij een scherpe stijging waarneembaar. In het voorjaar van 2020, toen de coronacrisis begon en veel sectoren in Nederland gesloten waren, nam het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering juist toe. Uitkeringsinstantie UWV sprak destijds van een „ongekende” stijging.

Volgens de telling van het CBS valt in de beroepsbevolking iedereen tussen de 15 en 75 jaar die betaald werk heeft, daar recent naar heeft gezocht of direct beschikbaar is om te werken. Bovenop de 251.000 mensen die onder de zogeheten werkloze beroepsbevolking vallen, waren er in november 3,6 miljoen mensen die niet werkten. Omdat zij ook niet zochten naar werk of daar niet beschikbaar voor waren, bijvoorbeeld vanwege ziekte, pensioen of het volgen van onderwijs, rekent het CBS ze niet tot de beroepsbevolking en worden ze niet meegenomen in de werkloosheidscijfers.